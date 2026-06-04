Mythos "Sexgott": Warum „perfekte“ Liebhaber oft enttäuschen

Es gibt Männer, die kommen nicht „ins Bett“, sie erscheinen darin. Innerlich begleitet von Fanfaren, einem Lichtkegel und der felsenfesten Überzeugung, dass jetzt gleich ultimative Orgasmus-Geschichte geschrieben wird, Motto: Legenden lieben.

Das sind jene Typen, die (angeblich) genau wissen, „was Frauen wollen“. Die nicht fragen müssen, weil sie eh spüren, was „sie braucht“. Die auch nicht zuhören, weil sie Erfahrung haben. Und auch nix Neues ausprobieren wollen, weil sie eine Technik besitzen, die irgendwann zwischen Jugendherberge, Männermagazin und Online-Pornos zur Allzweckwaffe erklärt wurde. Ich spreche vom Mythos Sexgott.

Aber – Überraschung: Der „Supermann“ ist oft kein besonders guter Liebhaber. Nicht, weil sein Selbstbewusstsein stört; Unsicherheit kann auch anstrengend sein, wenn sie sich ständig rückversichern muss.

Der Unterschied liegt zwischen Selbstvertrauen und sexueller Selbstverherrlichung: Ein guter Liebhaber ist anwesend, der Sexgott performt. Dazu passt ein interessanter psychologischer Begriff: „sexueller Narzissmus“. Damit ist nicht nur die Freude am eigenen Körper oder die Lust auf die Lust gemeint, sondern eine Haltung, in der Sexualität stark um das eigene Können, den eigenen Anspruch, die eigene Bestätigung kreist: „Ich bin gut.“ „Ich weiß, wie’s geht.“ „Ich besorg’s ihr.“ Als wäre die Frau eine Art Empfangsgerät für männliche Großzügigkeit.