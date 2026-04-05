Horoskop der Woche: Waagen brauchen jetzt Geduld
Was euch diese Woche erwartet und worauf ihr besonders achten solltet, erfahrt ihr hier, wie jede Woche im Horoskop.
HOROSKOP FÜR 05.04. - 12.04.2026
Alles rundum Erfolg, Liebe und Wohlbefinden eures Sternzeichens gibt es hier jeden Sonntag im freizeit-Wochenhoroskop. Euer tägliches Horoskop findet ihr übrigens unter kurier.at/freizeit
Steinbock (22.12.–20.01.) ♑
Nicht alles lässt sich sofort lösen, auch wenn Sie das gerne hätten. Bleiben Sie geduldig und überstürzen Sie nichts. Schritt für Schritt kommen Sie ans Ziel. Kritik sollten Sie nicht persönlich nehmen – sie kann Ihnen helfen, sich weiterzuentwickeln.
Tipp der Woche: Nehmen Sie sich Zeit – Qualität entsteht nicht unter Druck.
Wassermann (21.01.–19.02.) ♒
Sie finden aktuell leichter zu innerer Ruhe und Klarheit. Das hilft Ihnen, Herausforderungen gelassener zu begegnen. Ihre positive Ausstrahlung wirkt sich auch auf Ihr Umfeld aus. Nutzen Sie diese Phase, um wichtige Dinge anzugehen.
Tipp der Woche: Vertrauen Sie auf Ihre innere Balance – sie trägt Sie durch die Woche.
Fische (20.02.–20.03.) ♓
Jetzt ist die Zeit, aktiv zu werden. Sie haben Rückenwind und können große Schritte machen. Hören Sie auf Ihr Gefühl und lassen Sie sich nicht verunsichern. Besonders beruflich eröffnen sich Chancen, wenn Sie mutig handeln.
Tipp der Woche: Wagen Sie den nächsten Schritt – es lohnt sich.
Widder (21.03.–20.04.) ♈
Gefühle können aktuell schwanken und Ihre Wahrnehmung beeinflussen. Versuchen Sie dennoch, vor allem im Job einen kühlen Kopf zu bewahren und sachlich zu bleiben. Wenn Sie sich nicht von Emotionen leiten lassen, vermeiden Sie unnötige Konflikte. Klare Kommunikation zahlt sich aus. Treffen Sie Entscheidungen nicht aus dem Bauch heraus, sondern mit Überblick. So behalten Sie die Kontrolle und kommen gut voran.
Tipp der Woche: Ein kurzer Abstand zu stressigen Situationen hilft Ihnen, klarer zu sehen.
Stier (21.04.–20.05.) ♉
Vertrauen Sie Ihrer Intuition – sie führt Sie derzeit erstaunlich treffsicher. Entscheidungen fallen leichter, wenn Sie auf Ihr Gefühl hören. Auch beruflich können sich Chancen ergeben, die Sie weiterbringen. Bleiben Sie aufmerksam und greifen Sie zu, wenn sich Möglichkeiten bieten. Besonders bei Veränderungen lohnt es sich, mutig zu sein.
Tipp der Woche: Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl – es kennt den richtigen Weg.
Zwillinge (21.05.–21.06.) ♊
Zusammenarbeit steht jetzt im Fokus. Alleine kommen Sie vielleicht langsamer voran, im Team hingegen entstehen neue Lösungen. Suchen Sie aktiv den Austausch und scheuen Sie sich nicht, andere einzubeziehen. Gespräche bringen Klarheit und neue Ideen. Wer offen bleibt, kann jetzt viel bewegen.
Tipp der Woche: Teilen Sie Ihre Gedanken – daraus kann etwas Großes entstehen.
Krebs (22.06.–22.07.) ♊
Manches läuft nicht sofort nach Plan, was Ihre Geduld auf die Probe stellt. Nutzen Sie diese Phase, um Ihre Ziele zu überdenken und gegebenenfalls anzupassen. Kleine Korrekturen können langfristig viel bewirken. Bleiben Sie ruhig und flexibel. Unterstützung kommt, wenn Sie dranbleiben.
Tipp der Woche: Sehen Sie Verzögerungen als Chance zur Verbesserung.
Löwe (23.07.–23.08.) ♌
Die Sterne stehen auf Erfolg: Sie zeigen sich dynamisch, entschlossen und voller Energie. Jetzt ist der richtige Moment, um Initiative zu ergreifen und Ihre Pläne umzusetzen. Ihr Auftreten überzeugt andere. Nutzen Sie den Rückenwind, um wichtige Schritte zu setzen.
Tipp der Woche: Handeln Sie selbstbewusst – jetzt ist Ihre Zeit.
Jungfrau (24.08.–23.09.) ♍
Diese Woche verlangt nach Klarheit und Entschlossenheit. Wenn Sie Ihre Anliegen deutlich formulieren, werden Sie gehört. Lassen Sie sich nicht von Kritik verunsichern. Ihre Leistungen sprechen für sich. Bleiben Sie fokussiert und verfolgen Sie Ihre Ziele konsequent.
Tipp der Woche: Stehen Sie für sich ein – das zahlt sich jetzt aus.
Waage (24.09.–23.10.) ♎
Nicht alles läuft reibungslos, vor allem im Austausch mit anderen kann es haken. Missverständnisse sind möglich, daher ist Diplomatie gefragt. Versuchen Sie, ruhig zu bleiben und nicht vorschnell zu reagieren. Geben Sie Dingen Zeit, sich zu klären.
Tipp der Woche: Geduld ist jetzt Ihre stärkste Waffe.
Skorpion (24.10.–22.11.) ♏
Bleiben Sie gelassen, auch wenn Emotionen hochkochen. Wer ruhig bleibt, trifft die besseren Entscheidungen. Vor allem im Job profitieren Sie davon, sachlich zu bleiben. Vermeiden Sie unnötige Diskussionen und konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche.
Tipp der Woche: Ein klarer Kopf bringt Sie weiter als impulsives Handeln.
Schütze (23.11.–21.12.) ♐
Unterschiedliche Meinungen können zu Spannungen führen. Versuchen Sie, sich nicht in jede Diskussion hineinziehen zu lassen. Manchmal ist es klüger, sich zurückzunehmen. Fokussieren Sie sich auf Ihre eigenen Ziele statt auf Konflikte.
Tipp der Woche: Wählen Sie bewusst, worauf Sie Ihre Energie richten.
Wir wünschen euch eine schöne Woche! ✨
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