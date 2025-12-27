Im Feuerdorf nahe der Salztorbrücke warten gut beheizte Holzhütten für acht bis zwölf Personen, in denen am offenen Feuer selbst grillen kann. Das Grillgut wird vorab gewählt. Menü „Mexico“ (um 49 €/P.) heizt da zusätzlich ein: Neben Flanksteak und Schweinerippchen gibt es scharfe Grillwurst.

Hinweis für Interessierte: Der zweite Feuerdorf-Standort im Prater ist seit Herbst geschlossen.