Die besten Beauty-Treatments: Von Laser bis Biostimulatoren

Aufgrund des „Overfilled Face“-Syndroms geht der Trend eher weg von klassischen Hyaluronsäurefillern, erklärt Marion Steiner, Fachärztin für medizinische Ästhetik in Neusiedl am See, die Tendenz im Beauty-Bereich. Man setzt sie dezenter ein, einige lassen sich Filler auch mit Hyaluronidase auflösen. "Richtig eingesetzt zur Konturierung, Lippenbehandlung immer noch eine für mich nicht ersetzbare Behandlung", relativiert die Expertin jedoch.

Statt Hyaluronsäure werden verstärkt Polynukleotide injiziert. „Lachssperma etwa sorgt für den sogenannten Glass-Skin-Effekt.“

Für alle die keine Fisch-DNA wollen seien laut Steiner Peptide eine gute Alternative. Bei beiden gibt es sowohl Produkte für Full-Face Behandlungen, als auch Produkte für die gezielte Verbesserung der Haut um die Augen. Skinbooster wie Profhilo sorgen generell für bessere Hydration der Haut und frisches Aussehen.

Auch Biostimulatoren von Radiesse oder Sculptra boomen: „Sie regen gezielt die Kollagenbildung an und sorgen für ein strafferes Erscheinungsbild“, so die Medizinerin.