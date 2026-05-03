Horoskop der Woche: Fische brauchen öfter Auszeiten

Mut! Sie können sich nun Ziele setzen. Sie brauchen allerdings auch ausreichend Auszeiten, um sich zu erholen. Ihre Belastbarkeit dürfte sich in Grenzen halten. Oft ist weniger ohnehin mehr. Versuchen Sie, die Zeit für sich arbeiten zu lassen.

Tipp der Woche: Gönnen Sie sich Pausen – ausgeruht treffen Sie die besseren Entscheidungen.

Widder (21.03.–20.04.) ♈

Die Versuchung ist nun überaus groß, einfach loszulegen. Doch besonders die im März geborenen Widder kommen vermutlich nicht so rasch vorwärts, wie sie es gerne hätten. Nicht unter Druck setzen lassen, denn vieles ist ohnehin nicht so wichtig, wie es scheint!

Tipp der Woche: Gehen Sie einen Schritt nach dem anderen – Geduld bringt Sie weiter als Hektik.