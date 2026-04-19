Horoskop der Woche: Krebse sollten ihre Kräfte schonen

Es geht aufwärts, doch mitunter sind Nachwehen der letzten Jahre spürbar. Kein Wunder, dass sich dann vieles in Ihrem Leben um Gesundheit und Fitness dreht. Es ist an der Zeit, einen gründlichen Gesundheitscheck zu starten oder Arztbesuche zu machen.

Tipp der Woche: Kümmern Sie sich aktiv um Ihr Wohlbefinden – Prävention zahlt sich aus.

Widder (21.03.–20.04.) ♈

Machen Sie Fitness zu einem Fixpunkt in Ihrem Tagesablauf! Vorsicht, das kann auch zu viel sein und das Gegenteil bewirken: Sie könnten sich da leicht überfordern. Lieber auch Wellness und Entspannung einplanen. Und auf gesunde Ernährung nicht vergessen.

Tipp der Woche: Setzen Sie auf Balance statt Übertreibung – Pausen sind genauso wichtig wie Aktivität.