Horoskop der Woche: Erfreuliche Wendung für Zwillinge
Was euch diese Woche erwartet und worauf ihr besonders achten solltet, erfahrt ihr hier, wie jede Woche im Horoskop.
HOROSKOP FÜR 02.02. - 08.02.2026
Alles rundum Erfolg, Liebe und Wohlbefinden eures Sternzeichens gibt es hier jeden Sonntag im freizeit-Wochenhoroskop. Euer tägliches Horoskop findet ihr übrigens unter kurier.at/freizeit
Steinbock (22.12.–20.01.) ♑
Lassen Sie kommende Woche locker und präsentieren Sie Ihre Ideen den richtigen Leuten! Mehr können Sie nicht tun. Mit der Zeit wird man Ihren Ideen den nötigen Respekt zollen. Vorsicht: Zu viel Ehrgeiz kann Sie zu Raubbau verleiten, was Ihnen nicht gut bekommen würde.
Tipp der Woche: Weniger Druck, mehr Vertrauen – Ihre Arbeit spricht für sich.
Wassermann (21.01.–19.02.) ♒
Über einen Mangel an Unterstützung dürften Sie nun nicht zu klagen haben. Im Beruf und in der Liebe können Sie Gas geben. Schaffen Sie eine romantische Stimmung und verführen Sie Ihren Schatz! Es gelingt Ihnen, Ihre Umwelt mit Ihrer guten Laune anzustecken.
Tipp der Woche: Teilen Sie Ihre Energie – gemeinsam erreichen Sie jetzt mehr.
Fische (20.02.–20.03.) ♓
Kommende Woche weht ein freundlicher Wind. Sie können Pläne realisieren, aufräumen oder sich ganz einfach eine schöne Zeit machen. Wer sich neu beruflich orientieren möchte, kann dies stressfrei tun. Wichtig ist, sich nicht nur von Wunschgedanken leiten zu lassen.
Tipp der Woche: Bleiben Sie realistisch – klare Entscheidungen bringen Sie ans Ziel.
Widder (21.03.–20.04.) ♈
In dieser Woche sind Erklärungen eher verwirrend. Sie erreichen mehr mit anschaulichen Beispielen oder praktischen Demonstrationen. Am besten Sie lassen die Tatsachen für sich sprechen. Liebestechnisch geben die Sterne grünes Licht für schöne Erlebnisse.
Tipp der Woche: Weniger reden, mehr zeigen – Ihre Taten überzeugen jetzt am meisten.
Stier (21.04.–20.05.) ♉
Eine gute Woche, um Ideen zum Durchbruch zu verhelfen. So manche Innovation kann zum Dauerbrenner werden, wenn sie sich in der Praxis bewährt. Bezüglich Finanzen haben Sie eine glückliche Hand. In der Liebe Taten setzen, dann wird man auf Sie aufmerksam!
Tipp der Woche: Setzen Sie Ihre Pläne konkret um – jetzt ist der richtige Moment dafür.
Zwillinge (21.05.–21.06.) ♊
Der Kosmos schenkt Ihnen jede Menge Power. Einige Dinge, die Sie vielleicht schon abgeschrieben hatten, nehmen nun eine erfreuliche Wendung. Der Kosmos bringt zahlreiche neue Möglichkeiten ins Spiel, dadurch eröffnen sich Ihnen völlig neue Perspektiven.
Tipp der Woche: Bleiben Sie offen für Überraschungen – Chancen kommen jetzt oft unerwartet.
Krebs (22.06.–22.07.) ♊
Nun können Sie sich durch schwierige Situationen durchlavieren. Aber das sollte nur das Notfallprogramm sein. Saturn verlangt eine klare Linie. Mit Bluffen kommen Sie auf Dauer nicht durch. Aber mit genialen Ideen und harter Arbeit sammeln Sie Punkte.
Tipp der Woche: Setzen Sie auf Ehrlichkeit und Struktur – das bringt langfristig Erfolg.
Löwe (23.07.–23.08.) ♌
Nun sollten Sie sich nicht daheim verkriechen. Sie brauchen Kontakte und sollten deshalb unter Menschen gehen. Romantische Versprechen, die Sie nicht halten können, bringen Sie in Bedrängnis. Deshalb bei der Wahrheit bleiben, man wird es sehr schätzen.
Tipp der Woche: Pflegen Sie Kontakte – ehrliche Begegnungen bringen Sie jetzt weiter.
Jungfrau (24.08.–23.09.) ♍
In dieser Woche ist Diplomatie gefragt. Offenheit und Toleranz ist das beste Mittel, um mit Ihren Mitmenschen gut auszukommen. Großzügigkeit verschafft Ihnen prinzipiell viele Sympathien. Das setzt vor allem in der Liebe eine positive Entwicklung in Gang.
Tipp der Woche: Zeigen Sie Größe – Verständnis zahlt sich jetzt besonders aus.
Waage (24.09.–23.10.) ♎
Jetzt ist die richtige Zeit, um Ihre Ideen zu sammeln und Konzepte zu entwickeln. Auch wenn es im Moment nicht möglich ist, alle Ihre Vorhaben umzusetzen, sollten Sie Ihre Pläne nicht verwerfen! Wenn Ihre Ideen ausgereift sind, bekommen Sie Unterstützung.
Tipp der Woche: Geduld bewahren – gute Ideen brauchen Zeit, um zu wachsen.
Skorpion (24.10.–22.11.) ♏
Umgeben Sie sich mit schönen Dingen und angenehmen Menschen! In der Kommunikation wachsam und achtsam sein! Gespräche sind mitunter schwierig, weil manche Menschen anders reden, als sie denken. Ihr körperliches Wohlbefinden profitiert nun von innerer Ruhe.
Tipp der Woche: Vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl – nicht alles wird offen ausgesprochen.
Schütze (23.11.–21.12.) ♐
Der Aufwärtstrend hält an! Sie haben die Chance zu expandieren und neues Wissen anzusammeln. Dafür erwartet Sie eine Hochphase in der Liebe. Langeweile kennen Sie nicht und für Abwechslung und Anregung dürfte gesorgt sein. Genießen Sie eine angenehme Zeit!
Tipp der Woche: Nutzen Sie den Schwung – lernen Sie Neues und bleiben Sie neugierig.
Wir wünschen Euch eine schöne Woche! ✨
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