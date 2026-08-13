Es gibt sie, diese medialen Sommerloch-Klassiker, die uns alle Jahre wieder um die Ohren fliegen, etwa zum saisonalen Thema „Sonne, Sommer, Sex“. Da heißt’s dann vollmundig, Hitze soll die Libido ankurbeln. Echt jetzt? Ich halte das für ein sprachliches Missverständnis: Man kann heiß auf jemanden sein, man kann aber auch einfach nur heiß sein. Dazwischen liegen Universen und idealerweise eine Klimaanlage.

Ab 35 Grad möchte Homo sapiens zwar gerne ganztags nackt sein, aber nicht unbedingt berührt werden. Dresscode „Nix an“ ist dann kein erotisches Angebot, sondern eine Maßnahme des persönlichen Katastrophenschutzes.

Genauso wie der Wunsch, sich in den Eiskasten zu Wurst und Käse zurückziehen zu dürfen – und das am besten solo. Weil jeder zusätzliche Körper im Bett wie eine Wärmflasche wirkt, die noch dazu schnarcht und ächzt sowie olfaktorisch-ungünstige Dämpfe produziert. In einer Tropennacht möchte man einander dann zuflüstern: „Wenn du mich wirklich liebst, rück bitte fünf Meter von mir weg.“

Wenigstens da hat die Evolution vorgesorgt. In einem Experiment mit 90 Frauen zeigte sich, dass sexuelle Erregung den Ekel gegenüber sexbezogenen und anderen unangenehmen Reizen dämpfen kann. Angesichts von Schweiß, Speichel und anderen körperlichen Begleiterscheinungen ist das tropennachttechnisch durchaus günstig. Auch die Wissenschaft ist vom heißen Sommer nicht wirklich überzeugt.

Eine ungarische Untersuchung verknüpfte Zehntausende Zeittagebücher mit Wetterdaten, das Ergebnis: Die Temperatur hatte keinen messbaren Einfluss darauf, ob Menschen häufiger intim wurden. Im Juli war die sexuelle Aktivität sogar besonders niedrig, am höchsten war sie im Nebel-November – Cocooning-Zeit scheint also Koitus-Zeit.