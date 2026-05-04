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Lifestyle

Athleisure Mode: So gelingt der sportlich-elegante Look

Zwischen Sport, Stadt und Selbstoptimierung entsteht ein Look, der mehr ist als Mode.

04.05.26

Von Barbara Zach

Athleisure ist mehr als ein Trend. Es ist eine Lebensgefühl aus der Verschmelzung von Bewegung, Komfort und urbanem Stil. Seine Wurzeln reichen in die Fitnessbewegung der 1980er-Jahre, als Aerobic, Lycra und Trainingsanzüge erstmals die Straße eroberten. In den 1990ern wurde Sportswear durch die Hip-Hop- und Sneaker-Kultur weiter in den Alltag getragen. Doch erst das neue Jahrtausend machte sportliche Kleidung gesellschaftsfähig im Büro, im Café und auf Reisen.

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Lacoste

©Hersteller
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Agnes B

©Valerio Mezzanotti
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Fashion East

©Hersteller
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Casablanca

©Paolo lanzi/gorunway.com
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Marc Cain

©Hersteller

Psychologisch erzählt Athleisure von Kontrolle und Selbstfürsorge. Kleidung, die Bewegungsfreiheit erlaubt, vermittelt ein Gefühl von Energie und Bereitschaft. Wer sie trägt, signalisiert Aktivität, Gesundheit und eine moderne Form von Effizienz, und gleichzeitig bietet der weiche Griff von Jersey, Stretch und technischen Stoffen ein Gefühl von Sicherheit in einer beschleunigten Welt.

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Kappe aus Baumwolle von Marc Cain, ab 119,90 €

©Hersteller
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Armreifen "Knot" aus 18kt Roségold mit Brillanten von Tiffany, Preis auf Anfrage.

©Hersteller
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 Tote "Caba Medium" von Vee Collective, ab 299 €

©Hersteller
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Kniestrümpfe aus feingerippter Seide von COS, ab 25 €

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Longboard aus Buchenholzlagen von Hermès, ab 7.100 €

©Hersteller
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Sneaker "Panther" von Puraai, ab 169 € bei STEFFL

©Hersteller

Zwischen Studio und Meeting

Deshalb trifft Athleisure den Nerv der Gegenwart. Flexible Arbeitsmodelle, urbaner Alltag und das wachsende Bewusstsein für Körper und Balance verlangen nach Kleidung, die Übergänge erlaubt. Zwischen Sportstudio, Meeting und Abendessen entsteht ein fließender Lebensrhythmus, den klassische Garderoben kaum noch abbilden. Designer greifen diesen Wandel 2026 mit überraschender Raffinesse auf. Technische Materialien erscheinen in präzisen Silhouetten, Leggings treffen auf maßgeschneiderte Blazer, Performance-Stoffe auf luxuriöse Oberflächen. Athleisure wird damit nicht nur bequem, sondern auch elegant und kulturell relevant. Sie spiegelt Tempo und Geist unserer Zeit.

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Louis Vuitton kombiniert Sneakerina mit zarten weißen Söckchen und verleiht dem Look so eine sportlich verspielte Note.

©Hersteller
Simone Rocha SS26 Showcase, London Fashion Week, UK - 20 Sep 2025

Bei Simone Rocha wird der Trend in Form eines Windbreakers interpretiert, der sportliche Funktionalität mit femininen Details verbindet

©Maja Smiejkowska
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Bei Fendi verleihen das perforierte Material sowie sportive Details wie Reißverschlüsse und Kapuze dem Look eine funktionale, moderne Ästhetik.

©Gaspar J Ruiz Lindberg

Life Hack

Wie bringt Athleisure selbst Morgenmuffel in Schwung?

Sportmode kann die Bereitschaft zu Bewegung erhöhen, weil sie den Körper bereits auf Aktivität einstimmt. Eng anliegende Leggings und funktionale Materialien vermitteln Dynamik und senken die Hemmschwelle zum Training. Auch kräftige Farben wirken stimulierend und steigern die Energie. Wer sich schon am Morgen sportlich kleidet, fühlt sich aktiver und baut Bewegung leichter in den Alltag ein.

Stilspiel

Wie stylt man Athleisure im Alltag? Diese drei Ideen bieten Inspiration dazu.

Power Casual

Für einen modernen, business­tauglichen Look werden sportliche Elemente mit klassischen, klaren Schnitten kombiniert, wobei lockere Hosen mit elastischem Bund auf schlichte Tops treffen und durch strukturierte Blazer aufgewertet werden. Eine reduzierte Farbpalette und dezente Accessoires sorgen für Ruhe im Outfit und lassen den Look gepflegt und zeitgemäß wirken.

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Power Casual Look von Lacoste

©gorunway

Dynamisch

Athleisure wirkt besonders modern, wenn transparente Materialien mit sportlichen Silhouetten kombiniert werden. Leichte, durchscheinende Stoffe bringen Tiefe und Dynamik in den Look, während weite Hosen und funktionale Details Komfort schaffen und die sportliche Ästhetik betonen.

Anteprima Fashion Show - Runway - Milan Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2026

Dynamischer Look von Anteprima

©Getty Images for Anteprima/Daniele Venturelli/Getty Images for Anteprima

Feminin

Für einen eleganten, femininen Look wird ein sportliches Cropped Top mit einem fließenden Rock kombiniert. Eine monochrome Farbpalette und schlichte Accessoires sorgen für Ruhe im Outfit und lassen den Look modern wirken. Minimalistische Sandalen unterstreichen die Leichtigkeit und verbinden sportliche Elemente mit zeitloser Eleganz.

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Feminin gestylter Athleisure Look von Agnes B

©Hersteller

Guter Stoff

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Retro-Sneaker wirken sportlich, sind aber auch zu eleganten Looks kombinierbar, Adidas Samba in Coffee / Off-White, ab 129,95 €

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Sneakerina verbinden die Leichtigkeit eines Ballerinas mit dem Komfort eines Sneakers. Durch ihre zarte Silhouette wirken sie besonders feminin und elegant, Högl, ab 169,90 €

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Gorpcore-Outdoor-Sneaker wirken robust und funktional. Sie vermitteln Aktivität, Abenteuer und eine moderne, sportliche Coolness, Salomon X-ultra 360 Edge, ab 135 €

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Performance-Sneaker strahlen Bewegung und Energie aus und unterstreichen einen modernen, sportlichen Look, Asics über Zalando, 

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Statement-Sneaker ziehen sofort Aufmerksamkeit auf sich und verleihen jedem Look Ausdruck, Moncler x Rick Owens, ab 690 €

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Style Bar

Einkleiden wie die amerikanische Schauspielerin Emily Ratajkowski: Wir haben ihren Look bei verschiedenen Marken nachgeshoppt.

Celebrity Sightings In New York - July 16, 2025

Emily Ratajkowski in einem sportlichen Look

©GC Images/Jose Perez/Bauer-Griffin/getty images

Emily Ratajkowski – sie spielte etwa im Psychothriller "Gone Girl" (2014) und ist in der Netflix-Serie "To much" zu sehen – zeigte sich mit einem sportlichen Look, der einen lässigen, selbstbewussten Eindruck hinterlässt.

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Shirt mit Raglanärmel aus Baumwolle von Pull & Bear, ab 22,99 €

©Hersteller
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Schmale Caprihose aus Jersey von Mango, ab 49,99 €

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Pantolette "Carisse" von Guess, ab 124,95 €, über Zalando

©Hersteller
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Sonnenbrille von & Other Stories ab 35 €

©Hersteller

So geht's

Ein sportlich inspiriertes Statement-Shirt bildet den Mittelpunkt des Looks und wird mit schmalen Caprihosen kombiniert. Hohe Absatzsandalen setzen einen femininen Kontrast und strecken die Silhouette, während eine große Sonnenbrille das Styling abrundet.

(kurier.at)  |  Stand:

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