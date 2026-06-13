Väter: Gestern noch „hot“, heute vor allem müde

Vatertag ist, nüchtern betrachtet, der Feiertag für Männer, bei denen Sex irgendwann Folgen hatte. Man könnte also meinen, Erotik spiele an diesem Tag wenigstens eine kleine Nebenrolle. Tut sie aber nicht.

Gefeiert wird Herr Papa mit Bier, Grillzange, Socken, Selbstgebasteltem und der rührenden Behauptung, er sei der Beste. Dass dieser Mann irgendwann einmal nicht „Papa“, sondern „dieser fesche Typ mit dem sexy Blick“ war, fällt diskret unter den Wickeltisch.

Dabei wäre dieser Tag eine schöne Gelegenheit, ein paar Dinge zurechtzurücken. Zum Beispiel, dass Kinder nicht durch gemeinsame Haushaltsführung entstehen. Auch nicht durch einen Bausparvertrag oder die Anschaffung eines Familienzeltes.

Irgendwann war da Begehren, Haut, Küsse, Wahnsinn. Oder ein endloser Abend mit viel Weißwein. Und dann beginnt die große Verwandlung. Aus dem Mann, den man einst um jeden Preis verführen wollte, wird der, der fragt, ob noch Feuchttücher da sind.

Aus dem Liebhaber wird „Papschi“, Erotik verwandelt sich in Logistik, in der die Frage „Kommst du ins Bett?“ vor allem damit verbunden ist: Wer steht morgen auf und warum liegt schon wieder ein Duplomanderl unter der Tuchent? Auch aus biologischer Sicht steckt im Vatertag mehr Drama, als man vermuten würde.