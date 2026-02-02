Naked Dresses, Federn & Co: Die auffälligsten Outfits bei den Grammys 2026

Edle Roben mit Federn, Outfits in Schwarz-Weiß und Naked Dresses: Diese Looks dominierten bei der Grammy-Verleihung, die in der Nacht von Sonntag auf Montag in Los Angeles stattfand. Wer einen Preis gewonnen hat und wer mit politischen Statements für Aufregung sorgte, erfahrt ihr hier. Gesprächsthema Nummer eins war Popstar Chappell Roan. Sie präsentierte sich auf dem Roten Teppich in einem weinroten, transparenten Kleid. Es scheint, als würden die Träger ihres Kleides direkt an den Nippel-Piercings der Sängerin befestigt worden sein. Sie ließ sich das Outfit von Muglers neuem Kreativdirektor Miguel Castro Freitas maßschneidern.

Chappell Roan in Mugler ©Getty Images

Trend: Naked Dress Auf den Naked-Dress-Look setzte auch Heidi Klum. Das Supermodel entschied sich für ein sehr enganliegendes beigefarbenes Kleid aus geformtem Leder von der österreichischen Star-Designerin Marina Hoermanseder. Klum schrieb auf Instagram: "Mein Kleid von Marina Hoermanseder ist ein Lederguss, der von Hand nach meinem Körper gefertigt und dann passend zu meiner Hautfarbe lackiert wurde.“ Hotel-Erbin Paris Hilton erweckte mit ihrem einseitig-schulterfreien Naked Dress von Nicolas Jebran den Eindruck, als würde sie Unterwäsche tragen. Verantwortlich dafür waren der transparente Stoff und die gezielt platzierten Kristallapplikationen.

Paris Hilton im Kleid von Nicolas Jebran ©Getty Images

Elegante, opulente Roben bei den Grammys Aber auch elegante, opulente Roben waren auf dem Roten Teppich zu sehen. Weltstar Lady Gaga kam in einem maßgeschneiderten Feder-Look von Matières Fécales. Kesha erschien ebenfalls in einer Federrobe, aber in Weiß, entworfen von Atelier Biser. Hailey Bieber war ganz klassisch in Schwarz - in einem schulterfreien Kleid von Alaïa. Sabrina Carpenter hingegen entschied sich für ein beiges, elegantes Spitzenkleid von Valentino.

Lady Gaga im Feder-Look von Matières Fécales. ©Getty Images

Hailey Bieber in Alaïa. ©Getty Images

Sabrina Carpenter im Spitzenkleid von Valentino. ©Getty Images

Aus der Reihe tanzten unter anderem Billie Eilish, die im Schulmädchen-Look auftauchte sowie Miley Cyrus, die zu den Grammys in Lederjacke kam.

Miley Cyrus in Celine. ©Getty Images