Eine gute Gesichtsreinigung ist vor allem eines: Balance. Das bedeutet, sie soll zwar gründlich sein, aber ohne die Hautbarriere anzugreifen. Genau hier trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Denn aggressive Tenside, Alkohol oder stark parfümierte Formulierungen können die Haut austrocknen, reizen und langfristig sensibler machen – ein klassischer Pflegefehler, wie auch Dermatologen bestätigen. Was stattdessen zählt, sind hautverwandte, milde Inhaltsstoffe: Glycerin, Hyaluronsäure oder Panthenol, denn sie binden Feuchtigkeit und beruhigen. Lipidähnliche Komponenten stärken die Hautbarriere, während sanfte Tenside reinigen, ohne den natürlichen Schutzfilm zu zerstören. Besonders wichtig: Reinigung ist kein Treatment. Säuren oder Anti-Aging-Wirkstoffe gehören eher in Seren und Cremes, nicht in Produkte, die nach Sekunden wieder abgespült werden.

Profi-Tipp: Augen-Make-up nie reiben, sondern das getränkte Pad einige Sekunden sanft auflegen – so können sich Mascara, Lidschatten und selbst wasserfeste Texturen lösen, ohne dass mechanischer Druck die empfindliche Hautpartie reizt. Besonders wichtig: immer von oben nach unten arbeiten und nicht hin- und herwischen.

Die perfekte Routine Kurz gefasst: abends gründlich, morgens gezielt. Am Abend gilt: Make-up, SPF und Schmutz müssen vollständig runter. Idealerweise in zwei Schritten – zuerst ein Entferner oder Balm, dann ein milder Cleanser. Das verhindert Rückstände und sorgt dafür, dass die Haut wirklich sauber ist. Am Morgen reicht oft eine sanfte Reinigung oder sogar nur Wasser – je nach Hauttyp.

Reinigung neu gedacht: Filabé bricht mit den klassischen Routinen: Das durch Wasser aktivierbare Mikrofasertuch reinigt mechanisch und setzt gleichzeitig liposomal verkapselte Wirkstoffe frei. So wird die Haut gereinigt, ohne Rückstände oder störende Pflegeschichten – sie bekommt, was sie wirklich braucht. Die Tücher gibt es für verschiedene Hauttypen, ab 32 €,

filabe.de ©Beigestellt "Sensitive Eye Make-up Remover" von Declaré: Sanfte 2-Phasen-Formel ohne Alkohol. Entfernt selbst starkes Augen-

Make-up schonend, 100 ml um 27,50 €, declare-beauty.com

©Beigestellt Der ausgleichende "Reinigunsschaum" von Cerave reinigt sanft mit Allantoin, spendet Feuchtigkeit und sorgt bis zu 8 Stunden für einen mattierten Teint,148 ml um ca. 15 €, cerave.de ©Beigestellt Der "Ultra Facial Barrier Hydrating Cleanser" von Kiehl’s ist ein milder Cleanser, der die Hautbarriere schützt und Feuchtigkeit bewahrt, 150 ml um ca. 25 €, kiehls.at

©Beigestellt Die "Cleansing Cream Pflegend" von Nivea ist eine solide Basisreinigung mit Arganöl, die nicht austrocknet – ideal für unkomplizierte Haut, 150 ml ca. 16 €, nivea.at

©Beigestellt Sinnliche Reinigung mit Pflegeeffekt: Der „Absolue Rose 80 Cleansing Balm-To-Foam“ von Lancôme verwandelt sich beim Auftragen in einen Schaum, der reinigt und die Haut pflegt, 150 ml um ca. 100 €, lancome.de

©Beigestellt Das "Cleansing Tonic" von Vinoble nimmt noch die letzten Rückstände von Reinigungsprodukten ab und bereitet die Haut perfekt auf die Pflege vor, 100 ml ca. 34 €, vinoble-cosmetics.at Erhältlich bei Nägele& Strubbell ©Beigestellt Die "Silky Purifying Cleansing Gel Water" von Sensai ist eine wasserbasierte Vorreinigung, die Make-up sanft löst, hydratisiert und auf die weiteren Reinigungs- schritte vorbereitet, 150 ml ca. 66 €, sensai-cosmetics.com ©Beigestellt

Was man sein lassen kann Überschätzt werden hingegen viele Extras: Toner sind kein Muss, Peelings gehören nicht in die tägliche Reinigung und Tools wie Bürsten können mehr schaden als nutzen, wenn sie zu häufig oder falsch eingesetzt werden. Relativ neu sind sogenannte Delivery-Systeme, die Reinigung und Wirkstoffabgabe in einem Schritt verbinden, wie bei den Reinigungstüchern von Filabé, die nur auf das Wesentliche setzen. Die Mizellenreinigung wiederum nutzt winzige Tensid-Kügelchen (Mizellen), die Schmutz, Talg und Make-up wie ein Magnet einschließen und so sanft von der Haut lösen.

Qualität vor Quantität Entscheidend ist, die Produkte nach Hautbeschaffenheit und -bedürfnissen zu wählen. Dazu braucht es nicht viele Produkte, sondern solche, die in Qualität und Verträglichkeit überzeugen. Eine gute Reinigung sollte sich nicht „quietschend sauber“ anfühlen, sondern weich, ausgeglichen und ruhig. Genau dann ist sie richtig.