Warum der 6.6. so ein beliebtes Hochzeitsdatum ist

Wenn ein Datum mit Schnapszahl auf einen Samstag fällt und dieser noch dazu in den Frühling oder Sommer, läuten die Hochzeitsglocken besonders laut. Sogar im britischen Königshaus steht heute wieder einmal eine Trauung an (König-Neffe Peter Phillips und Harriet Sperling sagen in den Cotswolds „I do“). Vielen Paaren ist ein „schönes“ Hochzeitsdatum eben wichtig, legt auch die jüngste Statistik nahe: Im vergangenen Jahr war der 24.5.25 mit 844 Hochzeiten der stärkste Heiratstag, im Jahr zuvor der 24.8.24.

Numerologie Und heuer? Spricht vieles dafür, dass der 6.6.26 Rekorde bricht. In Tulln etwa sind alle Standesbeamte heute im Einsatz, um zehn Paare zu trauen: Das komme „wirklich ausgesprochen selten“ vor, heißt es von der Stadtgemeinde. In manchen Locations ist der Termin seit zwei Jahren reserviert, wie ein KURIER-Rundruf zeigt. Auch der 26.6.26, ein Freitag, ist außergewöhnlich gut gebucht, heißt es vom Standesamt Korneuburg.

Manche Paare erfreuen sich einfach an der Symmetrie, manche hoffen auf eine Gedächtnisstütze für zukünftige Hochzeitstage. Andere legen wert auf die Bedeutung der Zahl 6, weiß Gabriele Teufner, Lebens- und Sozialberaterin und Expertin für Kabbalistische Numerologie. „Gerade die Zahl 6 gilt seit jeher als klassische Liebes- und Familienzahl, weshalb solche Konstellationen bei Brautpaaren oft eine starke Anziehung auslösen“, sagt sie. Menschen würden besondere Zahlen oft nicht aus Aberglauben wählen, sondern weil diese Orientierung und Symbolik vermitteln: „Wiederkehrende Zahlen wirken harmonisch und einprägsam – besonders bei wichtigen Lebensentscheidungen wie einer Hochzeit“, erklärt die Numerologin.

Hochzeitstrends Auch Melanie Hutterer, Wedding Planerin in Wien, beobachtet eine Sehnsucht nach harmonischen Daten. Und sie hat die allgemeinen Trauungstrends im Blick. „Viele Paare setzen derzeit auf das Motto ‚kleiner, aber feiner‘: Statt großer Gesellschaften wird im engeren Kreis gefeiert – dafür mit höherem Budget pro Gast und mehr Fokus auf Qualität“, sagt die Hochzeits- und Eventplanerin. Optisch werden Hochzeiten mutiger: Knallige Farben lösen Pastelltöne ab, während Obst und Gemüse als kreative Deko-Elemente eingesetzt werden. Im Trend liegen zudem außergewöhnliche Tisch- und Bestuhlungsformen, etwa Tafeln in Schlangenlinien.

Fakten Besonderheit

Heuer fallen gleich mehrere Daten mit zwei gleichen Zahlen auf einen Samstag: 4.4., 6.6., 8.8., 10.10., 12.12. So eine Häufung gab es zuletzt 2020. Jahresverlauf

Die meisten Hochzeiten finden von Mai bis September statt. Es folgen absteigend Okt., April, Dez., März, Nov., Feb., Jänner. 1,8 % aller Ehen

waren im Jahr 2025 gleichgeschlechtlich. Zusätzlich wurden 1.938 Partnerschaften neu eingetragen.

Dass das Hochzeitsbuffet zurück sei, wie die Vogue meldete – aber „anders“ –, kann Hutterer bestätigen: „Beim Catering wünschen sich Paare mehr Erlebnischarakter – Pizza aus dem Steinofen, kunstvoll angerichtete Antipasti-Buffets oder kreative Signature Drinks statt klassischer Brötchenplatten.“ Auch bei den Desserts verabschieden sich viele Paare von der traditionellen Hochzeitstorte und setzen stattdessen auf Cake Towers oder aufwendig gestaltete Sweet Tables.