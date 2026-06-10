Wie viel Altersunterschied verträgt Liebe in einer Beziehung?

Ein älterer Mann mit einer jüngeren Frau? Eine ältere Frau mit einem jüngeren Mann? Kann das gut gehen? ElitePartner hat von Marketagent.com über 1.000 Personen, Singles und Paare, befragen lassen und die Antwort ist: Das kommt aufs Alter an, aber nicht so, wie man glaubt.

Jüngere fürchten schlechte Nachrede Unter 40-Jährige haben mit einem großen Altersunterschied ein Problem. Über 40-Jährige finden hingegen, Alter ist nicht das Wichtigste. Jüngere machen sich viel mehr Sorgen darum, was die Gesellschaft über sie denkt, und dass sie für eine Beziehung mit großem Altersunterschied stigmatisiert werden könnten. Jeder Vierte unter 40 findet das belastend. Außerdem beschäftigen die Jüngeren Themen wie Familienplanung, Lebensstil und emotionale Reife. Ebenfalls ein Problem für die Jüngeren: 23 Prozent, also fast ein Viertel, empfinden es als schwierig, wenn der Partner nicht in der gleichen Karrieresituation ist wie man selbst oder nicht das gleiche Einkommen hat.

Über 40-Jährige sind da gelassener: Nur 17 Prozent haben ein Problem damit, wenn andere über sie schlecht reden, weil der Altersunterschied in der Beziehung größer ist. 13 Prozent empfinden es als Hürde, wenn der Partner in der Karriere auf einem anderen Level ist und mehr oder weniger Geld hat als man selbst. "Mit der Lebenserfahrung kommt eine wichtige Erkenntnis: Es sind weniger äußere Faktoren wie der gesellschaftliche Blick oder familiäre Vorbehalte, die über das Gelingen einer Beziehung entscheiden, sondern die ganz alltägliche Kompatibilität. Wer über 40 ist, hat oft gelernt, was wirklich zählt – und traut sich eher, jenseits starrer Normen eine Beziehung einzugehen", sagt ElitePartner-Psychologin Lisa Fischbach. Was über 40-Jährigen in der Beziehung wichtig ist Ältere haben ein Problem damit, wenn in der Partnerschaft große Unterschiede bei der körperlichen Fitness bestehen. Die Frage, ob der Abend auf der Couch endet oder ob man lieber auswärts essen geht, ist weit wichtiger als bei Jüngeren. Die Ansprüche an die praktische Alltagstauglichkeit einer Beziehung werden laut der Psychologin konkreter: "Stimmt das gemeinsame Tempo? Teilen wir ähnliche Vorstellungen davon, wie wir unsere Zeit verbringen möchten?"