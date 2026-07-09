Heimliche Liebe: Was passiert, wenn die Affäre zur Beziehung wird

Am Anfang ist eine Affäre alles: atemberaubend, aufregend, animierend. Leben nach dem Pantscherl-Prinzip bedeutet, die Niederungen des Gewöhnlichen zu verlassen, abseits von Einkaufslisten und der Frage „Nimmst bitte den Mist mit?“

Stattdessen das ganze Magie-Paket, also: Anziehung, Drama, Herzklopfen und das Gefühl von Schicksalhaftigkeit, obwohl man gar nicht an Schicksal glaubt. Endlich wieder gesehen werden, begehrt und gewollt. Frau und Mann, nicht Mama und Multitaskingwunder, nicht Rasen-Mäher und Leerflaschenentsorger.

In einer Affäre ist keiner ein Accessoire im Alltagsgewühl, sondern Hauptfigur. Jede noch so banale WhatsApp wird dann zum Wunder, heimliche Treffen werden zum Fühl-Exzess und jede Berührung mit Bedeutung aufgeladen. Gestohlene Zeit schmeckt halt intensiver als geteilte Zeit. Und das Verbot an sich ist Teil der Dramaturgie.

Und dann crasht irgendwann das echte Leben hinein. Die heimliche LIebe fliegt auf oder will sich selbst auffliegen lassen, weil ihre Protagonisten die Heimlichtuerei satt haben. Plötzlich geht’s nimmer nur um Verlangen, sondern um Entscheidungen: Altes oder Neues? Bleiben oder gehen? Mut oder Feigheit? Schuldgefühle oder Aufbruch? Was vorher nur eine Ausnahme war, will endlich real werden, damit beginnt die Prüfung.

Psychologen nennen Beziehungen, die aus dem „Abwerben“ eines gebundenen Partners entstehen, „Mate Poaching Relationships“. Flapsig formuliert spricht man von „Partnerklau“.

Eine Studie von Charlene F. Belu und Lucia F. O’ Sullivan kam zu einem nüchternen Ergebnis: Beziehungen, die auf diese Weise entstanden sind, wurden im Schnitt als weniger zufriedenstellend, weniger verbindlich und weniger vertrauensvoll erlebt; zugleich berichteten die Beteiligten von mehr Eifersucht und erneuter Untreue.