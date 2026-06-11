Nur in meinem Kopf: Warum sexuelle Fantasien sein dürfen

Das ist beides: entweder eine große Entlastung oder eine kleine Kränkung. Eine Entlastung für alle, die schon einmal beim Sex an jemand anderen gedacht haben und danach nicht wussten, ob sie ihr Geheimnis beichten sollen. Kränkung für jene, die tatsächlich glauben, sie seien im erotischen Innenleben ihres Gegenübers Alleininhaber mit Exklusivrechten. Sind sie nicht.

Das Ergebnis, grob gesagt: Der Kopf passt sich der Situation an. Allein wird öfter expliziter fantasiert, auch über Personen außerhalb der Beziehung. Zu zweit tauchen hingegen öfter Nähe, Zuwendung, Verbundenheit auf.

Trotzdem der mentale Beamer Brad Pitt , die Yogalehrerin, den Installateur oder eine fremde Person mit Prickel-Background einspielt. Nun untersuchte eine Studie in Archives of Sexual Behavior, woran Menschen denken, wenn sie allein masturbieren oder Sex mit festen Partnern haben.

https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-026-03410-8 Es gibt Menschen, die glauben, auch beim Sex müsse alles seine Ordnung haben: Körper da, Gefühl dort, Fantasie nur nach Vorab-Genehmigung. Das monogame Ideal: zwei Menschen, ein Bett, ein Gedanke: Du. Du. Nur du allein.

Fantasien haben mit dem wirklichen Leben oft wenig zu tun. Wer im Kopf an einen geheimnisvollen Fremden denkt, will deshalb nicht automatisch die Ehe auflösen, die Kinder umverteilen und mit seinem Fantasy-Buddy ein gemeinsames Sparkonto eröffnen.

Keine Treuepunkte

Ganz einfach: Der Kopf ist kein Standesamt; er vergibt keine Treuepunkte und produziert seine eigenen Bilder: ein Mix aus alten Szenen, nie gelebten Möglichkeiten und abgedrehtem Unsinn.

Fantasien haben mit dem wirklichen Leben oft wenig zu tun. Wer im Kopf an einen geheimnisvollen Fremden denkt, will deshalb nicht automatisch die Ehe auflösen, die Kinder umverteilen und mit seinem Fantasy-Buddy ein gemeinsames Sparkonto eröffnen.

Fantasie ist nicht immer Flucht, sondern kann Motor oder Spielplatz sein. Sie zeigt, dass sich Erotik aus Erzählungen speist. Besonders fein an der Studie ist, dass sie mit einem alten Klischee aufräumt: Sexuelle Fantasie sei vor allem scharf, wild, eindeutig, schmuddelig. Dabei zeigte sich gerade beim Sex zu zweit erstaunlich viel Zärtlichkeit, Nähe, Sich-gemeint-Fühlen. Das klingt weniger nach Peitsche und mehr nach: Ich werde gesehen.

An dieser Stelle kommt der Teil, der in Beziehungen gern missverstanden wird: Muss man einander alles erzählen? Jede Fantasie? Jeden mentalen Seitensprung? Jedes innere Kostümfest? Nein, gar nicht. Offenheit ist wunderbar, totale Transparenz hingegen überschätzt.

Manche Fantasien animieren durch Erzählen, viele andere gehören schlicht einem selbst. Reden über all das kann erotisch sein, mitunter entlasten, verbinden, anheizen. Es kann aber auch verletzen und beschämen: Wieso ausgerechnet der Nachbar aus dem dritten Stock, der den Biomüll nicht trennt? Ist er fescher, sportlicher – was hat er, was ich nicht habe? Nicht jede Wahrheit wird besser, wenn man sie ungefiltert ausspricht.

Man darf also fragen: Dient das jetzt unserer Lust – oder meiner Entlastung? Die Botschaft dieser Studie ist am Ende erfreulich unskandalös: Menschen sind nicht eindimensional, sie können jemanden lieben und dennoch andere Bilder im Kopf haben. Sie können sich gleichzeitig nach Nähe und nach Abenteuer sehnen und beim Alleinsein anders begehren als im Duo. Tja: Der Kopf hat manchmal Gäste. Entscheidend ist, wer am Ende bleiben darf.