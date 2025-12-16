Die beliebtesten Urlaubsländer 2026 - und wie man beim Buchen spart

Von B. Hartmann und M. Lampl Noch ist nicht Weihnachten, aber die Reisebranche stellt sich bereits auf den kommenden Sommer ein. Tui-Deutschland-Chef Benjamin Jacobi und Patrizia Weinberger, Corporate Communications Managerin für Österreich, verraten, wie man beim Buchen Geld sparen kann und wohin es die Österreicher 2026 zieht.

Wann sollte ich meinen Sommerurlaub buchen? So früh wie möglich, rät Benjamin Jacobi. „Wir haben unser Angebot für kommendes Jahr bereits im Mai gestartet. Am ersten Tag haben 10.000 Gäste gebucht. Das ist vielleicht etwas überraschend, schon vor dem Sommerurlaub 2025 den für das kommende Jahr klarzumachen. Aber wer ein bestimmtes Zimmer in einem bestimmten Hotel an einem besonderen Strand haben möchte und seine Urlaubszeit kennt, will sichergehen. Die Hauptbuchungszeit für den nächsten Sommer beginnt jetzt.“

Die beliebtesten Urlaubsziele der Österreicher 2027 Beliebteste Urlaubsländer: Griechenland Türkei Spanien Beliebteste Einzelziele: Antalya Kreta Rhodos Hurghada Mallorca Beliebteste Fernreiseziele: USA Thailand Malediven Mauritius Vereinigte Arabische, Emirate

Warum schon jetzt? Kurz vor dem Sommer heuer gab es doch viele günstige Last-Minute-Angebote? Möglicherweise habe der eine oder andere Hotelier gedacht, nach Jahren mit steigenden Kosten könne er etwas mehr Geld verlangen, vermutet Jacobi. „Kurz vor dem Sommer war dann doch nicht alles ausgebucht, er musste die Preise senken und versuchen, das Hotel zu füllen. Das wird in diesem Jahr wieder anders. Wir bieten Frühbucherrabatte bis zu 40 Prozent.“ Dazu kommen Aktionen, sagt Patrizia Weinberger: „Im Rahmen der aktuellen Familienaktion fliegen Kinder in viele Urlaubsregionen zu attraktiven Preisen ab 149 Euro.“ Bei Eigenanreise mit dem Auto übernachten Kinder in vielen Familienhotels sogar zum Nulltarif, ergänzt Jacobi. Wie rechnen sich so hohe Rabatte? „Über die Saison gibt es eine Mischkalkulation. Wir wollen, dass sich sehr viele Urlauber früh entscheiden, damit wir etwa den Flugzeugeinsatz gut planen können. Deshalb die Rabatte, die wir extra mit den Hoteliers im Sinne der Reisenden verhandeln“, erklärt Jacobi. „Wer später bucht, weil er oder sie flexibler sein will, zahlt mehr – in einigen Hotels sind dann die günstigen Zimmerkategorien ausgebucht.“

Wie lange gibt es den Frühbucherrabatt? „In der Regel bis Ende Februar“, weiß Jacobi. „Aber wer ein bestimmtes Hotel oder eine Region will, sollte schneller sein. Über Weihnachten sitzen die Familien zusammen, besprechen, wo es hingehen soll und buchen.“ Was kostet eine Woche Urlaub mit Tui für eine vierköpfige Familie im Schnitt? „Auf Basis All inclusive starten bei uns die Preise in einem 4-Stern-Hotel ab 1.650 Euro für eine Woche an der türkischen Riviera“, führt Weinberger an.

Antalya steht hoch im Kurs bei Österreichern. ©Getty Images/iStockphoto/Aleh Varanishcha/IStockphoto.com

Wie haben sich die Preise generell entwickelt? Der Urlaub 2026 wird nicht sehr viel teurer als 2025, beruhigt Jacobi. „Die Preise steigen mit der Inflation. Am Schwarzen Meer in Bulgarien, Albanien und Tunesien ändert sich wenig. Die griechischen Inseln Santorin und Rhodos werden in Teilen billiger. Aber das waren bisher eher keine günstigen Ziele.“ Wie kann ich noch sparen, außer früh zu buchen? Weinberger: „Oft rechnet sich, von einem anderen Flughafen zu starten. Ab Bratislava und Budapest bieten wir im Sommer Abflüge nach Antalya an. Wir haben aber auch ein großes Sommerflugprogramm ab den Bundesländer-Flughäfen Graz, Linz, Innsbruck oder Salzburg.“ Die Preise können sich von den Wien-Abflügen unterscheiden. „Ein Vergleich zahlt sich also aus. Das Flug-zum-Zug-Ticket ist innerhalb von Österreich im Preis der TUI Pauschalreise (mit Abflügen ab Österreich) enthalten.“

Heiß begehrt: Campingurlaub in den USA. ©Getty Images/iStockphoto/Karel Stipek/iStockphoto

Wollen die Österreicher noch in die USA unter Trump? Es gab einige Geschichten über schlechte Erlebnisse bei der Einreise. „Auch wenn die Buchungen zur Mitte des Jahres eher verhalten reinkamen, sind die USA unangefochten das Topziel bei Fernreisen“, betont Benjamin Jacobi. „Viele wollen das Land mit dem Camper erkunden.“ Überhaupt werden Fernreisen im Sommer beliebter: „Hinter den USA folgen Thailand und die Malediven, Mauritius und die Vereinigten Arabischen Emirate, die den Tourismus enorm ausbauen. Unsere Buchungszahlen steigen kräftig.“ Die Emirate im Sommerurlaub? Die Temperaturen in Dubai erreichen 50 Grad. „Die Emirate sind auf solche Temperaturen eingestellt, viel ist klimatisiert“, argumentiert Jacobi. Und: „In sechs Stunden sind sie gut erreichbar. Es gibt hervorragende Sandstrände und Museen. Das ist wie Las Vegas. Man kann immer etwas erleben und einen schönen Familienurlaub verbringen.“