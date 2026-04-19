Horoskop der Woche: Krebse sollten ihre Kräfte schonen
Was euch diese Woche erwartet und worauf ihr besonders achten solltet, erfahrt ihr hier, wie jede Woche im Horoskop.
HOROSKOP FÜR 02.02. - 08.02.2026
Alles rundum Erfolg, Liebe und Wohlbefinden eures Sternzeichens gibt es hier jeden Sonntag im freizeit-Wochenhoroskop. Euer tägliches Horoskop findet ihr übrigens unter kurier.at/freizeit
Steinbock (22.12.–20.01.) ♑
Mars und Neptun im Spannungsaspekt zeigen an, dass es kommende Woche jetzt klüger ist, Situationen gleich zu bereinigen, ehe der Ärger zu groß wird. Die Kunst dabei ist, besonnen zu agieren. Dies gilt für alle Lebensbereiche. Im Zweifelsfall aus der Schusslinie gehen!
Tipp der Woche: Reagieren Sie ruhig und überlegt – das verhindert unnötige Konflikte.
Wassermann (21.01.–19.02.) ♒
Eine gute Woche, um die Finanzen und Papierkram in Ordnung zu bringen. Saturn und Merkur begünstigen tragfähige Strukturen in diesen Bereichen. Wer ohnehin gut unterwegs ist, kann seine Erfolge auch ohne Zusatzaufwand auf ein sicheres Fundament stellen.
Tipp der Woche: Erledigen Sie Liegengebliebenes – Sie schaffen damit langfristige Ruhe.
Fische (20.02.–20.03.) ♓
Es geht aufwärts, doch mitunter sind Nachwehen der letzten Jahre spürbar. Kein Wunder, dass sich dann vieles in Ihrem Leben um Gesundheit und Fitness dreht. Es ist an der Zeit, einen gründlichen Gesundheitscheck zu starten oder Arztbesuche zu machen.
Tipp der Woche: Kümmern Sie sich aktiv um Ihr Wohlbefinden – Prävention zahlt sich aus.
Widder (21.03.–20.04.) ♈
Machen Sie Fitness zu einem Fixpunkt in Ihrem Tagesablauf! Vorsicht, das kann auch zu viel sein und das Gegenteil bewirken: Sie könnten sich da leicht überfordern. Lieber auch Wellness und Entspannung einplanen. Und auf gesunde Ernährung nicht vergessen.
Tipp der Woche: Setzen Sie auf Balance statt Übertreibung – Pausen sind genauso wichtig wie Aktivität.
Stier (21.04.–20.05.) ♉
Jupiter in Harmonie zu Ihrem Sternzeichen bringt Ihre besten Seiten zum Vorschein. Ihr Wohlbefinden profitiert spürbar davon. So sollte es also keinen Anlass zur Besorgnis geben. Ganz im Gegenteil, Ihr Selbstvertrauen kann sich durchaus sehen lassen.
Tipp der Woche: Nutzen Sie Ihr gestärktes Selbstbewusstsein für neue Schritte – auch beruflich.
Zwillinge (21.05.–21.06.) ♊
Genießen Sie Ihr Leben ohne sich dabei zu überfordern! Gehen Sie Dinge ein wenig langsamer an, Sie versäumen nichts. Ihre Gesundheit wird es Ihnen danken, wenn Sie nicht immer im Eilzugstempo durchs Leben rasen. Gemütlichkeit hat auch ihren Reiz!
Tipp der Woche: Planen Sie bewusst entschleunigte Momente ein – sie bringen mehr Klarheit.
Krebs (22.06.–22.07.) ♊
In dieser Woche ist es besser, die Kräfte zu schonen. Es muss ja nicht alles schnell gehen. Manches braucht eben etwas länger. Wenn Sie sich selbst unter Druck setzen, tun Sie sich damit nichts Gutes. Versuchen Sie zumindest am Feierabend abzuschalten!
Tipp der Woche: Hören Sie auf Ihren Körper und gönnen Sie sich echte Erholung.
Löwe (23.07.–23.08.) ♌
Nun sind Sie nicht zu bremsen, denn Power-Planet Mars gibt Ihnen jede Menge Energie. Nutzen Sie das aktiv und schwimmen Sie auf der Kraft- und Wohlfühlwelle mit! Durchhänger sind jetzt vorbei. Nun können Sie loslegen – zögern Sie nicht – handeln Sie jetzt!
Tipp der Woche: Setzen Sie Ihre Energie gezielt ein, statt sich zu verzetteln.
Jungfrau (24.08.–23.09.) ♍
An sich ist der kosmische Einfluss neutral. Aber teilen Sie Ihre Kräfte dennoch gut ein, denn das Leben fordert Ihnen in sämtlichen Bereichen einiges ab. Sie können neue Reserven schaffen, indem Sie ab und zu spazieren gehen und frische Luft tanken.
Tipp der Woche: Strukturieren Sie Ihre Woche bewusst, um Überforderung zu vermeiden.
Waage (24.09.–23.10.) ♎
Gehen Sie konfliktreichen Situationen aus dem Weg und schonen Sie Ihre Kräfte. Nun ist nicht die Zeit, um sich zu exponieren. Wenn Sie mit Ihren Kräften gut haushalten, dann bleiben Reserven. Falls nicht, dann können Sie mit gesunder Ernährung punkten.
Tipp der Woche: Halten Sie sich aus unnötigen Diskussionen raus – das spart Energie.
Skorpion (24.10.–22.11.) ♏
Eine gute Zeit für Skorpione. Nun gehen die Dinge zügig vorwärts. Blockaden, die unüberwindlich zu sein schienen, bewältigen Sie nun mit Leichtigkeit. Was immer Sie wollen. Packen Sie es an! Auch für sportliche Betätigung gibt der Kosmos grünes Licht.
Tipp der Woche: Nutzen Sie den Schwung – starten Sie ein Projekt, das Sie schon lange planen.
Schütze (23.11.–21.12.) ♐
Sie haben gute Laune und können Ihre Lieben motivieren. Nach dem Motto: „Alles ist möglich“ können Sie Ihr Leben in vollen Zügen genießen. Nun ist auch der ideale Zeitpunkt, um etwas für die Figur zu tun und allfälligen Winterspeck den Kampf anzusagen.
Tipp der Woche: Bleiben Sie dran – kleine Routinen bringen langfristig große Erfolge.
Wir wünschen Euch eine schöne Woche! ✨
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