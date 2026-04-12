Horoskop der Woche: Ausstrahlung der Skorpione ist umwerfend
Was euch diese Woche erwartet und worauf ihr besonders achten solltet, erfahrt ihr hier, wie jede Woche im Horoskop.
HOROSKOP FÜR 02.02. - 08.02.2026
Alles rundum Erfolg, Liebe und Wohlbefinden eures Sternzeichens gibt es hier jeden Sonntag im freizeit-Wochenhoroskop. Euer tägliches Horoskop findet ihr übrigens unter kurier.at/freizeit
Steinbock (22.12.–20.01.) ♑
Bis auf Neptun und Saturn stehen Ihre Sterne einfach supertoll. Nehmen Sie nicht alles tierisch ernst. Vieles wird nicht so gemeint, wie es gesagt wird. Schenken Sie den täglichen Abläufen mehr Beachtung, dann können Streitpunkte entschärft werden.
Tipp der Woche: Bleiben Sie gelassener – nicht alles verdient Ihre volle Aufmerksamkeit.
Wassermann (21.01.–19.02.) ♒
Die Zeit ist günstig für versöhnliche Gesten. Geben Für das gewisse Prickeln müssen Sie nun schon selber sorgen. In der Liebe lassen Höhenflüge auf sich warten. Wenn Sie unzufrieden sind oder Langeweile aufkommt, dann nicht dem anderen die Schuld geben. Lieber selbst für Schwung und neue Ideen einbringen!
Tipp der Woche: Bringen Sie frischen Wind in Ihren Alltag – neue Impulse beleben alles.
Fische (20.02.–20.03.) ♓
Genießen Sie die Liebe und das Leben, denn es weht ein freundlicher kosmischer Rückenwind. Ein bisschen was müssen Sie allerdings auch selbst für Ihr Liebesglück tun. Sie können Ihren Schatz ja einmal mit einer Einladung oder einem Geschenk überraschen.
Tipp der Woche: Zeigen Sie Ihre Gefühle aktiv – kleine Überraschungen wirken Wunder
Widder (21.03.–20.04.) ♈
Die Liebessterne halten sich ein wenig bedeckt. Was nicht heißen soll, dass sich diesbezüglich gar nichts tut. Nur liegt es diese Woche an Ihnen, wie sich Ihr Liebesleben entwickelt. Manche Träume können dennoch wahr werden, wenn man ein wenig nachhilft.
Tipp der Woche: Trauen Sie sich, den ersten Schritt zu machen – Initiative zahlt sich jetzt aus.
Stier (21.04.–20.05.) ♉
Venus sorgt für prickelnde Momente. Geben Sie sich doch einfach Ihren Gefühlen hin und genießen Sie Zärtlichkeit und Sinnlichkeit. Wenn Sie noch zu haben sind, können Sie sich um eine passende Ergänzung umschauen. Denn nun sind Sie besonders attraktiv.
Tipp der Woche: Planen Sie bewusst Zeit für Genuss und Nähe ein – das verstärkt die positive Energie
Zwillinge (21.05.–21.06.) ♊
Nicht nur starr auf dem eigenen Standpunkt beharren, Kompromisse finden! Vermeiden Sie Überreaktionen, denn das erschwert die Verständigung! Versuchen Sie, die guten Seiten in anderen zu sehen, und akzeptieren Sie, dass Menschen auch kleine Schwächen haben.
Tipp der Woche: Hören Sie aktiv zu – oft liegt die Lösung im Verständnis für die andere Seite.
Krebs (22.06.–22.07.) ♊
Aufwind! Besonders für Liebende und solche, die es werden wollen, denn in Herzensdingen ist der kosmische Trend überaus positiv. Sie können die Freuden der Liebe auskosten und einander näherkommen. Im Beruf erst mal abwarten, wie sich die Dinge entwickeln.
Tipp der Woche: Genießen Sie schöne Momente bewusst – sie geben Ihnen Kraft für alles Weitere.
Löwe (23.07.–23.08.) ♌
Der Frühling naht! Fit und schlank in neue Jahreszeiten, wer wünscht sich das nicht? Nun gilt es, etwas dafür zu tun. Trainingsprogramme, bewusste Ernährung und mehr Bewegung. Dank der aktuellen positiven kosmischen Unterstützung, eine leichte Übung.
Tipp der Woche: Setzen Sie sich ein konkretes Ziel – kleine Schritte bringen Sie jetzt schnell voran.
Jungfrau (24.08.–23.09.) ♍
Nun hängt der Liebeshimmel voller Geigen. Stimmen Sie mit ein in dieses himmlische Orchester! Wenn die Versuchung lockt, standhaft bleiben! Gebundene sollten sich überlegen, ob sich das Risiko lohnt! Im Beruf auf Zeit spielen und Entscheidungen verschieben!
Tipp der Woche: Treffen Sie Entscheidungen mit klarem Kopf – nicht aus einem Impuls heraus.
Waage (24.09.–23.10.) ♎
Nehmen Sie Disharmonie nicht auf die leichte Schulter. Gehen Sie den Ursachen auf den Grund! Sonst könnte sich zu viel Spannung aufbauen. Karriereziele langsam angehen! Sie sollten sich erst dann auf etwas Neues einlassen, wenn Sie sich sicher sind!
Tipp der Woche: Sprechen Sie Dinge offen an – Klarheit schafft Entlastung.
Skorpion (24.10.–22.11.) ♏
Eine wunderschöne und romantische Woche erwartet Sie. Wie es aussieht, werden die Sterne Ihre Wünsche erfüllen. Flirten ist angesagt, lassen Sie nichts anbrennen! Ihre Ausstrahlung ist nun einfach umwerfend. Besonders Singles sollten diese Chance nützen!
Tipp der Woche: Nutzen Sie Ihre Ausstrahlung – zeigen Sie sich und bleiben Sie offen für Neues.
Schütze (23.11.–21.12.) ♐
Es ist nun nicht viel los. Lassen Sie Herzensangelegenheiten aber dennoch nicht schleifen, zeigen Sie Interesse und nehmen Sie am Leben Ihrer Lieben Anteil! Geben Sie einander Zärtlichkeit und Halt! Privat und beruflich zahlen nun Taten mehr als Worte.
Tipp der Woche: Kleine Gesten haben große Wirkung – zeigen Sie, was Ihnen wichtig ist.
Wir wünschen Euch eine schöne Woche! ✨
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