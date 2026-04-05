Horoskop der Woche: Waagen brauchen jetzt Geduld

Jetzt ist die Zeit, aktiv zu werden. Sie haben Rückenwind und können große Schritte machen. Hören Sie auf Ihr Gefühl und lassen Sie sich nicht verunsichern. Besonders beruflich eröffnen sich Chancen, wenn Sie mutig handeln.

Tipp der Woche: Wagen Sie den nächsten Schritt – es lohnt sich.

Widder (21.03.–20.04.) ♈

Gefühle können aktuell schwanken und Ihre Wahrnehmung beeinflussen. Versuchen Sie dennoch, vor allem im Job einen kühlen Kopf zu bewahren und sachlich zu bleiben. Wenn Sie sich nicht von Emotionen leiten lassen, vermeiden Sie unnötige Konflikte. Klare Kommunikation zahlt sich aus. Treffen Sie Entscheidungen nicht aus dem Bauch heraus, sondern mit Überblick. So behalten Sie die Kontrolle und kommen gut voran.

Tipp der Woche: Ein kurzer Abstand zu stressigen Situationen hilft Ihnen, klarer zu sehen.