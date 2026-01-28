Wer nach Zypern reist, wird nicht umhinkommen, sich mit der Geschichte des Landes zu beschäftigen. Denn Zypern ist keine griechische Insel, sondern ein eigener Staat. Und das ist den Zyprioten wichtig. Zypern ist die drittgrößte Insel im Mittelmeer und liegt zwischen drei Kontinenten – Europa, Asien und Afrika. „Aufgrund dieser strategischen Lage hatten wir nie unsere Ruhe“, erzählt Pantelis Sofokleous. Der 59-Jährige wurde im nördlichen Teil Zyperns geboren, der heute von der Türkei besetzt ist. Pantelis hat viele Jahre in Bayern gelebt und kann seinen Gästen allerhand über Zypern erzählen – und auch seine persönliche Geschichte.

Vor etwa dreitausend Jahren waren die Griechen die Herrscher über Zypern. Später herrschten Assyrer, Ägypter, Römer, Franken und viele weitere über die Insel. Die letzten, die Zypern unter ihre Kontrolle brachten, waren die Engländer, und zwar ziemlich lang: von 1878 bis 1960. 198 Quadratkilometer, die Militärbasen, sind heute noch unter britischer Herrschaft. Das sind zehn Prozent der Inselfläche. Wenn Sie durch diese Gebiete fahren, dann befinden Sie sich streng genommen außerhalb der EU.

Info Wandern

Der Adonis Nature Trail auf der Akamas-Halbinsel bietet traumhafte Ausblicke auf das Mittelmeer. Klassisch Speisen

Bei Stou Kir Yanni (Linou 15, Omodos) im Weindorf Omodos gibt es zypriotische Küche in gemütlichem Ambiente. Wein

Nach dem Motto „Wine is bottled poetry“ kann im Weingut Ktima Gerolemo die klassische und feine Weinvielfalt Zyperns verkostet werden. ktimagerolemo.com

1960 kam dann der große Wendepunkt: Zum ersten Mal in der Geschichte war Zypern eine freie und unabhängige Republik. „Endlich hatten wir es geschafft und konnten unsere eigenen Herren sein“, erzählt Pantelis. „Doch dann fielen Bomben.“ Pantelis, damals noch ein Kind, und seine Familie mussten sich in Sicherheit bringen. Seine Mutter nahm ihren Schmuck ab und legte ihn ins Badezimmer. „Wir fahren weg, bis das vorbei ist“, sagte sie. Doch es kam anders.

Pantelis Sofokleous kennt die Flora und Fauna der Insel, hier am Adonis Nature Trail, sehr gut. Und er erzählt seine eigene Geschichte. ©Conny Derdak

Plötzliche Flucht Ihren Schmuck, ihr Haus und ihr gesamtes Hab und Gut sollte die Familie nie wieder sehen. Die Türkei eroberte im Sommer 1974 den Norden Zyperns, und Pantelis und seine Familie waren plötzlich Flüchtlinge im eigenen Land – im südlichen Teil der Insel.