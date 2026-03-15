Horoskop der Woche: Wassermänner brauchen einen Ruck in der Liebe

Erfreulicher kosmischer Rückenwind im Job und in der Liebe ist in Sicht! Mit Ihrem raffinierten Charme und Ihrem Einfühlungsvermögen können Sie diese Woche alle Herzen im Sturm erobern. Singles dürfen nun in Flirtposition gehen und ihre Angeln auslegen.

Tipp der Woche: Vertrauen Sie Ihrer Intuition – sie führt Sie jetzt oft direkt zum richtigen Moment.

Widder (21.03.–20.04.) ♈

Beruflich können sich nun Veränderungen ankündigen. Ihre Natur hängt wesentlich von Ihrer Einstellung dazu ab. Also immer flexibel bleiben und den Blick auf die Zukunft richten! Dann lässt der Stress nach und Sie wissen, wie Sie sich orientieren müssen.

Tipp der Woche: Nutzen Sie den Schwung für einen kleinen Neuanfang – selbst ein frisches Projekt oder eine neue Routine kann viel bewegen.