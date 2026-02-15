Horoskop der Woche: Stiere dürfen das Leben genießen

Deine Intuition ist besonders stark. Du erkennst Zusammenhänge, die anderen verborgen bleiben. Wenn du auf dein Bauchgefühl hörst, findest du Antworten auf offene Fragen.

Tipp der Woche: Nimm dir Zeit für dich und hör bewusst auf deine innere Stimme.

Widder (21.03.–20.04.) ♈

Alte Denk- und Handlungsmuster geraten ins Wanken. Du merkst, dass manche Strategien, die dich früher weit gebracht haben, heute nicht mehr greifen. Das ist kein Rückschritt, sondern eine Einladung zur Weiterentwicklung. Veränderungen können sich zunächst unbequem anfühlen, bringen aber langfristig mehr Freiheit und Klarheit. Wer jetzt flexibel bleibt, kann entscheidende Weichen neu stellen.

Tipp der Woche: Hinterfrage eine Gewohnheit, die du bisher für unverzichtbar gehalten hast.