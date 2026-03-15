Die wichtigsten Trends für den Frühling und Sommer
Neues Jahr, neue Trends: Mit Bleistiftröcken, preppy Polos, weißen und Taschen in Bordeaux ins Jahr 2026 starten.
Das sind Isas Lieblingslooks aus den neuesten Kollektionen: Bleistiftröcke sind zurück, preppy Polos sorgen für casual-eleganten Flair, der Klassiker weißes Hemd kommt wieder groß raus. Außerdem: Lederblousons, Schürzenkleider, Taschen in Bordeaux, Riesen-Ohrschmuck, noch größere Brillen, Two-Tone-Schuhe und alles chanelige.
Transparenz: Minimal, sinnlich, modern. Hauchzarte Stoffe, die Körper und Silhouette raffiniert umspielen. Look Ferragamo©Hersteller
Ohrschmuck in XXL: Maximal auffällig, überdimensional, skulptural, radikal in der Proportion. Look Valentino©Getty Images/Daniele Venturelli/Getty Images
Auf Isas Wunschliste: Kostüm mit Fransensaum, Ansteckbrosche, Bordeauxtasche, Two-Tone-Schuhe©IMAGO/Bestimage/IMAGO/Agence / Bestimage
Schuhe, die alle wollen. Pumps mit andersfarbiger Zehenkappe von & Other Stories …©Hersteller
… oder von Unuetzer©Hersteller
It-Piece: das rote Bralette, hier von Understatement©Hersteller
Überraschung! Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Miuccia Prada hängt ihren Miu-Miu-Frauen jetzt Schürzen um beziehungsweise steckt sie in, was man früher mal „Hauskleid“ genannt hat.©Getty Images/Peter White/Getty Images
Strickpolo mit Verhübschungen, hier von Essentiel Antwerp
Mein Lieblingslook in diesem Sommer ist von Tory Burch. Bleistiftrock und feines Poloshirt, das in den Rockbund gesteckt wird. Smarter Preppy-Chic, ohne bieder zu wirken. XL-Ohrringe fehlen auch nicht.©WWD via Getty Images/WWD/Getty Images
Die Kunst des Schichtens à la Prada: die spannendste Kombi der Saison©Gamma-Rapho via Getty Images/Victor VIRGILE/Getty Images
Übergangszeit ist Trenchcoatzeit
Eigentlich gilt: niemals zuknöpfen und den Gürtel ja nicht schließen, sondern knoten. An diese Regeln haben sich unsere Designer jetzt allerdings nicht gehalten.
Die Trenchcoats, die wir zeigen, sind brav geknöpft und festgeschnallt. Ich persönlich tausche gerne Mantelgürtel gegen schwarzes Ripsband, da hat Max Mara auf mich gehört.
Richtige Länge: Da geht’s dem Trenchcoat ein bissl wie dem Dirndl, die klassische Länge ist mittellang. Minikurz ist jung und frech, aber nicht unbedingt wetterfest, und zu lang wirkt behäbig und altmodisch.
Voluminös: Dieser Trenchcoat von Gabriela Hearst ist ein echtes Statement-Piece.©Getty Images/Peter White/Getty Images
Luftig: Trench aus durchlässigem Mesh in Bananengelb von Michael Kors©WWD via Getty Images/WWD/Getty Images
Elegant: Greigefarbener Trench mit schwarzem Gürtel von Max Mara. Wirkt fast wie ein sehr stylisches Mantelkleid©Hersteller
It-Piece: Klassischer Staubmantel von & Other Stories
Blouson is back!
Am angesagtesten in der Ledervariante, am praktischsten aus wetterfestem Material.
Lederblouson überm leichten Kleid von Kristensen du Nord©Hersteller
Blouson-Rock-Kombi in Trench-Optik von Duno
Schichtwechsel
Neutral, wandelbar, raffiniert.
Grau ist nicht automatisch schwer oder herbstlich, durch Material und das richtige Styling wird Grau sommerlich und damit zum perfekten Allrounder für die Übergangszeit.
Aktuelle Tailoring-Ästhetik bei The Attico. Starke Silhouette mit femininen Details in Schiefergrau©WireImage/Alena Zakirova/getty images
Graues Westerl, wenn das ärmellose Kleid was zum Drübertragen braucht. Modell Daniele Fiesoli©Hersteller
Ärmelloses Kleid mit ungewöhnlicher Proportion von Ganni in staubigem Mittelgrau, das an Beton im Sommerlicht erinnert©Hersteller
Sommerleder
Dünnes Glattleder an warmen Tagen? Unbedingt! Braun und Bordeaux sind zurzeit die angesagtesten Lederfarben.
Sommermantel aus cognacbraunem Leder von Ports 1961©Hersteller
Bordeaux-Bomber mit skulpturalen Ärmeln aus der H&M-Studio-Kollektion©Hersteller
Das "klassische" weiße Hemd
Nicht nur in Matthieu Blazys erster Chanel-Kollektion ist das von der Herrenmode inspirierte Shirt eines der wichtigsten Teile der neuen Saison.
Hemdkleid: Purismus in Bewegung, Reduktion als Haltung. Klare Linien und eine Silhouette zwischen Struktur und Leichtigkeit. Look Fforme©WWD via Getty Images/WWD/Getty Images
Kragen mit floralen Applikationen bei Dorothee Schumacher©Hersteller
Oversize-Papertouch-Bluse von Dantendorfer©Hersteller
Hellrosa als Alternative zu Blütenweiß von Acne Studios©Hersteller
Dieser Michael-Kors-Look ist ein Paradebeispiel, die Bluse extrem weich fallend. Perfekt dazu: die transparente Hose und die braunen Lederaccessoires. Sehr cool!©WWD via Getty Images/WWD/Getty Images
Klar, präzise, luxuriös. Für Chanel ließ Blazy die Hemden von Charvet fertigen. Das Pariser Traditionshaus steht seit dem 19. Jahrhundert für makellose Hemdenschneiderei. Der kleine „Chanel“-Schriftzug in Rot ist seitlich eingestickt. Kein lautes Logo, aber ein intimer Fingerzeig. So schön!
Kommentare