Wintours Wandel: Der Teufel mag es jetzt lässig

Nach nur neun Monaten wurde Anna Wintour 1975 als Modeassistentin beim Magazin Harper’s Bazaar gefeuert. Sie sei eine schrecklich schlechte Assistentin gewesen, wie sie in einem ihrer seltenen Interviews kürzlich selbst zugab.

„Damals bekamen Leute Jobs ohne Qualifikationen, weil jemand jemanden kannte. Es war falsch – und ich war sehr schlecht. Ich hatte einfach Glück. Sehr viel Glück.“

Tatsächlich hatte ihr Vater Charles Wintour, Chefredakteur des Evening Standard, ihr den Einstieg ermöglicht. Kollegen erinnern sich: nicht die Begabteste, aber extrem ehrgeizig und zielstrebig.

Karriere als Nuclear Wintour

Zurückhaltend erzählt die Britin nun also über ihre Anfänge – deutlich härter klingen andere Aussagen. Als sie 1985 Chefredakteurin der britischen Vogue wurde, entließ sie einen Großteil der Redaktion. „Jeder sollte einmal im Leben gefeuert werden“, sagte sie später, das sei eine gute Schule.

Disziplin

Mit stoischem Blick und markantem Bob avancierte sie ab 1988 als Chefin der US-Vogue zur Ikone der Modewelt. Disziplin verlangt die passionierte Tennisspielerin auch von sich selbst: Aufstehen um 4:30 Uhr, Training bei Sonnenaufgang, danach Haare und Make-up und ab ins Büro – wo ihre Assistentinnen bereits warten müssen.

Sogar ein Buch wurde über die mühsame Arbeit mit der fordernden Chefin geschrieben – „Der Teufel trägt Prada“ 2006 mit Meryl Streep verfilmt. Während Wintour anfangs kühl reagierte, spielt die 76-Jährige heute kokett mit dem überzeichneten Alter Ego.