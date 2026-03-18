Dachsteinquerung für Rookies: Wer steht, friert

Vorbereitung ist alles. Sie ist entscheidend für das Sicherheitsgefühl und für den tatsächlichen Erfolg einer Bergtour – besonders im Winter. Schlechte oder die falsche Ausrüstung, zu wenig Kondition oder Ahnungslosigkeit können fatal enden, wenn man sich mitten in die ungezähmte Natur begibt. Zum Glück gibt es Menschen, die gerne planen, tüfteln und andere an ihrem Wissen teilhaben lassen. Einer davon ist Kollege Christoph K., der alle Jahre wieder eine lustige Truppe zusammenstellt und diese mitnimmt auf eine Dachsteinquerung. Da sind nicht nur Menschen mit viel Erfahrung und Kraft dabei, sondern auch solche, die sich erstmals im Winter mit Schneeschuhen ins hochalpine Gelände wagen. Dazu zählt die Autorin dieses Artikels.

Bestens vorbereitet Im Vorfeld bleibt keine Frage offen: Ausrüstung, Route, Verpflegung, Anreise, Übernachtung, Kosten, Schwierigkeitslevel – alles wird erklärt, die Infos sind genau, die Vorfreude steigt. Bei der gemeinsamen Gondelfahrt zur Bergstation Krippenstein knüpfen alle, die sich nicht kennen, erste Kontakte. Immerhin sind wir zwei Tage eine Schicksalsgemeinschaft in Eis, Schnee und bei unwirtlichen Minusgraden.

Gut einpackt: KURIER-Redakteurin Claudia Stelzel-Pröll (re.) ©Claudia Stelzel-Pröll

Immer in Bewegung bleiben Der erste Tag umfasst die Etappe zum Wiesberghaus. Der schneidende Wind auf 2.100 Metern Seehöhe macht klar: Wir müssen in Bewegung bleiben. Wer steht, friert. Finger und Zehen kühlen besonders schnell aus – trotz mehrerer Schichten an Gewand. Das Fortbewegen mit Schneeschuhen funktioniert auch für Neulinge einwandfrei und macht großen Spaß. Ohne sie wären wir an diesem Jänner-Wochenende aufgeschmissen, der Schnee ist teils meterhoch, Spuren gibt es meist nicht. Zum Glück gehen ein, zwei „Schneepflüge“ voran, besonders Erfahrene mit viel Kraft, die den Weg für uns dahinter ebnen.

In der Spur bleiben - sonst wird es sehr anstrengend. ©Severin Mair

Navigiert wird mit Erfahrung, GPS-Geräten und anhand von markanten Punkten in der Landschaft. Die Sonne zeigt sich an Tag eins keine Sekunde, gegen Ende hin zieht ein fieser Schneesturm auf. Sturmhauben zurechtrücken, Kapuze ins Gesicht ziehen und die letzte Etappe zielgerichtet und flott absolvieren. Alle Abstecher, die auf dem Weg geplant gewesen wären, etwa zur Simonyhütte, müssen aufgrund des immer schlechter werdenden Wetters ausfallen.

Nacht im Wiesberghaus Nach guten fünf Stunden Wanderung erreichen wir das Wiesberghaus, eine imposante Unterkunft mitten im Dachsteinmassiv. Hüttenwirtin und Pächterin Teresa Kritzinger schaukelt die siebenundsiebzig Schlafplätze. Gekocht wird frisch und exzellent – mehrere Auszeichnungen an den Wänden in der Stube erzählen davon. Das ist beeindruckend, weil das Wiesberghaus nur mit der Materialseilbahn und dem Hubschrauber mit Lebensmitteln und Co. versorgt werden kann.

Infos Anreise

Mit dem Auto, mit

der Bahn (Haltestelle „Obertraun Dachsteinhöhlen Bahnhof“ + Weiterfahrt mit der Bus-Linie 452) oder dem Bus. Der Parkplatz bei der Talstation in Obertraun ist im Winter kostenlos zu benutzen. Startpunkt

Start für verschiedene Routen ist die Bergstation Krippenstein. Oben sind auch viele Touristinnen und Touristen unterwegs. Von dort erreicht man nämlich nach einer kurzen Wanderung die spektakuläre Aussichtsplattform 5fingers.

Übernachtung

Buchung und Infos auf wiesberghaus.at

Am nächsten Morgen erwarten uns rund fünfzig Zentimeter Neuschnee – und erhöhte Lawinengefahr. Auch an diesem Tag müssen Extra-Abstecher und ein Gipfelkreuz, das wir auf dem Rückweg mitnehmen wollten, ausfallen. Sicherheit geht immer vor. Dafür begleitet uns ab den ersten Schritten im frischen Tiefschnee die Sonne. Dass der Schnee tiefer ist als noch am Vortag, merken die, die teils bis zur Hüfte einsinken und nur mithilfe wieder rauskommen. Wer in solchen Situationen allein unterwegs ist, muss eventuell Hilfe anfordern.

Gemeinsam unterwegs Umso sinnvoller sind Touren dieser Art in einer Gruppe und mit Menschen, die Erfahrung haben. Wenige Tage nach unserer Dachstein-Expedition geistert diese Meldung durch viele Medien: Eine 59-jährige Deutsche brach mit ihren Schneeschuhen auf dem Weg zum Wiesberghaus derart tief ein, dass sie sich nicht mehr befreien konnte. Zwei Alpinpolizisten suchten nach ihr. Tatsächlich war ihr linker Fuß bis in den Schritt versunken. Nach einigen Minuten Schaufelarbeit konnte sie unverletzt aus ihrer misslichen Lage befreit werden.