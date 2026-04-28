Das Schuh ABC des Sommers: jetzt kommen die Hybrid-Modelle
Längst sind Schuhe nicht mehr rein funktionell, sie machen jedes Outfit zum persönlichen Statement. Was die Treter alles können, woher sie kommen und welche Schuhtrends angesagt sind.
So wie Modedesigner heuer einen Mix aus Sport, Business und Casual in ihren Kollektionen zeigen, ist es auch mit dem Schuhwerk. Bei den Schuhtrends gilt: erlaubt ist, was gefällt und den persönlichen Stil unterstreicht. Die Treter der Saison sind Hybride, die sich für Stadt und Land, Funktion und Freizeit gleichermaßen eignen.
Auch das Mix-Match-Styling vom Sportschuh zum Tailoring, wie etwa eine Zehensandale zur Anzugshose, kennt keine Grenzen. Selbst die für seine Eleganz bekannte Maison Dior kombinierte auf dem Catwalk derbe, snowboardartige Sneakers zu Shorts und Pulli.
Während Prada zu klassischen grauen Hosen im Sixties-Style, die übrigens wieder enger geschnitten werden, genau wie Hermès oder Jean Paul Gaultier, Zehenschuhe à la Griechensandale stylten.
Und da das Thema Loafer und Mokassin sich immer wieder neu erfindet, setzen Designer auf besonders weiches Leder und machen die Schlüpfer damit zum bequemen It-Piece des Sommers.
Besockt und barfuß
Ganz regellos geht es nicht: Wer im Sommer kurze Hosen und Shorts anzieht, sollte dazu zwar Deckschuhe, Sneakers oder Schnürer stylen. Aber die trägt man jetzt wieder mit Socken. Dafür bekommt der Anzug- und Business-Look neue Freiheit. Hier schlagen Modedesigner Sandalen, Mules, Mokassins oder Loafers als passendes Schuhwerk vor, in das man besser barfuß schlüpft.
Woher die Designer ihre Inspirationen für die Schuhstyles nehmen? Dank innovativer Fertigungstechniken ist es heute leicht, selbst antike Vorbilder wie einfache Zehenschlapfen, die Sandalen des alten Ägypten, ins Heute zu bringen, um einen perfekten Mix von Stil und Funktion zu produzieren.
Funktional mit Pepp
Sportliche Funktionen, die im Schuh integriert werden, wie etwa bei Deckschuhen, dem neuen Renner unter den Schuhmodellen, sind das Um und Auf. Bootsschuhe sind strapazierfähig, salzwasserfest und aus Leder, etwa von Timberland. Entwickelt 1935 vom amerikanischen Hobbysegler Paul Sperry haben sie Nähte aus Nylongarnen und ein grätenartiges Sohlenprofil, damit das Wasser durch die Rillen ablaufen kann und auf dem nassen Deck optimalen Grip bietet. Neben dem klassischen Deckschuh sind jetzt auch geraffte und mit Quasten und Fransen versehene Soft-Mokassins gefragt: etwa bei Wales Bonner oder Prada, die wie Carshoes aus den 1960er-Jahren eine flexible, meist genoppte Sohle haben. Sie passen gut zu Anzugs- und Leinenhosen, Bermudas und weiten Denims und man trägt sie besser ohne Socken.
Schlank und nachhaltig. die bunte unisex Kollektion Denver von Ecoalf, 79,90 €©Hersteller
Bunter Retro-Sneaker von Louis Vuitton, 1.000 €©Hersteller
Lustig und wasserfest von Deichmann, 27,99 €©Hersteller
Penny-Loafer aus edlem Leder von Ferragamo, 1.290 €©Hersteller
Veloursleder-Loafer Portugieser mit Quasten von Ludwig Reiter, 398 €©Hersteller
Lake House 3-Eye Lug Bootsschuh von Timberland, 200 €, auch in anderen Farben erhältlich©Hersteller
Mules aus festem Leder von COS, 129 €, im Loafer-Look©Hersteller
Neues gibt es auch im Sneaker-Bereich: Jetzt erobern bunte, grelle Sneakermodelle, wie bei Louis Vuitton mit Plateausohle, und schlanke Canvas-Sneaker in Retro-Optik, etwa bei Ecoalf oder der österreichischen Schuhmanufaktur Ludwig Reiter, die Straßen. Auch Loafers sind weiterhin angesagt. Die Auswahl reicht vom „Penny Loafer“, dem Schuh der amerikanischen Internatsschüler, die in den Fünfzigern einen Penny in die Schlaufe steckten, bis zum glatten Loafer, wie ihn Papst Benedikt XVI. in Rot trug, über Modelle mit Quasten.
Manche Loafer, Schnürer und Mules zeigen Klassik: Schlapfen sind vorne geschlossen, haben eine feste Sohle und passen zum Businesslook, etwa von COS. Und bei den Loafern und Chelseas, die etwas Quiet-Luxury verkörpern und zu Tailoring und Casual-Outfits getragen werden, etwa von Ferragamo und COS.
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Barfuß oder mit Socken: (1) Die hybriden Roadie Shoes von Jonathan Anderson für Dior Homme, 990 €, https://dior.com (2) (3) Auch die echten Deckschuhe feiern ein Comeback: , https://timberland.com
Fußfrei oder bedeckt: (1) (2) (3) (4)
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