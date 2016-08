Skoda Kodiaq: So sieht er innen aus

Es kommt Bewegung in die Klasse der großen SUV (Sport Utility Vehicles): Skoda steigt erstmals mit dem neuen Kodiaq in die Klasse an. Mit 4,7 Meter Länge und 1,9 Meter Breite reiht er sich zwischen Audi Q7 und VW Tiguan ein.

Diese Woche erlaubte die tschechische VW-Tochter erstmals ausgewählten Journalisten eine kurze Probefahrt mit noch verklebten Vorserienmodellen.

Erster Eindruck: Auch im Kodiaq mit fünf oder sieben Sitzen konnte Skoda seine großen Stärken – überdurchschnittliches Raumangebot, sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis und viele praktische Details – umsetzen und sogar ausbauen. So hat der Kodiaq selbst mit sieben Sitzen noch ein Ladevolumen von 270 Liter.

Das ist mehr als der Skoda Fabia bietet. Dazu kommen noch zahlreiche Ablagefächer für diversen Krimskrams. Insgesamt bringt der nach einem Bären benannte Skoda ein Ladevolumen von maximal 2065 Liter mit, mehr als der bullige Audi Q7.

Beim Antrieb können Kunden zwischen Front- und Allradantrieb wählen. Die zum Start geplanten drei Benziner und zwei Dieselmotoren können mit 6-Gang-Handschalt- sowie 6- bzw. 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe kombiniert werden.

Eigene Schwerpunkte bilden das Angebot an elektronischen Fahrassistenten sowie an Infotainment und Vernetzung (Konnektivität). Die offizielle Enthüllung des neuen Kodiaq wird Anfang September erfolgen. Geduld brauchen interessierte Käufer: Ausgeliefert wird der Kodiaq erst im März 2017.