Horoskop der Woche: Skorpione zeigen jetzt Gefühle

Ihre Sensibilität ist diese Woche besonders ausgeprägt. Sie nehmen Stimmungen intensiv wahr und reagieren feinfühlig auf Ihr Umfeld. Das ist eine Stärke, kann aber auch anstrengend sein, wenn Sie sich zu sehr beeinflussen lassen. Achten Sie darauf, sich abzugrenzen und Ihre eigenen Bedürfnisse nicht zu vergessen.

Tipp der Woche: Schaffen Sie sich bewusst Rückzugsräume – sie geben Ihnen neue Energie.

Widder (21.03.–20.04.) ♈

Diese Woche verlangt von Ihnen mehr Feingefühl als sonst. Sie sind es gewohnt, schnell zu handeln und Dinge direkt anzugehen, doch jetzt lohnt es sich, einen Moment innezuhalten. Im beruflichen Umfeld könnten kleinere Spannungen auftreten, die sich jedoch durch ruhige Kommunikation gut lösen lassen. Privat ist es wichtig, nicht vorschnell zu reagieren, sondern auch zwischen den Zeilen zu hören. Ihre Intuition ist derzeit besonders stark – vertrauen Sie darauf.

Tipp der Woche: Nehmen Sie sich bewusst Zeit, bevor Sie entscheiden – das bringt mehr Klarheit als Aktionismus.