War’s das wert? Warum Frauen einen One-Night-Stand bereuen

One-Night-Stands haben auch noch 2026 einen Ruf wie ein Cocktail aus Doppelmoral, Restkater und überholten Frauenbildern. Für Männer gelten sie gern als Beweis für ihre erotische Sogkraft, für Frauen eher als Charakterfrage. Monsieur hatte eine wilde Nacht, Madame hatte, nun ja, ausufernde Bedürfnisse.

Der Flittchen-Faktor ist zäh: Dass Frauen heute selbstverständlich Lust haben dürfen, ist gesellschaftlich zwar beschlossen, vollkommen entspannt ist die Sache deshalb noch lange nicht. Tückisch.

Eine neue Studie in Archives of Sexual Behavior zeigt: Wer sich nach einem heterosexuellen One-Night-Stand stärker um den eigenen Ruf sorgte, berichtete auch eher von Reue. Männer hatten insgesamt weniger Reue. So weit, so erwartbar.

Die alte Deutung liegt dann, wie so oft, fix-fertig auf der Hand: Frauen sind halt romantischer, moralischer, komplizierter, verletzlicher, kurz: biologisch zum Bereuen geboren. Aber die Sache ist interessanter. Denn der Unterschied zeigte sich in der Studie vor allem bei heterosexuellen One-Night-Stands. Bei gleichgeschlechtlichen Begegnungen schrumpfte er stark zusammen.

Das ist keine kleine Pointe, das ist die Abrissbirne für eine ganze Reihe bequemer Erklärungen. Wenn Frauen Gelegenheitssex allgemein mehr bereuen würden, müsste das überall gelten. Tut’s aber nicht. Nun kommt der Teil, den Männer nur mit sportlichem Geist lesen sollten: Der stärkste Faktor im Kontext der Reue war – tataa! – sexuelle Zufriedenheit. Konkreter: der Orgasmus.