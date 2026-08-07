Überraschende Entdeckung: Gibt es den männlichen G-Punkt?

Es gibt Männer, die fühlen ihr bestes Stück, als wäre es ein mächtiger multinationaler Konzern mit starker Führungsriege, andere wiederum behandeln es wie ein schlichtes Haushaltsgerät: einschalten, nutzen, fertig.

Kein Wunder, dass es so wahnsinnig viele (schlechte) Penis-Witze gibt. Oder Gedanken wie diese: „Der Penis ist wie ein Polier: Er gibt die Befehle, alle anderen müssen mit“, wie es bei Douglas Vigliotti in Tom Collins: A „Slightly Crooked Novel“ heißt.

Genauer betrachtet ist es allerdings um einiges komplizierter. Das zeigt nun eine spannende neue Untersuchung. Diese hat sich nicht mit den üblichen Performancefragen beschäftigt – Sie wissen schon: größer, länger, härter, ausdauernder – sondern mit der Penis-Anatomie.

Heißt: Sie hat das männliche Genital unter die Lupe genommen und unter dem Mikroskop nachgesehen, wie fein es verdrahtet ist. Faszinierend, denn siehe da: Der Penis ist ein ziemlich ausgeklügeltes Sinnesorgan – und das könnte sein „Image“ dann doch ein wenig verändern.

Besonders interessant ist eine Zone, die eher selten beim Smalltalk auftaucht, aus Sicht der Anatomie aber scheinbar eine Hauptrolle spielt: das frenuläre Delta, also der Bereich rund um das Vorhautbändchen. Damit Sie sich was vorstellen können: Es liegt an der Unterseite der Eichel, dort, wo die Vorhaut und das Vorhautbändchen bei zurückgezogener Vorhaut eine Art V oder umgekehrtes Y bilden.

Stimmt, d as klingt jetzt ein bissl nach Geometrieunterricht, ist aber deshalb nicht langweilig, im Gegenteil. Weil in diesem Bereich Nervenäste aus mehreren Richtungen zusammenlaufen. Die Forschenden fanden dort ganze Cluster sensorischer Körperchen, also kleine Rezeptor-Pakete, die auf Berührung, Druck und Vibration reagieren. In manchen davon lagen bis zu 17 solcher Sinneskörperchen ganz dicht beieinander.