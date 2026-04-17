Erste Liebe in Österreich: 95 Prozent vergessen sie nie

Mit 16,7 Jahren verlieben sich ÖsterreicherInnen im Schnitt zum ersten Mal so richtig, zeigt eine aktuelle Parship-Studie. Die erste Liebe hält selten ewig, aber sie bleibt erstaunlich präsent: als Erinnerung, als Maßstab, als Kapitel, das man nicht einfach aus dem inneren Archiv löscht.

Sie bleibt also bemerkenswert gut konserviert. Nicht unbedingt als sehnsuchtsvoller Schmerz, auch nicht immer als die eine große, tragische Geschichte. Eher als unauslöschlicher Eindruck: ein Mensch, ein Geruch, ein Satz, ein Kuss, ein Nachmittag. Fertig ist das private Erinnerungsmuseum.

Die aktuelle Parship-Studie unter 1.069 Menschen in Österreich zeigt ziemlich schön, wie langlebig diese erste Erschütterung ist:

Im Schnitt passiert sie mit 16,7 Jahren.

Die meisten erleben sie zwischen 13 und 18.

Nur vier Prozent sagen überhaupt, noch nie verliebt gewesen zu sein.

Das allein erzählt schon viel: Diese erste starke Regung ist für die allermeisten keine Randnotiz, sondern Teil ihrer Biografie. Allerdings führt diese erste Liebe meist nicht automatisch in ein gemeinsames Happy End mit Reihenhaus, Hund und Silberhochzeit:

Bei etwa jeder fünften Person blieb sie platonisch, unerwidert oder kurz.

Acht Prozent sind bis heute mit ihrer ersten Liebe zusammen.

Sieben Prozent sind noch befreundet.

Elf Prozent hören gelegentlich über gemeinsame Bekannte noch etwas vom ersten Schwarm, sechs Prozent stehen sogar in direktem Kontakt.

Und ein kleiner, diskreter Nostalgie-Teil googelt hie und da nach, was aus ihm oder ihr geworden ist. Natürlich tut man das. Nicht immer, weil man zurückwill, sondern weil die erste Liebe für viele mehr war als nur eine frühe Beziehung. Sie markiert eine Wende.