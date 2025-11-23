Arthur Arbessers Bibliothek und seine Buchempfehlungen

Ohne ein Buch in der Tasche verlässt Arthur Arbesser nicht das Haus. Der österreichische Modedesigner lebt und arbeitet in Mailand und ist auch in seinem neuen Studio umgeben von Büchern. Gerade entdeckt er Thomas Bernhard neu, seine erste Bernhard-Phase hatte er bereits als 19-Jähriger. „Holzfällen“ liegt auf seinem Nachttisch. „Ich hatte vergessen, wie beißerisch man alleine durch die Kraft von Worten sein kann und welch schwarzen Humor er hat“, erzählt Arbesser.

Auch seine letzte Biografie, die er gelesen hat, handelt von einer Österreicherin, Malerin Maria Lassnig. „Ich glaube, wer im Ausland lebt, schaut gerne und ganz bewusst nach Hause“, erklärt der Wahl-Mailänder über seine Nähe zur Heimat. Die Lassnig-Biografie hat er verschlungen, wie auch viele andere Werke in seinem Studio, in dem sich auch zig Zeitschriften stapeln.

Alte Magazine

„Ich liebe alte Magazine, mit meinem Taschengeld habe ich in den Neunzigern The Face oder I-D gekauft. Sie waren ein so toller, spezieller Ort und haben mich inspiriert.“