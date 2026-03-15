Die wichtigsten Trends für den Frühling und Sommer

Das sind Isas Lieblingslooks aus den neuesten Kollektionen: Bleistiftröcke sind zurück, preppy Polos sorgen für casual-eleganten Flair, der Klassiker weißes Hemd kommt wieder groß raus. Außerdem: Lederblousons, Schürzenkleider, Taschen in Bordeaux, Riesen-Ohrschmuck, noch größere Brillen, Two-Tone-Schuhe und alles chanelige.

Mein Lieblingslook in diesem Sommer ist von Tory Burch. Bleistiftrock und feines Poloshirt, das in den Rockbund gesteckt wird. Smarter Preppy-Chic, ohne bieder zu wirken. XL-Ohrringe fehlen auch nicht.

Überraschung! Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Miuccia Prada hängt ihren Miu-Miu-Frauen jetzt Schürzen um beziehungsweise steckt sie in, was man früher mal „Hauskleid“ genannt hat.

Schuhe, die alle wollen. Pumps mit andersfarbiger Zehenkappe von & Other Stories …

Eigentlich gilt: niemals zuknöpfen und den Gürtel ja nicht schließen, sondern knoten . An diese Regeln haben sich unsere Designer jetzt allerdings nicht gehalten.

Die Trenchcoats, die wir zeigen, sind brav geknöpft und festgeschnallt. Ich persönlich tausche gerne Mantelgürtel gegen schwarzes Ripsband, da hat Max Mara auf mich gehört.

Richtige Länge: Da geht’s dem Trenchcoat ein bissl wie dem Dirndl, die klassische Länge ist mittellang. Minikurz ist jung und frech, aber nicht unbedingt wetterfest, und zu lang wirkt behäbig und altmodisch.