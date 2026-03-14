Die besten Beauty-Treatments: Von Laser bis Biostimulatoren
Was sind gefragte Methoden und Trends im Beauty-Bereich? Eine Expertin klärt auf.
Aufgrund des „Overfilled Face“-Syndroms geht der Trend eher weg von klassischen Hyaluronsäurefillern, erklärt Marion Steiner, Fachärztin für medizinische Ästhetik in Neusiedl am See, die Tendenz im Beauty-Bereich. Man setzt sie dezenter ein, einige lassen sich Filler auch mit Hyaluronidase auflösen. "Richtig eingesetzt zur Konturierung, Lippenbehandlung immer noch eine für mich nicht ersetzbare Behandlung", relativiert die Expertin jedoch.
Statt Hyaluronsäure werden verstärkt Polynukleotide injiziert. „Lachssperma etwa sorgt für den sogenannten Glass-Skin-Effekt.“
Für alle die keine Fisch-DNA wollen seien laut Steiner Peptide eine gute Alternative. Bei beiden gibt es sowohl Produkte für Full-Face Behandlungen, als auch Produkte für die gezielte Verbesserung der Haut um die Augen. Skinbooster wie Profhilo sorgen generell für bessere Hydration der Haut und frisches Aussehen.
Auch Biostimulatoren von Radiesse oder Sculptra boomen: „Sie regen gezielt die Kollagenbildung an und sorgen für ein strafferes Erscheinungsbild“, so die Medizinerin.
Die Top-Laser
Was Laser angeht, setzt sie auf Thuliumlaser (LaseMD Ultra), gegen große Poren, Pigmentflecken und zur Hautverjüngung ohne Ausfallzeiten. "Hier sind meist 2-4 Behandlungen notwendig, für eine Glow-Behandlung vor einem Event oft auch eine Behandlung ausreichend." Diese Behandlung kann auch mit Polynukleotiden, Peptiden oder PRP kombiniert werden.
CO2-Laser seien ebenfalls zu empfehlen, haben aber längere Ausfallzeiten (8 Tage).
Radiofrequenzneedling wie Potenza oder Morpheus 8 sorgen für Straffung. Sie verbessern die Hautqualität und regen die Kollagenbildung an.
Botox ist und bleibt ein Allrounder wird zur Reduktion und Vorbeugung von Falten am Hals ("Truthahnfalten") immer beliebter.
Ein Hydrafacial ist laut Steiner immer eine Top-Behandlung vor einem Event für einen tollen Glow. Hierbei handelt es sich um eine nicht-invasive Hautbehandlung die Reinigung, Peeling, Porenverfeinerung und Serum-Infusion kombiniert. Die Behandlung kann mit verschiedenen Boostern zur Pigmentbehandlung, Faltenverbesserung, Kollagenbildung kombiniert werden.
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