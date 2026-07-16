Zu viel Info? Diese intimen Details ruinieren jedes Dinner

Sexuelle Offenheit ist eine feine Sache. Theoretisch. Praktisch kommt es sehr darauf an, ob man mit der Partnerin/dem Partner im Bett liegt, mit der besten Freundin beim Heurigen sitzt oder mit fernen Bekannten bei einem netten Abendessen, das von einer Sekunde zur anderen in Richtung Swinger-Stammtisch kippt.

Es ist schon länger her: Wir, drei Paare, waren nett essen. Ein bisschen Smalltalk, Brot, Butter, erster Gang. Beim zweiten Zwischengang outete sich Paar 1 auf einmal als Swinger. Was an sich kein Problem ist, jeder nach seiner Façon, solange alle Beteiligten erwachsen und einverstanden sind. Nur wussten wir spätestens beim Dessert so ziemlich alles aus der Reihe „Gangbang, Voyeurismus, Analplug-Vorlieben und Co.“, als man je hatte wissen wollen. Und all das zu Süßwein.

Als Nicht-Swinger sitzt man dann da und fragt sich: Äh, bin ich prüde? Oder ist das gerade einfach ein bisschen zu viel Information an Jakobsmuschel und Seetang-Jus?

Denn selbstverständlich sollten wir über Sex reden, in Beziehungen sogar unbedingt. Wer nie sagt, was er mag, muss sich nicht wundern, wenn es niemand errät (und man es dann auch nie bekommt). Wer etwa eine Grenzen nicht benennt, überlässt sie der Fantasie des anderen.

Doch Offenheit ist nicht dasselbe wie Exhibitionismus und Intimität nicht automatisch fortgeschrittener, nur weil sie coram publico ausgebreitet wird. Manchmal ist befreites Plaudern nix anderes als unerwünschtes Fummeln (mit Worten). Auf der Bühne die Verbal-Exhibitionisten, im Publikum die unfreiwilligen Voyeure – und irgendwo zwischen Käseplatte und Crème brûlée stirbt der Zauber des Besonderen.