Beziehungskrise: Warum im Urlaub nichts besser wird

Der gemeinsame Sommerurlaub soll eigentlich die schönste Zeit des Jahres sein, in Wahrheit ist er aber für viele Paare ein Stresstest auf engstem Raum. Vor allem dann, wenn es schon im Vorfeld in der Beziehung kriselt. „Im Urlaub wird in Wirklichkeit nicht über konkrete Dinge wie über die vergessene Badehose oder das schlecht zugeschraubte Sonnenöl gestritten. Das ist nur ein Vorwand“, sagt die Wiener Psychotherapeutin Katharina Henz. Es gehe vielmehr um Emotionen und alte Kränkungen.

Trennung nach Urlaub Mehreren Studien zufolge findet ein Drittel aller Trennungen und Scheidungen Ende August bzw. September, direkt nach den Ferien, statt. Das bestätigt auch Henz. Viele Paare schleppen sich bis zur Reise in der Hoffnung, dort werde alles besser. Doch das sei ein Irrglaube: „Im Urlaub wird gar nichts besser. Genau das Gegenteil ist der Fall“, betont die Expertin. Die Enttäuschung darüber ist dann oft der Eskalationspunkt.

Auch beim Thema Sex seien die Erwartungen zu hoch. „Warum sollte ausgerechnet im Hotelzimmer, wo man sich nicht wahnsinnig zu Hause fühlt, der Sex plötzlich besser sein?“ Statt der Erwartung, dass es „im Bett krachen muss“, rät sie, lieber auf kleine Momente von Intimität zu setzen – Händchenhalten, Nähe und Zärtlichkeit.

Einen Zaubertrick, um Eskalationen zu verhindern, gebe es nicht. Was sich zu Hause über Monate oder sogar Jahre aufgeschaukelt hat, löst sich im Urlaub nicht in Luft auf. Damit Konflikte nicht weiter hochgehen, empfiehlt Henz Paaren, sich während der Krise auf einen Waffenstillstand zu einigen: Beide sollen sich bemühen, nicht die Keulen auszupacken und den Streit in dieser Zeit nicht auszutragen. „Ein toller Urlaub wird das trotzdem nicht“, stellt die Psychotherapeutin klar. Es sei eher anstrengend als erholsam. Wie lange man gemeinsam wegfährt – ob ein Wochenende am Neusiedler See oder zwei Wochen am Roten Meer – das spiele dabei keine Rolle.

Notfalls stornieren Im Zweifel sei es laut Henz besser, den Urlaub abzusagen – damit jeder für sich zur Ruhe kommt und die Batterien allein aufladen kann. Denn ist der Cortisolspiegel hoch, sind beide gereizt und erschöpft. Der erste Streit beginnt dann oft schon am Gepäckschalter am Flughafen. Nicht immer lässt sich der Urlaub noch abblasen – etwa wegen hoher Stornokosten oder weil Kinder im Spiel sind.

Eine Umfrage vom deutschen Marktforschungsinstitut Appinio ergab: Viele Paare können sich selbst nach einer Trennung noch vorstellen, gemeinsam zu verreisen. 51 Prozent halten das grundsätzlich für möglich, 26 Prozent allerdings nur dann, wenn das Beziehungsende im Guten erfolgt ist. Auch die Expertin sagt: Die meisten Paare blasen den gemeinsamen Urlaub während einer Krise nicht ab – vor allem wenn Kinder dabei sind: „Das wäre Eskalationsstufe zehn: Damit stünde die Beziehung vor dem Aus.“

Sie empfiehlt, im Familienurlaub sich gegenseitig Freiräume zu schaffen – etwa so: „Nimm du die Kinder, ich gehe kurz in die Stadt und hole mir einen Kaffee. Morgen kannst du dir eine Auszeit gönnen.“ Abwertende Sätze wie „Reiß dich zusammen“ sollte man sich sparen. Das würde den Konflikt im Urlaub nur weiter verschärfen.