Der Winter hinterlässt Spuren. Kalte Luft draußen, trockene Raumluft drinnen – diese Kombination entzieht dem Haar Feuchtigkeit. Die Folge sind aufgeraute Schuppenschicht, Frizz und Spliss. Aber keine Sorge, die Haare müssen nicht ab, sie brauchen jetzt nur einfach gezielte Regeneration, etwa durch moderne Bonding-Technologien, die direkt im Haarinneren ansetzen: Sie stabilisieren geschwächte Keratinverbindungen, verbessern die Elastizität und können Haarbruch damit deutlich reduzieren. Ein bis zwei Anwendungen pro Woche reichen meist schon aus, um die Struktur wieder aufzubauen.

Glanz ist im Frühling Sogenannte Glossing- oder Lamination-Treatments glätten die Cuticula, sodass Licht besser reflektiert wird – das Haar wirkt sofort gesünder und gepflegter. Entscheidend ist dabei die richtige Balance: Glanz entsteht nicht durch möglichst viel Öl, sondern vielmehr durch eine geschlossene, hydratisierte Oberfläche.

Gratis-Kur gefällig? Eigelb auf feuchtes Haar spendet Protein, Apfelessig-Spülung (1:10 verdünnt) glättet die Schuppenschicht. Und das Wirksamste: täglich 2 Minuten Kopfmassage – fördert die Durchblutung und aktiviert das Haarwachstum. Kostenlos. Effektiv.

Mindestens genauso wichtig wie die Längen und Spitzen ist die Kopfhaut. Sie ist die Basis für kräftiges, widerstandsfähiges Haar. Seren mit Niacinamid, Peptiden oder Hyaluron unterstützen die Hautbarriere, fördern die Durchblutung und helfen, Trockenheit oder Spannungsgefühle nach dem Winter auszugleichen. Ein mildes Kopfhaut-Peeling einmal im Monat entfernt Styling-Rückstände und schafft optimale Bedingungen für nachfolgende Pflege.

Eternal Curls Polish & Protect Oil von Oribe bietet Glanz und Schutz in einem: Das nährende Öl poliert die Oberfläche, schützt vor Frizz und Hitzeschäden und sorgt für einen seidigen Glow, ideal für lockiges Haar, um 58 €, oribe.com ©Hersteller "Marine Moisture Mask" von Marlies Möller Feuchtigkeitskick mit maritimen Extrakten: Die Maske spendet intensive Hydration und beruhigt trockenes Haar, ohne zu beschweren, um 45,50 €, marliesmoeller.com ©Hersteller "Ultimate Repair Miracle Hair Rescue" von Wella Professionals: Leave-in-Rettung für trockene, schlaffe Längen: Nährt, entwirrt und spendet sofort Geschmeidigkeit, ca. 48 €, wella.com ©Hersteller "Big Hair Day Spray" von Elvital: Der erfrischende Ansatz-Spray hebt Haare in Sekundenschnelle an, spendet Feuchtigkeit und sorgt für erfrischte Fülle zwischen den Wäschen, ca. 9 €, loreal-paris.de ©Hersteller Dercos R.E.G.E.N. Anti-Haarverlust Serum Dieses neu entwickelte Serum von Vichy ist für alle, die feiner werdendem Haar und verstärktem Haarverlust gezielt etwas entgegensetzen wollen, ein täglicher Booster, um 49 €, vichy.de ©Hersteller Réparation Shampooing Reconstituant Die erste Haarpflegelinie von Yves Rocher konzentriert sich auf die Bedürfnisse von strapaziertem Haar – Sulfatfrei und mit Bio-Jojobaöl angereichert, Shampoo ca. 8 €, yves-rocher.at

©Hersteller Mit den Papilloten von Parsa gelingt ein federleichter Schwung ganz ohne Hitze, haarschonend für natürliche Bewegung, 4 Stück ca. 12 €, parsa-beauty.de

©Hersteller Die luxuriöse "Keratin Hair Mask" von Zielinski & Rozen stärkt die Haarstruktur, spendet Feuchtigkeit und schützt mit B5 & Vitamin E. Ergebnis: glattes, glänzendes Haar, das unfassbar gut duftet. In mehreren charakteristischen Duftvarianten erhältlich, von Orange & Jasmin, über Peach & Passionfruit bis zu Vetiver Lemon, um 27 €, zielinskiandrozen.com ©Hersteller

Saison der Natürlichkeit Und beim Styling? Jetzt ist auf jeden Fall weniger Hitze, dafür mehr Natürlichkeit angesagt. Der Trend geht klar weg vom streng geglätteten Look hin zu weichen, bewegten Texturen. Air-Dry-Produkte und leichte Texturcremes definieren Wellen, ohne sie zu verhärten. Wer Föhn oder Glätteisen trotzdem verwendet, sollte unbedingt auf Hitzeschutz achten – idealerweise kombiniert mit UV-Schutz, um das Haar schon jetzt auf die intensivere Sonneneinstrahlung vorzubereiten. Denn wer im Frühling repariert, hydratisiert und schützt, startet mit widerstandsfähigem, glänzendem Haar in die wirklich warme Saison. Ein kleines Revival – mit großer Wirkung.