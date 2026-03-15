Eine Frau mit einem roten BH, und einer blauen offenen Bluse und einem schwarzen Spitzentuch um die Hüfte
Lifestyle

Die wichtigsten Trends für den Frühling und Sommer

Neues Jahr, neue Trends: Mit Bleistiftröcken, preppy Polos, weißen und Taschen in Bordeaux ins Jahr 2026 starten.

Isabella Klausnitzer

von Isabella Klausnitzer

15.03.26

Das sind Isas Lieblingslooks aus den neuesten Kollektionen: Bleistiftröcke sind zurück, preppy Polos sorgen für casual-eleganten Flair, der Klassiker weißes Hemd kommt wieder groß raus. Außerdem: Lederblousons, Schürzenkleider, Taschen in Bordeaux, Riesen-Ohrschmuck, noch größere Brillen, Two-Tone-Schuhe und alles chanelige.
 

Eine Frau im Gelben Rock und mit durchsichtigem gelben Oberteil

Transparenz: Minimal, sinnlich, modern. Hauchzarte Stoffe, die Körper und Silhouette raffiniert umspielen. Look Ferragamo

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Eine frau mit blondem Kurzhaarschnitt und großen goldenen Ohrringen

Ohrschmuck in XXL: Maximal auffällig, überdimensional, skulptural, radikal in der Proportion. Look Valentino

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Eine Frau auf dem Laufsteg im Karierten Büro-Set

Auf Isas Wunschliste: Kostüm mit Fransensaum, Ansteckbrosche, Bordeauxtasche, Two-Tone-Schuhe 

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Schuhe in Beige aber mit dunkelbraunem Absatz

Schuhe, die alle wollen. Pumps mit andersfarbiger Zehenkappe von & Other Stories …

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Beige Schuhe mit Schwarzer Spitze vorne

… oder von Unuetzer

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Ein rotes Bralette

It-Piece: das rote Bralette, hier von Understatement

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Eine Frau am Laufsteg in einer Blauen Schürze

Überraschung! Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Miuccia Prada hängt ihren Miu-Miu-Frauen jetzt Schürzen um beziehungsweise steckt sie in, was man früher mal „Hauskleid“ genannt hat.

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Ein königsblauer Strickpolo

 Strickpolo mit Verhübschungen, hier von Essentiel Antwerp
 

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Eine Frau am Laufsteg mit brauner Hose und hellblauer/grauer Bluse

Mein Lieblingslook in diesem Sommer ist von Tory Burch. Bleistiftrock und feines Poloshirt, das in den Rockbund gesteckt wird. Smarter Preppy-Chic, ohne bieder zu wirken. XL-Ohrringe fehlen auch nicht.

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Eine Frau mit einem roten BH, und einer blauen offenen Bluse und einem schwarzen Spitzentuch um die Hüfte

Die Kunst des Schichtens à la Prada: die spannendste Kombi der Saison

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Übergangszeit ist Trenchcoatzeit

Eigentlich gilt: niemals zuknöpfen und den Gürtel ja nicht schließen, sondern knoten. An diese Regeln haben sich unsere Designer jetzt allerdings nicht gehalten. 

Die Trenchcoats, die wir zeigen, sind brav geknöpft und festgeschnallt. Ich persönlich tausche gerne Mantelgürtel gegen schwarzes Ripsband, da hat Max Mara auf mich gehört.

 Richtige Länge: Da geht’s dem Trenchcoat ein bissl wie dem Dirndl, die klassische Länge ist mittellang. Minikurz ist jung und frech, aber nicht unbedingt wetterfest, und zu lang wirkt behäbig und altmodisch.

Eine Frau am Laufsteg mit hellbraunem Trenchcoat

Voluminös: Dieser Trenchcoat von Gabriela Hearst ist ein echtes Statement-Piece.

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Eine Frau am Laufsteg in bananengelbem Trenchcoat

Luftig: Trench aus durchlässigem Mesh in Bananengelb von Michael Kors

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Frau am Laufsteg in grauem Trenchcoat

Elegant: Greigefarbener Trench mit schwarzem Gürtel von Max Mara. Wirkt fast wie ein sehr stylisches Mantelkleid

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Klassischer brauner Trenchcoat

It-Piece: Klassischer Staubmantel von & Other Stories
 

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Blouson is back!

Am angesagtesten in der Ledervariante, am praktischsten aus wetterfestem Material.

Frau in schwarzem Kleid mit brauner Jacke

Lederblouson überm leichten Kleid von Kristensen du Nord

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Frau in einer Blouson-Rock-Kombi in Trench-Optik in beige

Blouson-Rock-Kombi in Trench-Optik von Duno
 

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Schichtwechsel

Neutral, wandelbar, raffiniert. 

Grau ist nicht automatisch schwer oder herbstlich, durch Material und das richtige Styling wird Grau sommerlich und damit zum perfekten Allrounder für die Übergangszeit.

Frau am Laufsteg mit grauem Anzugset

Aktuelle Tailoring-Ästhetik bei The Attico. Starke Silhouette mit femininen Details in Schiefergrau

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eine graue Weste

Graues Westerl, wenn das ärmellose Kleid was zum Drübertragen braucht. Modell Daniele Fiesoli

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Frau in ärmellosem, grauen Kleid

Ärmelloses Kleid mit ungewöhnlicher Proportion von Ganni in staubigem Mittelgrau, das an Beton im Sommerlicht erinnert

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Sommerleder 

Dünnes Glattleder an warmen Tagen? Unbedingt! Braun und Bordeaux sind zurzeit die angesagtesten Lederfarben.

Frau in einem braunen Ledermantel mit weißer Hose

Sommermantel aus cognacbraunem Leder von Ports 1961

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Frau in kurzer Brauner Lederjacke

Bordeaux-Bomber mit skulpturalen Ärmeln aus der H&M-Studio-Kollektion

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Das "klassische" weiße Hemd 

Nicht nur in Matthieu Blazys erster Chanel-Kollektion ist das von der Herrenmode inspirierte Shirt eines der wichtigsten Teile der neuen Saison. 

Frau am Laufsteg mit weißem bodenlangem Blusenkleid

Hemdkleid: Purismus in Bewegung, Reduktion als Haltung. Klare Linien und eine Silhouette zwischen Struktur und Leichtigkeit. Look Fforme

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Weiße Bluse mit Spitzenkragen

Kragen mit floralen Applikationen bei Dorothee Schumacher 

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weiße Oversize-Bluse

Oversize-Papertouch-Bluse von Dantendorfer 

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hellrosa Bluse

Hellrosa als Alternative zu Blütenweiß von Acne Studios 

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Frau am Laufsteg in weißer Bluse, braunem Gürtel und schwarzer Hose

Dieser Michael-Kors-Look ist ein Paradebeispiel, die Bluse extrem weich fallend. Perfekt dazu: die transparente Hose und die braunen Lederaccessoires. Sehr cool!

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Frau am Runway in schwarzem Lagenrock und weißer Bluse

Klar, präzise, luxuriös. Für Chanel ließ Blazy die Hemden von Charvet fertigen. Das Pariser Traditionshaus steht seit dem 19. Jahrhundert für makellose Hemdenschneiderei. Der kleine „Chanel“-Schriftzug in Rot ist seitlich eingestickt. Kein lautes Logo, aber ein intimer Fingerzeig. So schön!
 

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Isabella Klausnitzer

Über Isabella Klausnitzer

Isabella Klausnitzer ist eine der wichtigsten Trend- und Lifestyle-Journalistinnen im deutschen Sprachraum. Für die Kurier freizeit schreibt sie seit vielen Jahren, was in Sachen Mode, Stil, Kunst, Design und Lifestyle-Trends angesagt ist, und konnte sich damit eine treue Fangemeinde aufbauen. Neben ihren Trendseiten im Kurier berichtet Isabella Klausnitzer regelmäßig auch im Fernsehen über Lifestylethemen. In der Blogszene ist Isabella unter www.isatrends.at zu finden.

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