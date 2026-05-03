Horoskop der Woche: Fische brauchen öfter Auszeiten
Was euch diese Woche erwartet und worauf ihr besonders achten solltet, erfahrt ihr hier, wie jede Woche im Horoskop.
HOROSKOP FÜR 02.02. - 08.02.2026
Alles rundum Erfolg, Liebe und Wohlbefinden eures Sternzeichens gibt es hier jeden Sonntag im freizeit-Wochenhoroskop. Euer tägliches Horoskop findet ihr übrigens unter kurier.at/freizeit
Steinbock (22.12.–20.01.) ♑
Sie wollen hoch hinaus? Die Wochen könnten Sie etwas zügeln und konstruktive Kanäle lenken. Setzen Sie die Latte niedriger an und konzentrieren Sie sich auf das Machbare, so können Sie Frust vermeiden und dennoch Erfolge für sich verbuchen!
Tipp der Woche: Setzen Sie realistische Ziele, so bleiben Sie motiviert.
Wassermann (21.01.–19.02.) ♒
Geben Sie in dieser Woche entspannt an die Dinge heran! Neptun in Harmonie zu Ihrem Zeichen beflügelt Ihre Fantasie und Ihre romantische Ader, dabei sind Ihre Kreativität und Ideen gefragt. Leben Sie Ihrer Gegenwart und lassen Sie sich inspirieren!
Tipp der Woche: Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf – neue Ideen entstehen jetzt fast von selbst.
Fische (20.02.–20.03.) ♓
Mut! Sie können sich nun Ziele setzen. Sie brauchen allerdings auch ausreichend Auszeiten, um sich zu erholen. Ihre Belastbarkeit dürfte sich in Grenzen halten. Oft ist weniger ohnehin mehr. Versuchen Sie, die Zeit für sich arbeiten zu lassen.
Tipp der Woche: Gönnen Sie sich Pausen – ausgeruht treffen Sie die besseren Entscheidungen.
Widder (21.03.–20.04.) ♈
Die Versuchung ist nun überaus groß, einfach loszulegen. Doch besonders die im März geborenen Widder kommen vermutlich nicht so rasch vorwärts, wie sie es gerne hätten. Nicht unter Druck setzen lassen, denn vieles ist ohnehin nicht so wichtig, wie es scheint!
Tipp der Woche: Gehen Sie einen Schritt nach dem anderen – Geduld bringt Sie weiter als Hektik.
Stier (21.04.–20.05.) ♉
Schätzen Sie, was Sie haben, auch wenn neue Gelegenheiten verlockend und profitabel aussehen mögen. Wenn sich diese Woche Chancen zur Veränderung ergeben, nicht impulsiv entscheiden, sondern erst den Verstand einschalten und darüber schlafen.
Tipp der Woche: Bleiben Sie bei dem, was funktioniert – nicht jede Gelegenheit ist ein Gewinn
Zwillinge (21.05.–21.06.) ♊
Die um den 22. Mai geborenen Zwillinge kommen in Fahrt. Oft mehr als ihnen lieb ist. Alle Zwillinge verfügen über viel Energie und Motivation. Die Dinge werden mit Begeisterung angepackt. Teilen Sie Ihre Kraft gut ein, sonst erschöpfen Sie sich vorzeitig!
Tipp der Woche: Setzen Sie Prioritäten – nicht alles muss gleichzeitig erledigt werden.
Krebs (22.06.–22.07.) ♊
Nun geht zwar vieles etwas leichter, es gilt aber, konsequent bei der Sache zu bleiben, denn Saturn im Spannungsaspekt verlangt ernsthafte und systematische Arbeit und hält nicht viel von spontanen Hauruck-Aktionen!
Tipp der Woche: Bleiben Sie fokussiert – Disziplin zahlt sich jetzt besonders aus.
Löwe (23.07.–23.08.) ♌
Nun gilt es, frühzeitig zu werden. Ein gezieltes Fitnessprogramm bringt Sie in Form. Verzichten Sie bewusst auf Süßes und essen Sie mehr knackiges Gemüse. Dann werden Sie bald rank und schlank mit der Sonne um die Wette strahlen.
Tipp der Woche: Achten Sie auf Ihren Körper – kleine Umstellungen zeigen schnell Wirkung.
Jungfrau (24.08.–23.09.) ♍
Diese Woche könnten Sie ihren Horizont erweitern. Auch Seminare und Studien sind möglich, und dabei können Sie durchaus Erfolg haben. Sorgen Sie jedoch dafür, ausreichend Pausen einzuplanen. Denken Sie positiv! Ihr Wohlbefinden wird es Ihnen danken.
Tipp der Woche: Lernen Sie Neues, aber gönnen Sie sich auch bewusste Erholungsphasen.
Waage (24.09.–23.10.) ♎
Diese Woche mehr Zeit in gesellige Unternehmungen investieren und den schönen Seiten des Lebens mehr Raum geben! Das hebt die Stimmung! Wenn sich in der Liebe etwas ergibt, können sich daraus vielleicht sogar echte Gefühle entwickeln.
Tipp der Woche: Gehen Sie unter Leute – schöne Begegnungen warten auf Sie.
Skorpion (24.10.–22.11.) ♏
Wenn zwei Sturköpfe aufeinanderprallen, dann sind Kollisionen einfach unvermeidlich. Das kostet viel Kraft und belastet die Beziehung, deshalb auch einmal nachgeben. Messen Sie Ihre Kräfte lieber im sportlichen Wettkampf, das ist viel gesünder!
Tipp der Woche: Wählen Sie Ihre Kämpfe klug – nicht jeder Konflikt lohnt sich.
Schütze (23.11.–21.12.) ♐
Abwarten und Tee trinken! Neue Projekte sollten nicht vorschnell angegangen werden. Wenn Sie sich experimentell im Multitasking versuchen, kommen Sie schnell durcheinander. Arbeiten Sie die Dinge lieber besonnen in der Reihenfolge Ihrer Wichtigkeit ab!
Tipp der Woche: Struktur statt Chaos – ein klarer Plan bringt mehr Erfolg.
Wir wünschen Euch eine schöne Woche! ✨
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