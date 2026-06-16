Keine Liebe auf den ersten Blick? Was das für die Beziehung bedeutet

Kein Funke beim ersten Date? Das muss nichts heißen, wie eine neue Studie verrät. Eine aktuelle Umfrage der psychologischen Partnervermittlung Gleichklang.de mit 878 Teilnehmenden ergab, dass Beziehungen, die mit Freundschaft begannen, genauso zufriedenstellend verlaufen wie Beziehungen, die mit Verliebtheit starteten. Anfangs starke Abneigung oder gemischte, widersprüchliche Gefühle gelten dagegen eher als Alarmzeichen – auch wenn sich daraus in einzelnen Fällen trotzdem eine glückliche Beziehung entwickeln kann.

An der Studie waren 493 Frauen, 369 Männer und 16 nicht-binäre Personen beteiligt, allesamt Mitglieder der Plattform Gleichklang.de. Die Teilnehmenden bewerteten für die eingeschätzten Beziehungen die Beziehungszufriedenheit und die sexuelle Zufriedenheit auf einer Skala von jeweils 1 bis 11. Der Wert 6 stellte den neutralen Mittelpunkt dar. Werte über 6 bedeuteten Zufriedenheit, Werte darunter Unzufriedenheit.

Die Teilnehmenden gaben an, wie sie den Beginn ihrer Beziehung einordnen würden – und wählten dafür eine von sieben Kategorien: Anfängliche Verliebtheit: 418 Beziehungen (47,6 %)

Freundschaft, aus der später Liebe wurde: 241 Beziehungen (27,5 %)

Keinem klaren Muster zuordenbar: 128 Beziehungen (14,6 %)

Reine Freundschaft, bei der auch später keine Liebe hinzukam: 32 Beziehungen (3,6 %)

Sofortige Ambivalenz, also ein Wechsel zwischen Anziehung und Abstoßung: 29 Beziehungen (3,3 %)

Liebe ohne vorherige Verliebtheit oder Freundschaft: 19 Beziehungen (2,2 %)

Anfängliche Aversion: 11 Beziehungen (1,3 %)

Unsicherer Start, geringere Zufriedenheit Deutlich schlechter lief die Beziehung, wenn sie mit anfänglicher Abneigung begann oder von Anfang an ein starkes Hin und Her herrschte. In Beziehungen, die mit Abneigung begannen, war auch die sexuelle Zufriedenheit am geringsten. Am zweitschlechtesten schnitten Beziehungen ab, die freundschaftlich blieben und bei denen sich keine Liebe entwickelte. Direkt dahinter rangierten Beziehungen, die anfangs von einem deutlichen Hin-und-her beziehungsweise Unsicherheit geprägt waren.

Die Studie ergab auch, dass Warnsignale nicht immer zum Beziehung-Aus führen müssen. So lagen bei Beziehungen, die mit einer Abneigung begannen, 20 Prozent der Fälle im oberen Bereich der Beziehungszufriedenheit. Bei der sexuellen Zufriedenheit waren es sogar 35 Prozent.