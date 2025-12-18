Studie enthüllt: Warum Chronotypen das Liebesglück beeinflussen

Es ist alles ein bisserl kompliziert geworden – zumindest, was das Dating betrifft. Mittlerweile achten Menschen auf alles, was angeblich über die Zukunft entscheidet: Geruch, Humor, Status, Beziehungsfähigkeit, ob jemand Hunde mag oder wenigstens so tut. Wir checken Fotos, Texte, Stimmlage, Essgewohnheiten, politische Haltung und ob sie/er vielleicht „achtsam“ ist. Aber eines prüfen wir fast nie: Ist der Mensch zur selben Zeit wach wie man selbst?

Dabei wäre das, laut einer Studie der Uni Breslau, womöglich der wichtigste Kompatibilitätsfaktor überhaupt. Diese zeigt zweierlei – erstens: Der Chronotyp spielt beim Verlieben keine Rolle. Frühaufsteher daten Abendmenschen, Abendmenschen daten Frühaufsteher, unbeeindruckt davon, dass ihre inneren Uhren völlig gegeneinander laufen. Zweitens – und jetzt kommt das „aber“: Diese innere Uhr entscheidet sehr wohl darüber, wann wir Lust haben und wann wir lieber schlafen. Und ob zwei Menschen überhaupt jemals gemeinsam in ein erotisches Zeitfenster gleiten. Vielleicht bräuchte es in Dating-Profilen daher endlich das Feld „Chronotyp“: Hi, Eule sucht Eule für gemeinsame Nachtflüge. Weil: Schön blöd, wenn zwei nie zusammenkommen, weil der eine immer gerade wegbüselt. Die Studie zeigt auch: Paare synchronisieren sich im Alltag nur teilweise: beim Aufstehen ja, beim Einschlafen eher nein. Beim Sex landet fast alles zwischen 21 und 24 Uhr – nicht, weil’s da ein Erotik-High gibt, sondern weil es der einzige Slot ist, der im Alltag übrig bleibt.