Warum junge Menschen immer weniger Sex haben

Die Sexualität junger Erwachsener befindet sich im Wandel: Lust und Verlangen nehmen ab. Das ergab zuletzt etwa eine US-Umfrage des Kinsey Institutes, auch auf Social Media trendet seit einiger Zeit der Hashtag #celibacy (= Zölibat). Der österreichische Sex-Report von marketagent stellte zudem fest, dass Jüngere immer später ihr erstes Mal haben. Aktuell liegt das Durchschnittsalter bei 17,4 Jahren, im Jahr 2022 lag es noch bei 16,4 Jahren. Dass die sexuelle Lust bei jungen Erwachsenen sinkt, beobachtet auch die Wiener Psychotherapeutin und Sexualpsychologin Karina Bauer. „Zuletzt habe ich gehört, dass eine Frau ihre sechsmonatige Abstinenz gefeiert hat“, sagt sie. Warum das bei den Jungen derzeit im Trend liegt? „Ich habe den Eindruck, dass Persönlichkeitsentwicklung und Selbstverwirklichung bei der Gen Z eine größere Rolle spielt. Der Fokus liegt mehr auf sich selbst als auf den anderen.“

Das sei einerseits etwas Positives, anderseits „kann es aber auch sein, dass man irgendwann nur mehr auf sich selbst schaut“. Und das könne zum Problem werden, denn „das Leben besteht nun mal aus Beziehungen – sei es im beruflichen Umfeld, in Liebesbeziehungen oder in Freundschaften“. Was beim Thema sexuelle Lustlosigkeit ebenso mit reinspielt – das aktuelle Weltgeschehen, wie zum Beispiel Klimawandel oder Rassismus. „Das sind Themen, die viele belasten.“

Mentale Probleme Hinzu kommt, dass psychische Erkrankungen bei jungen Erwachsenen deutlich zunehmen. Bauer sieht darin einen klaren Zusammenhang: „Der Verlust der Libido ist ein klassisches Symptom für eine Depression.“ Auch körperliche Ursachen können dahinter stecken, zum Beispiel hormonelle Veränderungen oder etwa eine Erkrankung. Mit der sinkenden Lust auf Sex verliert auch Dating für viele junge Erwachsene zunehmend an Bedeutung. Das habe viel mit Social Media zu tun, ist sich die Sexualpsychologin sicher. Vieles im Netz sei positiv zu bewerten, denn im Gegensatz zu früher gebe es mehr Aufklärung, weniger Tabus, entlarvte Mythen und realistischere Körperbilder. Gleichzeitig werden aber auch viele falsche Informationen verbreitet.