Flirt-Studie: Diesen fatalen Fehler machen erregte Männer

Es gibt Fakten, von denen man dachte, alle hätten es jetzt endlich kapiert. Beispiel gefällig? Gerne: „Ein Kleid ist kein Ja“. Schließlich bedeutet das Tragen eines Trenchcoats auch nicht automatisch, dass man als Geheimagentin arbeitet. Und nur weil eine Frau ein rotes Top anhat, signalisiert das nicht, dass alles geht. Dieses Themas hat sich nun auch die Wissenschaft angenommen.

In einer Studie, erschienen in Archives of Sexual Behavior, mussten heterosexuelle Männer beurteilen, welche Frau eher mit ihnen flirtet. Gezeigt wurden Fotos derselben weiblichen Person in unterschiedlichen Outfits: einmal eher alltagstauglich gekleidet, dafür mit flirtendem Gesichtsausdruck; einmal sexy gekleidet, aber mit Pfefferspray-Gesicht.

Man möchte meinen, das sei eine einfache Aufgabe, Motto: Gesicht lesen, Mimik deuten, fertig. Aber nein. Sobald die Männer sexuell erregt waren – in der Studie durch eine erotische Audioszene –, verließen sich manche stärker auf die sogenannten globalen Signale. Also auf die Kleidung und die Optik. Und weniger auf Konkretes, wie etwa den Gesichtsausdruck.

Fazit: Ein Dekolleté wirkte deutlicher als die Mimik. Das ist suboptimal für die zwischenmenschliche Kommunikation. Weil ein Kleidungsstück alles und nichts bedeuten kann, von „Mir war heute nach Farbe“, über „Neu gekauft, will’s jetzt tragen“ bis hin zu: „Es ist heute sehr heiß“. Wofür es meist nicht steht: „Guten Abend, fremder Mann, ich überreiche Ihnen hiermit eine notariell beglaubigte Einladung in mein Bett.“