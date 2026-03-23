Warum ikonische Sonnenbrillen allen passen

Sobald wir jetzt im Frühling wieder der Sonne entgegen gehen können, greifen wir zur Sonnenbrille. Aber welche ist die richtige? Nicht jedem gefallen auffällige Rahmen, verspiegelte Gläser oder überdimensionale Logos am Bügel, wie sie im maximalistischen Stil von Labels wie Versace oder Bottega Veneta in Mode sind. Vor allem passen sie nicht zu jedem Outfit. Männer, die sich beim Kauf keine Gedanken machen wollen, ob die Shades zu ihrem Style passen, sollten zeitlose Klassiker wählen. Wie etwa eine Sonnenbrille, die durch bekannte Filmstars zur Ikone wurde oder eine, die durch Songs wie „Wearing Sunglasses at Night“, Kultstatus erhielt. Denn diese passen zu jedem Modestil und sind "stiller Luxus".

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Hersteller Klassiker: Pilotenbrille von Gucci, 450 €

Sonnenbrillen gelten ja auch in der Musik- und Popkultur als beliebte Stilmittel. Für Jack Nicholson, Karl Lagerfeld und moderne Stilvorbilder wie Drake, Lewis Hamilton oder David Beckham wurden sie zum Markenzeichen. Musiker wie Hollywood-Ikonen drücken damit Coolness aus oder verstecken dahinter ihre Persönlichkeit, um geheimnisvoll zu wirken. Wie etwa Kanye West. Auch er trägt seine schwarzen Shutter-Shades (Brillen, bei denen statt Gläsern Kunststofflamellen eingesetzt sind) oder seine dunklen Brillen – sogar nachts.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Hersteller Pilotenbrille Ray Ban Aviator, bei Mister Spex, 152,95 €

Vom Smaragd zur Kultbrille Die heutige Form der Sonnenbrille entwickelte sich erst im 20. Jahrhundert. Kaiser Nero hielt sich bei den Kämpfen der Gladiatoren in der Arena noch geschliffene Smaragde vor die Augen, als Schutz gegen die Sonne. Die Inuit nutzten Knochen und Elfenbein mit Sehschlitzen zum Schutz vor Schneeblindheit, ähnlich dem Prinzip der Lamellenbrillen von West. Im 18. Jahrhundert soll James Ayscough erstmals mit getönten Gläsern experimentiert haben. Erst 1905 entwickelte Brillenpionier Josef Rodenstock Brillengläser die Sonnenstrahlen filtern konnten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Hersteller Brille im Stil von David Beckham von Lindberg, 580 €

Heute empfehlen Fachleute UV400 Filter gegen schädliche Sonnenstrahlen, bei gehobenen Marken sind sie Standard. Und natürlich bei den Brillenikonen und Vintage-Klassikern, die über Jahrzehnte hinweg ihren Nimbus nicht verloren und Darstellern auf ewig Charakter verliehen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Hersteller Im Agentenstil von fr!tz1966, 159 €, bei sehen!wutscher

Was wären etwa Secret-Service-Agenten ohne ihre schwarzen Gläser? Ein Beispiel ist die Wayfarer von Ray-Ban. John Belushi trug sie in The Blues Brothers, und Tommy Lee Jones sowie Will Smith setzten sie als Agenten in Men in Black auf. So wurde die Wayfarer zur zeitlosen Kultbrille.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Hersteller Adrien Brody (am Foto ganz oben)trägt die Retrolook-Brille Caramel von Lacoste-Eyewear, 175 €

Auch andere Modelle verliehen in Kino-Klassikern ihren Trägern das gewisse Etwas. Etwa die Ray Ban Aviator mit ihrem militärischen Piloten-Look, die dank Tom Cruise in Top Gun: Maverick zum Must-have wurde. Steve McQueen stärkte seinen Status als „King of Cool“ wiederum mit einer Aviator-Persol in The Thomas Crown Affair. Die Formen, die heute auch in modischen Varianten auftauchen, wirken maskulin und schmeicheln jedem Gesicht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Hersteller Ovaler Aviator-Stil wie bei Steve McQueen von COS, 69 €

Auch deshalb gilt die Aviator-Pilotenbrille immer noch als beliebteste Form beim Celebrity-Stil. Was Brad Pitt oder Leonardo DiCaprio immer wieder mit ihrer Sonnenbrille beweisen. Auch Emmanuel Macron löste einen Hype mit einer verspiegelten Aviator-Brille aus, die er heuer beim Weltwirtschaftsforum in Davos trug.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Hersteller Runde Brille im Johnny-Depp-Style von Montblanc, 290 €

Johnny Depp setzt wiederum runde, Vintage-inspirierte Modelle auf. Und David Beckham vertritt in seiner Eyewear-Brillenkollektion klassisch-elegante Styles mit rechteckigen oder runden Rahmen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Hersteller Kantig von David Beckham Eyewear, 330 €