Horoskop der Woche: Wassermänner brauchen einen Ruck in der Liebe
Was euch diese Woche erwartet und worauf ihr besonders achten solltet, erfahrt ihr hier, wie jede Woche im Horoskop.
HOROSKOP FÜR 02.02. - 08.02.2026
Alles rundum Erfolg, Liebe und Wohlbefinden eures Sternzeichens gibt es hier jeden Sonntag im freizeit-Wochenhoroskop. Euer tägliches Horoskop findet ihr übrigens unter kurier.at/freizeit
Steinbock (22.12.–20.01.) ♑
Arbeiten Sie nicht rund um die Uhr, Sie müssen ja niemandem etwas beweisen. Sie haben zwar sehr viel Kraft, doch Raubbau ist auf Dauer schädlich. Anstatt sich zu sehr zu verausgaben, sollten Sie lieber in überschaubaren Etappen an die Dinge herangehen.
Tipp der Woche: Setzen Sie Prioritäten – Qualität zählt jetzt mehr als Tempo.
Wassermann (21.01.–19.02.) ♒
Die Zeit ist günstig für versöhnliche Gesten. Geben Sie sich einen Ruck, machen Sie den ersten Schritt und erleben Sie, wie leicht sich mit Liebe alles lösen lässt! Wer glücklich gebunden ist, kann die Beziehung vertiefen und harmonische Stunden genießen.
Tipp der Woche: Ein offenes Gespräch wirkt Wunder – Ehrlichkeit schafft Nähe.
Fische (20.02.–20.03.) ♓
Erfreulicher kosmischer Rückenwind im Job und in der Liebe ist in Sicht! Mit Ihrem raffinierten Charme und Ihrem Einfühlungsvermögen können Sie diese Woche alle Herzen im Sturm erobern. Singles dürfen nun in Flirtposition gehen und ihre Angeln auslegen.
Tipp der Woche: Vertrauen Sie Ihrer Intuition – sie führt Sie jetzt oft direkt zum richtigen Moment.
Widder (21.03.–20.04.) ♈
Beruflich können sich nun Veränderungen ankündigen. Ihre Natur hängt wesentlich von Ihrer Einstellung dazu ab. Also immer flexibel bleiben und den Blick auf die Zukunft richten! Dann lässt der Stress nach und Sie wissen, wie Sie sich orientieren müssen.
Tipp der Woche: Nutzen Sie den Schwung für einen kleinen Neuanfang – selbst ein frisches Projekt oder eine neue Routine kann viel bewegen.
Stier (21.04.–20.05.) ♉
Bleiben Sie sich treu und planen Sie Ruhepausen ein! Sie brauchen zwar neue Eindrücke, um Schwung in Ihr Leben zu bringen, aber auch ein wenig Festigkeit! Ein bisschen Sport und gesunde Ernährung sollten reichen, um gesund und fit durch die Woche zu kommen.
Tipp der Woche: Gönnen Sie sich bewusst eine kleine Auszeit – ein Spaziergang oder ein gutes Essen wirken Wunder.
Zwillinge (21.05.–21.06.) ♊
Ihr Ideenreichtum ist nun enorm, doch nicht alle sind praktikabel. Ehe Sie Ihre Einfälle öffentlich präsentieren, sollten Sie einen Realitätscheck machen. Gut Ding braucht eben Weile, vertun Sie also Ihre wertvollen Chancen nicht durch unheiligen Ehrgeiz!
Tipp der Woche: Schreiben Sie Ihre besten Ideen auf – mit etwas Abstand erkennen Sie schnell, welche wirklich Potenzial haben.
Krebs (22.06.–22.07.) ♊
Mars in Harmonie zu Ihrem Zeichen gibt Ihnen den nötigen Schwung und Jupiter motiviert Sie. Ihre Umwelt ist beeindruckt von Ihrem Tempo und Sie haben alle Dinge fest im Griff. Sportlich ambitionierte Krebse können diese Woche Glanzleistungen erbringen.
Tipp der Woche: Setzen Sie sich ein klares Ziel – mit Ihrer Energie können Sie jetzt mehr erreichen als gedacht.
Löwe (23.07.–23.08.) ♌
Singles haben beste Chancen, um zum Zug zu kommen. Feingefühl und Verführungskünste zeigen Wirkung, denn Ihrer charmanten Art kann sich so schnell niemand entziehen. Langgediente Paare sollten darauf achten, dass sich keine Alltagsroutine einschleicht!
Tipp der Woche: Planen Sie einen besonderen Abend – ein Tapetenwechsel bringt frischen Wind in Beziehungen.
Jungfrau (24.08.–23.09.) ♍
Legen Sie öfter Pausen ein! Achten Sie auf die Signale Ihres Körpers und versuchen Sie nicht, Müdigkeit zu überspielen! Gönnen Sie sich ausreichend Schlaf und schieben Sie anstrengende Dinge ein bisschen hinaus! Auch den sportlichen Ehrgeiz etwas zügeln!
Tipp der Woche: Weniger Perfektion, mehr Gelassenheit – manchmal ist eine Pause produktiver als noch mehr Einsatz.
Waage (24.09.–23.10.) ♎
Achten Sie unbedingt auf die gründliche Erledigung Ihrer Pflichten! Es könnten sich sehr leicht Flüchtigkeitsfehler einschleichen, die zu Verzögerungen führen. Es ist auch nicht die Zeit energische Pläne in Angriff zu nehmen. Auf die Kernkompetenzen konzentrieren!
Tipp der Woche: Arbeiten Sie Schritt für Schritt – sorgfältige Planung spart Ihnen später viel Aufwand.
Skorpion (24.10.–22.11.) ♏
Uranus bringt Sie nun auf einige Ideen, wie Sie Ihre Lebensqualität verbessern können. Ein gesunder Egoismus kann sich dabei durchaus als hilfreich erweisen. Alles in allem eine Wohlfühlwoche in der Sie ruhig einmal über die Stränge schlagen dürfen.
Tipp der Woche: Tun Sie sich bewusst etwas Gutes – eine kleine Belohnung hebt die Stimmung und die Motivation.
Schütze (23.11.–21.12.) ♐
Sie sind gut unterwegs. Selbst unerwartete Herausforderungen können Sie nicht irritieren, denn Sie sehen an allem die positiven Aspekte. In dieser Woche wird Ihnen diese Begabung gute Dienste erweisen. Für einen Jobwechsel ist die Zeit ebenfalls günstig.
Tipp der Woche: Bleiben Sie offen für Chancen – ein spontanes Gespräch kann eine neue Tür öffnen.
Wir wünschen euch eine schöne Woche! ✨
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