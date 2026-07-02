Besser schlafen: Warum du diese eine Sache im Bett tun solltest

Es gibt diese Sätze, bei denen eine wie ich in der Sekunde hellhörig wird. Wenn da etwa steht, Selbstbefriedigung vor dem Einschlafen könne die Schlafqualität verbessern, klappe ich nicht nur den Laptop auf, sondern erwacht auch die müde Frau in mir, die sich um 23.17 Uhr noch immer beim mentalen Abarbeiten von To-do-Listen ertappt. Sie kennen das sicher: Vom Zahnarzttermin zum mentalen Dreckwäsche-Sortieren bis zur lebensbedrohlichen Frage: Habe ich eh noch genug Parmesan für die Pasta morgen?

Es geht offenbar auch anders – womit wir beim Stichwort „Schlummer-Entree via Masturbation“ wären. Das zeigen uns Forschende der „Central Queensland University“ in Australien. Vom anderen Ende der Welt schicken sie uns ein Schlafzimmer-Geheimnis rüber: Wer sich vor dem Schlafengehen selbst Lust bereitet, schläft subjektiv schneller ein und wacht mit besserer Laune auf.

Im Schnitt, so behaupteten die Befragten der Studien, entschlummern sie rund neun Minuten früher. Neun Minuten. Boah. Das klingt nach wenig, ist aber in der Währung übermüdeter Menschen fast schon ein Wellness-Exzess.

Was interessant ist: Die Studie schaut nicht nur aufs Masturbieren im mechanischen Sinn. Es geht also nicht um Aspekte des Hand- oder „Maschinen“betriebs, auch nicht um den Ort des Geschehens oder die Gefühls-Conclusio. Sondern sie schaut einzig und allein auf „Self-Pleasure“ als erweiterten Begriff. Auf das wirklich gute Zeugs also, und so Sachen wie: Fantasie, Berührung, sinnliche Reize, der eigene Körper als Ort, an dem nicht ständig herumoptimiert. Der also nicht permanent bewertet, gestrafft, gewogen oder medizinisch begutachtet wird.