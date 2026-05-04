Von Barbara Zach Athleisure ist mehr als ein Trend. Es ist eine Lebensgefühl aus der Verschmelzung von Bewegung, Komfort und urbanem Stil. Seine Wurzeln reichen in die Fitnessbewegung der 1980er-Jahre, als Aerobic, Lycra und Trainingsanzüge erstmals die Straße eroberten. In den 1990ern wurde Sportswear durch die Hip-Hop- und Sneaker-Kultur weiter in den Alltag getragen. Doch erst das neue Jahrtausend machte sportliche Kleidung gesellschaftsfähig im Büro, im Café und auf Reisen.

Lacoste ©Hersteller Agnes B ©Valerio Mezzanotti Fashion East ©Hersteller Casablanca ©Paolo lanzi/gorunway.com Marc Cain ©Hersteller

Psychologisch erzählt Athleisure von Kontrolle und Selbstfürsorge. Kleidung, die Bewegungsfreiheit erlaubt, vermittelt ein Gefühl von Energie und Bereitschaft. Wer sie trägt, signalisiert Aktivität, Gesundheit und eine moderne Form von Effizienz, und gleichzeitig bietet der weiche Griff von Jersey, Stretch und technischen Stoffen ein Gefühl von Sicherheit in einer beschleunigten Welt.

Kappe aus Baumwolle von Marc Cain, ab 119,90 € ©Hersteller Armreifen "Knot" aus 18kt Roségold mit Brillanten von Tiffany, Preis auf Anfrage. ©Hersteller Tote "Caba Medium" von Vee Collective, ab 299 € ©Hersteller Kniestrümpfe aus feingerippter Seide von COS, ab 25 € ©Hersteller Longboard aus Buchenholzlagen von Hermès, ab 7.100 € ©Hersteller Sneaker "Panther" von Puraai, ab 169 € bei STEFFL ©Hersteller

Zwischen Studio und Meeting Deshalb trifft Athleisure den Nerv der Gegenwart. Flexible Arbeitsmodelle, urbaner Alltag und das wachsende Bewusstsein für Körper und Balance verlangen nach Kleidung, die Übergänge erlaubt. Zwischen Sportstudio, Meeting und Abendessen entsteht ein fließender Lebensrhythmus, den klassische Garderoben kaum noch abbilden. Designer greifen diesen Wandel 2026 mit überraschender Raffinesse auf. Technische Materialien erscheinen in präzisen Silhouetten, Leggings treffen auf maßgeschneiderte Blazer, Performance-Stoffe auf luxuriöse Oberflächen. Athleisure wird damit nicht nur bequem, sondern auch elegant und kulturell relevant. Sie spiegelt Tempo und Geist unserer Zeit.

Louis Vuitton kombiniert Sneakerina mit zarten weißen Söckchen und verleiht dem Look so eine sportlich verspielte Note. ©Hersteller Bei Simone Rocha wird der Trend in Form eines Windbreakers interpretiert, der sportliche Funktionalität mit femininen Details verbindet ©Maja Smiejkowska Bei Fendi verleihen das perforierte Material sowie sportive Details wie Reißverschlüsse und Kapuze dem Look eine funktionale, moderne Ästhetik. ©Gaspar J Ruiz Lindberg

Life Hack Wie bringt Athleisure selbst Morgenmuffel in Schwung? Sportmode kann die Bereitschaft zu Bewegung erhöhen, weil sie den Körper bereits auf Aktivität einstimmt. Eng anliegende Leggings und funktionale Materialien vermitteln Dynamik und senken die Hemmschwelle zum Training. Auch kräftige Farben wirken stimulierend und steigern die Energie. Wer sich schon am Morgen sportlich kleidet, fühlt sich aktiver und baut Bewegung leichter in den Alltag ein.

Stilspiel Wie stylt man Athleisure im Alltag? Diese drei Ideen bieten Inspiration dazu.

Power Casual Für einen modernen, business­tauglichen Look werden sportliche Elemente mit klassischen, klaren Schnitten kombiniert, wobei lockere Hosen mit elastischem Bund auf schlichte Tops treffen und durch strukturierte Blazer aufgewertet werden. Eine reduzierte Farbpalette und dezente Accessoires sorgen für Ruhe im Outfit und lassen den Look gepflegt und zeitgemäß wirken.

Power Casual Look von Lacoste ©gorunway

Dynamisch Athleisure wirkt besonders modern, wenn transparente Materialien mit sportlichen Silhouetten kombiniert werden. Leichte, durchscheinende Stoffe bringen Tiefe und Dynamik in den Look, während weite Hosen und funktionale Details Komfort schaffen und die sportliche Ästhetik betonen.

Dynamischer Look von Anteprima ©Getty Images for Anteprima/Daniele Venturelli/Getty Images for Anteprima

Feminin Für einen eleganten, femininen Look wird ein sportliches Cropped Top mit einem fließenden Rock kombiniert. Eine monochrome Farbpalette und schlichte Accessoires sorgen für Ruhe im Outfit und lassen den Look modern wirken. Minimalistische Sandalen unterstreichen die Leichtigkeit und verbinden sportliche Elemente mit zeitloser Eleganz.

Feminin gestylter Athleisure Look von Agnes B ©Hersteller

Guter Stoff

Retro-Sneaker wirken sportlich, sind aber auch zu eleganten Looks kombinierbar, Adidas Samba in Coffee / Off-White, ab 129,95 € ©Hersteller Sneakerina verbinden die Leichtigkeit eines Ballerinas mit dem Komfort eines Sneakers. Durch ihre zarte Silhouette wirken sie besonders feminin und elegant, Högl, ab 169,90 € ©Hersteller Gorpcore-Outdoor-Sneaker wirken robust und funktional. Sie vermitteln Aktivität, Abenteuer und eine moderne, sportliche Coolness, Salomon X-ultra 360 Edge, ab 135 € ©Hersteller Performance-Sneaker strahlen Bewegung und Energie aus und unterstreichen einen modernen, sportlichen Look, Asics über Zalando, ©Hersteller Statement-Sneaker ziehen sofort Aufmerksamkeit auf sich und verleihen jedem Look Ausdruck, Moncler x Rick Owens, ab 690 € ©Hersteller

Style Bar Einkleiden wie die amerikanische Schauspielerin Emily Ratajkowski: Wir haben ihren Look bei verschiedenen Marken nachgeshoppt.

Emily Ratajkowski in einem sportlichen Look ©GC Images/Jose Perez/Bauer-Griffin/getty images

Emily Ratajkowski – sie spielte etwa im Psychothriller "Gone Girl" (2014) und ist in der Netflix-Serie "To much" zu sehen – zeigte sich mit einem sportlichen Look, der einen lässigen, selbstbewussten Eindruck hinterlässt.

Shirt mit Raglanärmel aus Baumwolle von Pull & Bear, ab 22,99 € ©Hersteller Schmale Caprihose aus Jersey von Mango, ab 49,99 € ©Hersteller Pantolette "Carisse" von Guess, ab 124,95 €, über Zalando ©Hersteller Sonnenbrille von & Other Stories ab 35 € ©Hersteller