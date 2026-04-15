Warum das Karohemd ein Mode-Comeback feiert und wie man es trägt

Sie sind gerade geschnitten und weit: Karohemden sind in der Flanellvariante ein Jacken-Ersatz, in der Baumwollversion ideal für Schichtenlook in der Übergangszeit und im Hochsommer abendlicher Begleiter. Ihre Vielseitigkeit sorgt dafür, dass das ikonische Holzfällerhemd nie ganz aus dem Stadtbild verschwunden und bei Frauen und Männern gleichermaßen beliebt ist.

Fashion-Influencerin Sophia Geiß trägt ihr Karo-Hemd wie in den 90ern - locker um die Hüfte geknotet. ©Getty Images/Moritz Scholz/Getty Images

Gefeiert beim Fußball und am Laufsteg Wie breitenwirksam das gute Stück ist, merkte man unlängst sogar beim Fußball. Da stand Mitte März nämlich Manchester Citys Trainerlegende Pep Guardiola leger im grau-grün-karierten Leinenhemd der schwedischen Marke Our Legacy am Spielfeldrand. Er schaue „entspannt“ aus, wirke „ein kleines bisschen jünger, ein kleines bisschen cooler“ als die Konkurrenz, lobte das Männermodemagazin "GQ".

Schauspieler Jacob Elordi in der 3. Staffel der Erfolgsserie "Euphoria"- er trägt ein Karohemd aus Leder von Bottega Veneta um rund 4.000 Euro. ©Patrick Wymore/HBO

Und als in dieser Woche endlich die mit Sehnsucht erwartete dritte Staffel der Serie „Euphoria“ anlief, sorgte Darsteller Jacob Elordi in einem blau-beigen Modell für Aufsehen. Sein Hemd ist von Bottega Veneta und aus Leder. 2023 schickte das Modehaus niemand Geringeren als Kate Moss über den Laufsteg, um das gute Stück um rund 4.000 Euro zu präsentieren. Drei Jahre später sorgt es am „Wuthering Heights“-Star für internationalen Widerhall in den Medien.

Trägt seit Jahrzehnten Karohemd: Bruce Springsteen ©EPA/EPA/JEFF KOWALSKY

Wer dem ikonischen Hemd immer die Treue hielt, ist in der aktuellen Saison modisch plötzlich voll angesagt. Die A-Liga der Fashionwelt hat das klassische Karohemd erstmals seit den 1990er-Jahren wiederentdeckt. Model Emily Ratajkowski wurde in der Front Row damit gesichtet, große Modehäuser wie Marni, Chloé und Chanel schickten den modischen Allrounder über ihre Laufstege. Bei britischen Labels wie Vivienne Westwood oder Burberry sind Karos sowieso fixer Bestandteil jeder Kollektion. So viele Arten, Karohemd zu tragen Das Gute am Karoshirt: Modisch kann und darf es alles. In die Hose gestrickt und zugeknöpft, mit Weste oder Jackett kombiniert, brilliert man im Büro. Halb zugeknöpft oder offen macht man bei der Wanderung eine genauso gute Figur wie bei einem Festival oder im Club. Locker um die Mitte geknotet, nimmt es keinen Platz in der Handtasche weg und lässt Erinnerungen an die 1990er und die Zeiten des Grunge aufkommen.

Von der Arbeitskluft zur Mode des Widerstands Die strapazierfähigen Flanellhemden starteten ihren Siegeszug als Arbeitskleidung für amerikanische Bauern und Waldarbeiter .

und . Bis heute zeigt sich der Einfluss in der Country-Musikszene .

. In den 1950ern wurden die Hemden durch die Schauspielikonen Marlon Brando und James Dean zum modischen Zeichen jugendlicher Rebellion.

und zum modischen Zeichen jugendlicher Rebellion. Dieses Image wurde in den 70ern durch den Punk zementiert: Die Hemden blieben, die Sicherheitsnadeln wurden mehr.

zementiert: Die Hemden blieben, die Sicherheitsnadeln wurden mehr. 20 Jahre später trug Nirvana-Sänger Kurt Cobain seine Karohemden offen über seinem T-Shirt und wurde damit zum Sinnbild des Grunge .

seine Karohemden offen über seinem T-Shirt und wurde damit zum Sinnbild des . Eine ganze Generation Jugendlicher folgte dem modischen Vorbild des Musikers aus Seattle. Das Karohemd wurde breitenwirksam wie nie zuvor.

Pflegeleicht und egalitär Bügeln? Kann man, muss man aber nicht. Selbst Flecken verschwinden oft im Gewirr des Musters. Und während High-Fashion-Modelle Tausende Euro kosten können, gibt es Karohemden auch spottbillig.