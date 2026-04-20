Was machten britische Sportler im 19. Jahrhundert, als es noch keine Funktionskleidung gab? Sie erfanden sie selbst und wandelten ihre damals üblichen Unterleiberln zu Ruderleiberln um. Die kleine Stadt Henley-on-Thames ist seit 1839 der Austragungsort der Royal Regatta, Englands wichtigstem Ruderwettkampf. Die Ruderer konnten in den kragenlosen Baumwollshirts mit der kurzen Knopfleiste bequem sporteln. So wurden die weißen, atmungsaktiven Unterhemden zur Standard-Ruderuniform mit Symbolcharakter: Nach dem Rennen gaben die Verlierer ihre Hemden meist an die Gewinner. Damit war das Ruderhemd nicht nur als Funktionswäsche erfunden, sondern galt auch als Symbol für Sieg, Fairness und Männlichkeit. Im Laufe der Industrialisierung wurde das Hemd schnell zum Massenprodukt. Vom Unterhemd zur Stil-Ikone

Maskuliner City-Chic, auch am Foto ganz oben: Das Henley-Shirt wird zur Bundfaltenhose kombiniert. Von COS, 129 € ©Hersteller

In den 1970er-Jahren erkannte Modeschöpfer Ralph Lauren das Potenzial des Vintage-Shirts. Er brachte es als modische Neuheit auf den Laufsteg und machte es so zum It-Teil in der Casual-Mode. Nach wie vor wird es zwar immer noch gerne unter Hemden getragen, spielt aber längst als Oberbekleidung mit, und gilt als Ikone für selbstbewusste, maskuline Männer. Schließlich gab Daniel Craig in No Time to Die darin seinen letzten James Bond. Und auch Keanu Reeves schaltet im Unterleiberl in John Wick: Chapter 2 feindliche Profikiller aus.