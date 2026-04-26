Horoskop der Woche: Erfreuliche Wendung für Zwillinge

Kommende Woche weht ein freundlicher Wind. Sie können Pläne realisieren, aufräumen oder sich ganz einfach eine schöne Zeit machen. Wer sich neu beruflich orientieren möchte, kann dies stressfrei tun. Wichtig ist, sich nicht nur von Wunschgedanken leiten zu lassen.

Tipp der Woche: Bleiben Sie realistisch – klare Entscheidungen bringen Sie ans Ziel.

Widder (21.03.–20.04.) ♈

In dieser Woche sind Erklärungen eher verwirrend. Sie erreichen mehr mit anschaulichen Beispielen oder praktischen Demonstrationen. Am besten Sie lassen die Tatsachen für sich sprechen. Liebestechnisch geben die Sterne grünes Licht für schöne Erlebnisse.

Tipp der Woche: Weniger reden, mehr zeigen – Ihre Taten überzeugen jetzt am meisten.