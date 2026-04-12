Horoskop der Woche: Ausstrahlung der Skorpione ist umwerfend

Genießen Sie die Liebe und das Leben, denn es weht ein freundlicher kosmischer Rückenwind. Ein bisschen was müssen Sie allerdings auch selbst für Ihr Liebesglück tun. Sie können Ihren Schatz ja einmal mit einer Einladung oder einem Geschenk überraschen.

Tipp der Woche: Zeigen Sie Ihre Gefühle aktiv – kleine Überraschungen wirken Wunder

Widder (21.03.–20.04.) ♈

Die Liebessterne halten sich ein wenig bedeckt. Was nicht heißen soll, dass sich diesbezüglich gar nichts tut. Nur liegt es diese Woche an Ihnen, wie sich Ihr Liebesleben entwickelt. Manche Träume können dennoch wahr werden, wenn man ein wenig nachhilft.

Tipp der Woche: Trauen Sie sich, den ersten Schritt zu machen – Initiative zahlt sich jetzt aus.