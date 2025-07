Der gebürtige Wiener Roland hat viel von der Welt gesehen. Ursprünglich als Skilehrer am Arlberg tätig, verlagerte er seine einschlägigen Aktivitäten im europäischen Sommer nach Neuseeland. Nach der familiär bedingten Übersiedlung ins australische Melbourne hoffte er, seine Skileidenschaft trotzdem weiter ausüben zu können – und das im nicht gerade für famose Skipisten bekannten Australien. Fündig wurde er im einzigen Skigebiet weit und breit, das sich auf dem drei Autostunden nordöstlich von Melbourne gelegenen Mount Buller befindet.

Der 1.805 Meter hohe Berg ist, dank innovativer snow factories (Container, in denen Schnee hergestellt wird), das einzige Skigebiet der Südhalbkugel, das mit einer Schneegarantie von Juni bis September aufwarten kann, und erinnert landschaftlich an das Hochkar. Zwanzig (teilweise recht kurze) Lifte, 47 Kilometer Pisten und mehrere Hotels stehen zur Verfügung (Infos: mtbuller.com.au ).

Die Österreich-Connection zeigt sich neben den obligaten Doppelmayr-Liften auch in der seit 1949 bestehenden Yurredla-Lodge (der Name geht angeblich, in leicht verballhornter Form, auf das Wort „jodeln“ zurück).