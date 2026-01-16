Pünktlich zur Ballsaison feiern Glanz und Gloria ein Comeback und bekommen royale sowie junge Unterstützung. Amalia der Niederlande, Charlène von Monaco und Madeleine von Schweden zeigen, wie modern Tiaras, Diademe und Headpieces heute getragen werden können. Klassisch ja, aber längst nicht mehr so steif (siehe Foto-Galerie unten).

Doch nicht nur Royals schmücken sich mit funkelndem Kopfschmuck, auch die Debütantinnen der Wiener Traditionsbälle tragen ihre "petites couronnes" mit Anmut und Selbstbewusstsein. Opernball-Tiara: Über 350 Kristalle und ein Schwan Ein Highlight der Wiener Ballsaison ist jedes Jahr aufs Neue die Tiara des Opernballs, der 2026 am 12. Februar stattfindet. Seit 1956 wird der edle Kopfschmuck von Swarovski entworfen. Über 350 Kristalle verzieren die diesjährige Swarovski-Tiara in Baguette-, Marquise- und Rundschliff, daneben 14 schwarze Kristalle. Global Creative Director Giovanna Engelbert integrierte zum 130-Jahre-Jubiläum des Kristall-Unternehmens das Schwanen-Emblem der Firma ins Design des Debütantinnen-Krönchens. Die diesjährige Tiara soll ein "strahlendes Symbol der Schönheit und Liebe" sein, hört man aus der Staatsoper. Ein Erinnerungsstück für die Ewigkeit.

Dresscode Diadem Der Dresscode für die großen Wiener Bälle lautet bekanntlich Frack und Abendrobe. "White Tie" (Frack) erlaubt Orden. Und wenn Männer Orden tragen, dann können sich die Damen auch mit Diademen schmücken.

Giovanna Engelbert, internationale Stylistin und Creative Director von Swarovski, verleiht Swarovski-Kopfschmuck ein modernes Upgrade. Ihre Headpieces verbinden Glamour mit moderner Leichtigkeit und werden so zu sehr stylischen Statements und echten Eyecatchern für rote Teppiche und besondere Events.