Horoskop der Woche: Skorpione zeigen jetzt Gefühle
Was euch diese Woche erwartet und worauf ihr besonders achten solltet, erfahrt ihr hier, wie jede Woche im Horoskop.
HOROSKOP FÜR 22.03. - 29.03.2026
Alles rundum Erfolg, Liebe und Wohlbefinden eures Sternzeichens gibt es hier jeden Sonntag im freizeit-Wochenhoroskop. Euer tägliches Horoskop findet ihr übrigens unter kurier.at/freizeit
Steinbock (22.12.–20.01.) ♑
Sie arbeiten zielstrebig und möchten Ergebnisse sehen, doch nicht alles lässt sich sofort erreichen. Geduld ist jetzt besonders wichtig. Wenn Sie sich zu sehr unter Druck setzen, verlieren Sie an Klarheit. Struktur hilft Ihnen, aber übermäßiger Perfektionismus kann bremsen.
Tipp der Woche: Teilen Sie große Vorhaben in kleine Etappen – das erleichtert den Weg.
Wassermann (21.01.–19.02.) ♒
Der Wunsch nach Veränderung wird stärker, und Sie spüren, dass es Zeit ist, neue Wege zu gehen. Ideen entstehen fast von selbst, doch entscheidend ist jetzt die Umsetzung. Vertrauen Sie auf Ihre Impulse und lassen Sie sich nicht von Zweifeln aufhalten. Auch im persönlichen Bereich können sich neue Möglichkeiten ergeben.
Tipp der Woche: Machen Sie den ersten Schritt – auch wenn noch nicht alles perfekt ist
Fische (20.02.–20.03.) ♓
Ihre Sensibilität ist diese Woche besonders ausgeprägt. Sie nehmen Stimmungen intensiv wahr und reagieren feinfühlig auf Ihr Umfeld. Das ist eine Stärke, kann aber auch anstrengend sein, wenn Sie sich zu sehr beeinflussen lassen. Achten Sie darauf, sich abzugrenzen und Ihre eigenen Bedürfnisse nicht zu vergessen.
Tipp der Woche: Schaffen Sie sich bewusst Rückzugsräume – sie geben Ihnen neue Energie.
Widder (21.03.–20.04.) ♈
Diese Woche verlangt von Ihnen mehr Feingefühl als sonst. Sie sind es gewohnt, schnell zu handeln und Dinge direkt anzugehen, doch jetzt lohnt es sich, einen Moment innezuhalten. Im beruflichen Umfeld könnten kleinere Spannungen auftreten, die sich jedoch durch ruhige Kommunikation gut lösen lassen. Privat ist es wichtig, nicht vorschnell zu reagieren, sondern auch zwischen den Zeilen zu hören. Ihre Intuition ist derzeit besonders stark – vertrauen Sie darauf.
Tipp der Woche: Nehmen Sie sich bewusst Zeit, bevor Sie entscheiden – das bringt mehr Klarheit als Aktionismus.
Stier (21.04.–20.05.) ♉
Sie haben viel vor und sind bereit, einiges zu leisten. Dennoch sollten Sie darauf achten, sich nicht selbst zu sehr unter Druck zu setzen. Ihre Erwartungen sind hoch, doch nicht alles muss perfekt sein. Wenn Sie sich zwischendurch kleine Pausen gönnen, bleiben Sie langfristig leistungsfähig. Auch körperlich sollten Sie auf Balance achten – Bewegung und gute Ernährung unterstützen Sie dabei.
Tipp der Woche: Schätzen Sie bewusst, was Sie bereits erreicht haben – das gibt Ihnen neue Kraft.
Zwillinge (21.05.–21.06.) ♊
Ihr Geist ist voller Ideen und Impulse, doch nicht jede davon muss sofort umgesetzt werden. Jetzt geht es darum, zu sortieren und Prioritäten zu setzen. In Gesprächen überzeugen Sie durch Ihre Leichtigkeit und Ihren Charme – solange Sie sich nicht in Details verlieren. Nutzen Sie Ihre Kommunikationsstärke, um wichtige Themen voranzubringen, aber vermeiden Sie es, sich zu verzetteln.
Tipp der Woche: Halten Sie Ihre besten Einfälle fest und prüfen Sie sie mit etwas Abstand erneut.
Krebs (22.06.–22.07.) ♊
Sie spüren derzeit sehr genau, was für Sie richtig ist. Diese Klarheit gibt Ihnen Sicherheit und hilft Ihnen, Entscheidungen konsequent umzusetzen. Auch im beruflichen Bereich kommen Sie gut voran, weil Sie strukturiert und ruhig bleiben. Ihre Umgebung nimmt Ihre Stärke wahr und vertraut Ihnen. Achten Sie jedoch darauf, sich nicht zu verausgaben – Ihre Energie ist wertvoll.
Tipp der Woche: Setzen Sie gezielt Prioritäten und bleiben Sie bei dem, was Ihnen wirklich wichtig ist.
Löwe (23.07.–23.08.) ♌
Ihre Ausstrahlung ist stark, doch gerade jetzt müssen Sie nicht im Mittelpunkt stehen, um zu wirken. Oft überzeugen Sie mehr durch ruhige Präsenz als durch große Gesten. Zwischenmenschlich können sich neue Chancen ergeben, wenn Sie aufmerksam bleiben und auch andere zu Wort kommen lassen. Beziehungen profitieren von Offenheit und ehrlichem Interesse.
Tipp der Woche: Setzen Sie bewusst auf Zurückhaltung – sie wirkt oft stärker als jede Inszenierung.
Jungfrau (24.08.–23.09.) ♍
Ihr Anspruch an sich selbst ist hoch, vielleicht zu hoch. Sie möchten alles richtig machen, doch Ihr Körper zeigt Ihnen möglicherweise, dass es Zeit ist, einen Gang zurückzuschalten. Perfektion ist nicht immer notwendig, um gute Ergebnisse zu erzielen. Wenn Sie Prioritäten setzen und Aufgaben klar strukturieren, kommen Sie entspannter ans Ziel.
Tipp der Woche: Erlauben Sie sich, Dinge auch einmal „gut genug“ sein zu lassen.
Waage (24.09.–23.10.) ♎
Sie haben viele Aufgaben gleichzeitig im Blick, doch gerade jetzt ist es wichtig, sich zu fokussieren. Flüchtigkeitsfehler könnten entstehen, wenn Sie sich zu sehr verzetteln. Arbeiten Sie strukturiert und nehmen Sie sich für jede Aufgabe ausreichend Zeit. Auch in Gesprächen ist Klarheit entscheidend – bleiben Sie sachlich und ruhig.
Tipp der Woche: Gehen Sie Schritt für Schritt vor – so vermeiden Sie unnötigen Stress.
Skorpion (24.10.–22.11.) ♏
Diese Woche bringt Ihnen die Möglichkeit, sich intensiver mit Ihren eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen. Dinge, die Sie bisher verdrängt haben, rücken stärker in den Fokus. Das kann herausfordernd sein, ist aber auch eine Chance für echte Veränderung. Wenn Sie offen und ehrlich sind – vor allem sich selbst gegenüber –, können Sie wichtige Erkenntnisse gewinnen.
Tipp der Woche: Sprechen Sie aus, was Sie bewegt – das schafft Klarheit und Erleichterung.
Schütze (23.11.–21.12.) ♐
Sie sind in Bewegung und offen für Neues. Selbst unerwartete Entwicklungen bringen Sie nicht aus der Ruhe, weil Sie in allem auch eine Chance sehen. Ihre positive Einstellung wirkt ansteckend und kann auch andere motivieren. Nutzen Sie diese Energie, um Projekte voranzutreiben oder neue Kontakte zu knüpfen.
Tipp der Woche: Bleiben Sie flexibel – oft ergeben sich die besten Möglichkeiten spontan.
Wir wünschen euch eine schöne Woche! ✨
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