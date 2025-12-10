Ciao Bella! Serien-Modeikone Emily erobert Italien

„Rom“, erklärt Mindy und scannt ihr Serien-Freundin Emily (gespielt von Lily Collins) wohlwollend, „steht dir!“ Der Satz im Trailer für die fünfte Staffel „Emily in Paris“ verrät nicht nur den neuen Schauplatz der beliebten Netflix-Serie – die neue Staffel spielt neben Rom auch in Venedig – sondern bringt auch das eigentliche Hauptthema auf den Punkt. Natürlich handelt „Emily in Paris“ vom Kulturschock einer Amerikanerin in Europa und vom steinigen Karrierepfad in der Marketingwelt, aber noch viel mehr dreht sich die Netflix-Serie um sagenhaft fantastische, mitunter unverschämt dramatische Mode. Ganze Instagram-Accounts widmen sich den Outfits der Hauptdarsteller, modebewusste Fans diskutieren die Ensembles bis ins Detail.

Aus schrill wird souverän Welche extravaganten Outfits die Zuseher in der neuen Staffel – abrufbar ab 18. Dezember – erwarten, darauf geben Fotos vom Dreh einen erstes Einblick. Das Fazit: Fünf Jahre, nachdem eine laute Emily Cooper aus Chicago die feine Pariser Marketingagentur Savoir betreten hat, ist die Protagonistin erwachsen(er) geworden. Ihr Stil ist zwar immer noch unübersehbar laut und farbenintensiv, doch die Outfits sind weniger schrill als souverän.

©REUTERS/Manuel Silvestri