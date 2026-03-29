Horoskop der Woche: Skorpione zeigen jetzt Gefühle
Was euch diese Woche erwartet und worauf ihr besonders achten solltet, erfahrt ihr hier, wie jede Woche im Horoskop.
HOROSKOP FÜR 29.03. - 05.04.2026
Alles rundum Erfolg, Liebe und Wohlbefinden eures Sternzeichens gibt es hier jeden Sonntag im freizeit-Wochenhoroskop. Euer tägliches Horoskop findet ihr übrigens unter kurier.at/freizeit
Steinbock (22.12.–20.01.) ♑
Geduld ist diese Woche besonders wichtig. Nicht alles entwickelt sich so schnell, wie Sie es sich wünschen. Überstürzte Entscheidungen könnten zu Problemen führen. Gehen Sie Schritt für Schritt vor.
Tipp der Woche: Vertrauen Sie darauf, dass sich Dinge zur richtigen Zeit fügen.
Wassermann (21.01.–19.02.) ♒
Sie finden leichter zu innerer Ruhe und können Ihren Alltag entspannter gestalten. Dadurch gewinnen Sie neue Kraft und gehen Herausforderungen gelassener an. Nutzen Sie diese Phase bewusst.
Tipp der Woche: Schaffen Sie sich kleine Auszeiten im Alltag.
Fische (20.02.–20.03.) ♓
Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, aktiv zu werden. Sie haben Rückenwind und können wichtige Schritte setzen. Ihre Vorhaben stehen unter positiven Einflüssen. Nutzen Sie die Chancen, die sich bieten.
Tipp der Woche: Zögern Sie nicht – handeln Sie jetzt.
Widder (21.03.–20.04.) ♈
Sie werden derzeit für Ihren Einsatz und Ihre Entschlossenheit geschätzt. Ihre Energie bringt Sie voran, doch achten Sie darauf, auch die kleinen Aufgaben nicht zu übersehen. Gerade im Alltag steckt oft mehr Arbeit, als es auf den ersten Blick scheint. Wenn Sie strukturiert bleiben, behalten Sie den Überblick.
Tipp der Woche: Planen Sie bewusst Zeit für Details ein.
Stier (21.04.–20.05.) ♉
Diese Woche kommt es besonders auf die richtige Wortwahl an. Sie überzeugen durch Klarheit und Einfühlungsvermögen, was Ihnen sowohl im Job als auch privat zugutekommt. Selbst schwierige Themen lassen sich mit Ruhe und Fingerspitzengefühl gut klären. Ihre Gelassenheit wirkt ansteckend.
Tipp der Woche: Bleiben Sie ruhig und wählen Sie Ihre Worte mit Bedacht.
Zwillinge (21.05.–21.06.) ♊
Ihr analytischer Blick hilft Ihnen, Situationen schnell zu erfassen. Doch nicht nur Fakten zählen – auch die Perspektiven anderer spielen eine wichtige Rolle. Wenn Sie beides verbinden, entstehen ausgewogene Entscheidungen. Das stärkt auch Ihr Umfeld.
Tipp der Woche: Vertrauen Sie neben dem Verstand auch Ihrem Gefühl.
Krebs (22.06.–22.07.) ♊
Sie profitieren diese Woche von innerer Ruhe und Klarheit. Ihre strukturierte Art hilft Ihnen, Aufgaben konzentriert zu erledigen. Auch bei Stress behalten Sie den Überblick. Nutzen Sie diese Phase, um Dinge nachhaltig voranzubringen.
Tipp der Woche: Bleiben Sie bei Ihrem Plan und lassen Sie sich nicht ablenken.
Löwe (23.07.–23.08.) ♌
Ihre Kreativität ist jetzt Ihr größter Vorteil. Selbst festgefahrene Situationen lassen sich mit neuen Ideen auflösen. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und denken Sie ruhig unkonventionell. So eröffnen sich neue Möglichkeiten.
Tipp der Woche: Vertrauen Sie auf Ihre kreativen Impulse.
Jungfrau (24.08.–23.09.) ♍
Sie gehen Aufgaben ruhig und überlegt an. Auch wenn Herausforderungen auftreten, behalten Sie die Kontrolle und lösen Probleme Schritt für Schritt. Ihre Geduld zahlt sich aus. Vertrauen Sie auf Ihre strukturierte Arbeitsweise.
Tipp der Woche: Bleiben Sie gelassen – Ihr Tempo ist genau richtig.
Waage (24.09.–23.10.) ♎
Diese Woche kann es zu Missverständnissen kommen. Achten Sie darauf, klar zu kommunizieren und nicht vorschnell zu reagieren. Diplomatisches Vorgehen hilft Ihnen, Konflikte zu vermeiden und Situationen zu klären.
Tipp der Woche: Setzen Sie auf Ausgleich statt Konfrontation.
Skorpion (24.10.–22.11.) ♏
Es ist wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren. Emotionen könnten Ihre Entscheidungen beeinflussen und zu Spannungen führen. Besonders im beruflichen Umfeld sollten Sie sachlich bleiben. So vermeiden Sie unnötige Konflikte.
Tipp der Woche: Nehmen Sie sich Zeit, bevor Sie reagieren.
Schütze (23.11.–21.12.) ♐
Unterschiedliche Meinungen sorgen für Bewegung, können aber auch anstrengend sein. Lassen Sie sich nicht in jede Diskussion hineinziehen. Ihre Energie ist besser in konstruktiven Projekten aufgehoben.
Tipp der Woche: Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie wirklich weiterbringt.
Wir wünschen euch eine schöne Woche! ✨
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