Ciao Bella! Serien-Modeikone Emily erobert Italien
In der 5. Staffel der Netflix-Serie können sich Fans nicht nur auf Pariser Chic, sondern italienisches Dolce Vita freuen.
„Rom“, erklärt Mindy und scannt ihr Serien-Freundin Emily (gespielt von Lily Collins) wohlwollend, „steht dir!“ Der Satz im Trailer für die fünfte Staffel „Emily in Paris“ verrät nicht nur den neuen Schauplatz der beliebten Netflix-Serie – die neue Staffel spielt neben Rom auch in Venedig – sondern bringt auch das eigentliche Hauptthema auf den Punkt.
Natürlich handelt „Emily in Paris“ vom Kulturschock einer Amerikanerin in Europa und vom steinigen Karrierepfad in der Marketingwelt, aber noch viel mehr dreht sich die Netflix-Serie um sagenhaft fantastische, mitunter unverschämt dramatische Mode. Ganze Instagram-Accounts widmen sich den Outfits der Hauptdarsteller, modebewusste Fans diskutieren die Ensembles bis ins Detail.
Aus schrill wird souverän
Welche extravaganten Outfits die Zuseher in der neuen Staffel – abrufbar ab 18. Dezember – erwarten, darauf geben Fotos vom Dreh einen erstes Einblick. Das Fazit: Fünf Jahre, nachdem eine laute Emily Cooper aus Chicago die feine Pariser Marketingagentur Savoir betreten hat, ist die Protagonistin erwachsen(er) geworden. Ihr Stil ist zwar immer noch unübersehbar laut und farbenintensiv, doch die Outfits sind weniger schrill als souverän.
Das Polkadot-Top mit passendem Midi-Rock von Dolce & Gabbana, in dem Emily eine Gondelfahrt in Venedig unternimmt, wird etwa mit charmanten weißen Katzenaugen-Sonnenbrillen von Ermanno Scervino abgerundet. Für den Spaziergang mit Freundin Mindy in Rom schlüpft Emily wiederum in einen blau geblümten Hosenanzug von Alice & Olivia zu jeansblauen Stahlkappen-Stiefeletten und einem blumigen Seidentuch. Und für einen Stadtbummel mit dem neuen Mann an ihrer Seite, Marcello, kombiniert sie ein blau-weißes Polkadot-Set von Moschino zu eckigen Carolina-Herrera-Sonnenbrillen und einer auffälligen Perlentasche von Hana.
Auch wenn die Outfits faszinierend anzusehen sind – bei ständig wechselnden Kostümen, die kaum unter 2.500 Euro zu haben sind, bleibt Stilikone Emily Cooper von der Realität vieler Zuseherinnen so weit entfernt wie Emily von der Möglichkeit, als echte Pariserin akzeptiert zu werden.
Aber wie so oft, reizt einen das Unerreichbare besonders.
