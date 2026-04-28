Das Schuh ABC des Sommers: jetzt kommen die Hybrid-Modelle

So wie Modedesigner heuer einen Mix aus Sport, Business und Casual in ihren Kollektionen zeigen, ist es auch mit dem Schuhwerk. Bei den Schuhtrends gilt: erlaubt ist, was gefällt und den persönlichen Stil unterstreicht. Die Treter der Saison sind Hybride, die sich für Stadt und Land, Funktion und Freizeit gleichermaßen eignen.

Auch das Mix-Match-Styling vom Sportschuh zum Tailoring, wie etwa eine Zehensandale zur Anzugshose, kennt keine Grenzen. Selbst die für seine Eleganz bekannte Maison Dior kombinierte auf dem Catwalk derbe, snowboardartige Sneakers zu Shorts und Pulli.

Snowboardschuh oder Sneaker? Dior Homme stylt hybride Sportschuhmodelle (auch am Foto oben) wie den Roadie Shoe zu Shorts ©Hersteller

Während Prada zu klassischen grauen Hosen im Sixties-Style, die übrigens wieder enger geschnitten werden, genau wie Hermès oder Jean Paul Gaultier, Zehenschuhe à la Griechensandale stylten.

Wie die alten Griechen: Zehenschlapfen von Prada, ähnliche Modelle ab ca 650 € ©WWD via Getty Images/WWD/Getty Images

Und da das Thema Loafer und Mokassin sich immer wieder neu erfindet, setzen Designer auf besonders weiches Leder und machen die Schlüpfer damit zum bequemen It-Piece des Sommers. Besockt und barfuß Ganz regellos geht es nicht: Wer im Sommer kurze Hosen und Shorts anzieht, sollte dazu zwar Deckschuhe, Sneakers oder Schnürer stylen. Aber die trägt man jetzt wieder mit Socken. Dafür bekommt der Anzug- und Business-Look neue Freiheit. Hier schlagen Modedesigner Sandalen, Mules, Mokassins oder Loafers als passendes Schuhwerk vor, in das man besser barfuß schlüpft.

Lake House 3-Eye Lug Bootsschuh von Timberland, 200 €, auch in anderen Farben erhältlich ©Hersteller

Woher die Designer ihre Inspirationen für die Schuhstyles nehmen? Dank innovativer Fertigungstechniken ist es heute leicht, selbst antike Vorbilder wie einfache Zehenschlapfen, die Sandalen des alten Ägypten, ins Heute zu bringen, um einen perfekten Mix von Stil und Funktion zu produzieren.

Funktional mit Pepp Sportliche Funktionen, die im Schuh integriert werden, wie etwa bei Deckschuhen, dem neuen Renner unter den Schuhmodellen, sind das Um und Auf. Bootsschuhe sind strapazierfähig, salzwasserfest und aus Leder, etwa von Timberland. Entwickelt 1935 vom amerikanischen Hobbysegler Paul Sperry haben sie Nähte aus Nylongarnen und ein grätenartiges Sohlenprofil, damit das Wasser durch die Rillen ablaufen kann und auf dem nassen Deck optimalen Grip bietet. Neben dem klassischen Deckschuh sind jetzt auch geraffte und mit Quasten und Fransen versehene Soft-Mokassins gefragt: etwa bei Wales Bonner oder Prada, die wie Carshoes aus den 1960er-Jahren eine flexible, meist genoppte Sohle haben. Sie passen gut zu Anzugs- und Leinenhosen, Bermudas und weiten Denims und man trägt sie besser ohne Socken.

Schlank und nachhaltig. die bunte unisex Kollektion Denver von Ecoalf, 79,90 € ©Hersteller Bunter Retro-Sneaker von Louis Vuitton, 1.000 € ©Hersteller Lustig und wasserfest von Deichmann, 27,99 € ©Hersteller Penny-Loafer aus edlem Leder von Ferragamo, 1.290 € ©Hersteller Veloursleder-Loafer Portugieser mit Quasten von Ludwig Reiter, 398 € ©Hersteller Lake House 3-Eye Lug Bootsschuh von Timberland, 200 €, auch in anderen Farben erhältlich ©Hersteller Mules aus festem Leder von COS, 129 €, im Loafer-Look ©Hersteller

Neues gibt es auch im Sneaker-Bereich: Jetzt erobern bunte, grelle Sneakermodelle, wie bei Louis Vuitton mit Plateausohle, und schlanke Canvas-Sneaker in Retro-Optik, etwa bei Ecoalf oder der österreichischen Schuhmanufaktur Ludwig Reiter, die Straßen. Auch Loafers sind weiterhin angesagt. Die Auswahl reicht vom „Penny Loafer“, dem Schuh der amerikanischen Internatsschüler, die in den Fünfzigern einen Penny in die Schlaufe steckten, bis zum glatten Loafer, wie ihn Papst Benedikt XVI. in Rot trug, über Modelle mit Quasten.

Schwarzer Schnürer Derby, 179 €, von COS ©Hersteller