Warum das Karohemd ein Mode-Comeback feiert und wie man es trägt
Bei Bruce Springsteen sind sie Markenzeichen, Kurt Cobain inspirierte eine ganze Generation zum Kauf der Holzfällerhemden. Jetzt sind sie wieder da – und stylischer als je zuvor.
Sie sind gerade geschnitten und weit: Karohemden sind in der Flanellvariante ein Jacken-Ersatz, in der Baumwollversion ideal für Schichtenlook in der Übergangszeit und im Hochsommer abendlicher Begleiter. Ihre Vielseitigkeit sorgt dafür, dass das ikonische Holzfällerhemd nie ganz aus dem Stadtbild verschwunden und bei Frauen und Männern gleichermaßen beliebt ist.
Gefeiert beim Fußball und am Laufsteg
Wie breitenwirksam das gute Stück ist, merkte man unlängst sogar beim Fußball. Da stand Mitte März nämlich Manchester Citys Trainerlegende Pep Guardiola leger im grau-grün-karierten Leinenhemd der schwedischen Marke Our Legacy am Spielfeldrand. Er schaue „entspannt“ aus, wirke „ein kleines bisschen jünger, ein kleines bisschen cooler“ als die Konkurrenz, lobte das Männermodemagazin "GQ".
Und als in dieser Woche endlich die mit Sehnsucht erwartete dritte Staffel der Serie „Euphoria“ anlief, sorgte Darsteller Jacob Elordi in einem blau-beigen Modell für Aufsehen. Sein Hemd ist von Bottega Veneta und aus Leder. 2023 schickte das Modehaus niemand Geringeren als Kate Moss über den Laufsteg, um das gute Stück um rund 4.000 Euro zu präsentieren. Drei Jahre später sorgt es am „Wuthering Heights“-Star für internationalen Widerhall in den Medien.
Wer dem ikonischen Hemd immer die Treue hielt, ist in der aktuellen Saison modisch plötzlich voll angesagt. Die A-Liga der Fashionwelt hat das klassische Karohemd erstmals seit den 1990er-Jahren wiederentdeckt. Model Emily Ratajkowski wurde in der Front Row damit gesichtet, große Modehäuser wie Marni, Chloé und Chanel schickten den modischen Allrounder über ihre Laufstege. Bei britischen Labels wie Vivienne Westwood oder Burberry sind Karos sowieso fixer Bestandteil jeder Kollektion.
So viele Arten, Karohemd zu tragen
Das Gute am Karoshirt: Modisch kann und darf es alles. In die Hose gestrickt und zugeknöpft, mit Weste oder Jackett kombiniert, brilliert man im Büro. Halb zugeknöpft oder offen macht man bei der Wanderung eine genauso gute Figur wie bei einem Festival oder im Club. Locker um die Mitte geknotet, nimmt es keinen Platz in der Handtasche weg und lässt Erinnerungen an die 1990er und die Zeiten des Grunge aufkommen.
Von der Arbeitskluft zur Mode des Widerstands
- Die strapazierfähigen Flanellhemden starteten ihren Siegeszug als Arbeitskleidung für amerikanische Bauern und Waldarbeiter.
- Bis heute zeigt sich der Einfluss in der Country-Musikszene.
- In den 1950ern wurden die Hemden durch die Schauspielikonen Marlon Brando und James Dean zum modischen Zeichen jugendlicher Rebellion.
- Dieses Image wurde in den 70ern durch den Punk zementiert: Die Hemden blieben, die Sicherheitsnadeln wurden mehr.
- 20 Jahre später trug Nirvana-Sänger Kurt Cobain seine Karohemden offen über seinem T-Shirt und wurde damit zum Sinnbild des Grunge.
- Eine ganze Generation Jugendlicher folgte dem modischen Vorbild des Musikers aus Seattle. Das Karohemd wurde breitenwirksam wie nie zuvor.
Pflegeleicht und egalitär
Bügeln? Kann man, muss man aber nicht. Selbst Flecken verschwinden oft im Gewirr des Musters. Und während High-Fashion-Modelle Tausende Euro kosten können, gibt es Karohemden auch spottbillig.
Nie zu jung oder alt für ein Karohemd
Während die Jungen den Zauber des Karohemds gerade erstmals für sich entdecken, kann man für ein Karohemd nie zu alt werden. Schaut man sich alte Fotos von Bruce Springsteen an, trug er mit 25 die gleichen Hemden wie heute mit 76. Nur waren sie damals eventuell noch ein, zwei Größen kleiner.
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