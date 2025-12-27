2025 musste sich die Gummibärenbande am Ende mit dem zweiten Platz begnügen. Das Stiegl Team sicherte sich wie schon im Vorjahr den Sieg. Auf der Turracher Höhe wird der Abschluss der Wintersaison schon seit einer ganzen Weile mit dem Kilt-Skitag gefeiert – ein Event, das sich selbst nicht allzu ernst nimmt und lieber das Zusammensein feiert. Viererteams in Kilt oder Tracht (ein Muss für die Teilnahme) treten in dieser alpinen Variante der Highland Games an, um sich in verschiedenen Disziplinen zu messen.

©Rene Krammer ©Rene Krammer ©Rene Krammer ©Rene Krammer

Während aber beim schottischen Vorbild Baumstämme, Steine und Hämmer durch die Luft wirbeln, hat der Bewerb hier eigenes Lokalkolorit angenommen. So werden etwa „Zaunringlan“ und Schneebälle geworfen, Maßkrüge gestemmt oder Autoreifen geschleudert.

Turracher Höhe: Gaudi im Kilt Klein ist das Event, das am 11. April 2026 sein zehntes Jubiläum feiert, nicht. 2025 traten am ersten Samstag im April unter blauem Himmel 50 Teams zum Wettkampf an. Am späten Nachmittag folgte ein Open-Air-Konzert in der Kornock Arena. Passenderweise standen Die Lauser auf der Bühne.

Für die steirische Band „Die Lauser“ gehören Kilts zum Bühnenoutfit. ©Rene Krammer

Für die Band, die Partyhits mit Volksmusik verbindet, sind Kilt und Dudelsack fester Bestandteil der Show. Warum die Musiker die Lederhose gegen den Schottenrock getauscht haben? Das verriet Frontmann Andreas Hinker in einem „Heute“-Interview. Es sei eine Spontanentscheidung gewesen. Man wollte neue Hemden für eine TV-Aufzeichnung kaufen, doch im Geschäft lag ein Kilt, der spaßeshalber anprobiert wurde. Eine folgenreiche Gaudi, die der Band in der Volksmusik- und Schlagerszene Aufmerksamkeit bescheren sollte – und das seit 20 Jahren. Keine echten Schotten Auf den ersten Blick ist die Verbindung zwischen Österreich und Schottland nicht offensichtlich – und dort, wo sie vermeintlich besteht, mitunter irreführend. Beispiel? Blickt man auf den Wiener Stadtplan, tauchen dort die Namen Schottentor und Schottenstift auf. Ersteres bezieht sich auf ein mittelalterliches Tor, das einst entlang der Stadtmauer stand und in Richtung Schottenstift führte. Dieses wiederum war im Jahr 1155 von irischen Benediktinermönchen gegründet worden. Da Irland aber damals noch unter dem lateinischen Namen „Scotia“ bekannt war, hießen die irischen Missionare „Scoti“ bzw. „Schottenmönche“. Erst ab dem 11. Jahrhundert sollte sich die Bedeutung von „Scotia“ verschieben und der Name allmählich auf das heutige Schottland übergehen. Heute findet man das irische Schottenstift auf der Freyung im 1. Bezirk. Vom Stadttor ist nichts erhalten; „Schottentor“ bezeichnet heute einen Verkehrsknotenpunkt mit U-Bahn- und Bim-Stationen.

Die Turracher Höhe liegt auf 1.763 Metern Seehöhe an der Grenze zwischen der Steiermark und Kärnten. ©Thomas Sobian

Mustergültig Auch etwas undurchsichtig ist die Sache mit dem Tartan, dem gewebten Karo, das man auf einem Kilt sieht. Er ist eng mit den schottischen Highlands verbunden. Vor allem ab dem 17. Jahrhundert wurde er zu einem Teil schottischer Identität. Die Ursprünge reichen aber weiter zurück und liegen rund 7.000 Kilometer entfernt: Der bisher älteste gefundene, tartanähnliche Stoff stammt aus Xinjiang in Westchina und wird auf 1500 v. Chr. datiert. In Mitteleuropa wurden ebenfalls derartige Textilien entdeckt, die rund 300 Jahre jünger sind. So auch 2004 in einem keltischen Salzbergwerk in Hallstatt. Damals attestierte die US-Amerikanerin Elizabeth Wayland Barber, spezialisiert auf prähistorische Stoffe, „allgemeine Ähnlichkeiten“ mit den heutigen schottischen Tartans, bis hin zum „typischen Stoffgewicht“. Der Hauptunterschied sei aber, dass die schottische Variante weitaus komplexer gestaltet sei. Was gesagt werden kann: Die Technik, durch Kreuzen unterschiedlich gefärbter Fäden geometrische Muster zu erzielen, ist sehr alt und wurde in verschiedenen Kulturen unabhängig entwickelt. In Schottland aber wurde die Idee des einfachen Karogewebes perfektioniert. Es entstanden kunstvolle Tartans, aufgeladen mit sozialer Bedeutung. Je nach Muster und Farbgebung lassen sich die Stoffe zum Beispiel Clans, Regimentern oder Regionen zuordnen. In Österreich haben die regionalen Funde aus der Keltenzeit den Schneider Thomas Rettl inspiriert. Sein Familienunternehmen stellte vor einiger Zeit den ersten Kärntner Kilt vor. Das in den Landesfarben gestaltete Kleidungsstück erregte viel Aufmerksamkeit – als Mode-Statement und neuer Ausdruck Kärntner Identität. Vereinzelt meldeten sich damals aber auch kritischere Stimmen in Bezug auf kulturelle Authentizität und kommerzielle Nutzung traditioneller Elemente. Mittlerweile ist der Kärntner Kilt aber als Tracht anerkannt.

Weltoffener Kilt Der Kilt atmet schottische Geschichte und Identität - und hat dabei trotzdem den Weg in die Welt angetreten. So taucht er auch in Österreich in verschiedenen Varianten auf. Er wird als modisches Statement-Piece geschätzt und/oder bei Hochzeiten, Festivals oder Sportveranstaltungen getragen. In Villach hat Textilunternehmer Thomas Rettl den Kärntner Kilt entwickelt. Internationale Mode-Designer wie Vivienne Westwood oder Jean Paul Gaultier haben sich ebenfalls an dem Stoff abgearbeitet. Auch wer Schottland besucht und einen Kilt trägt, stößt in der Regel auf keine Irritation. Formelle Regeln, die das Tragen eines Kilts auf Menschen schottischer Herkunft beschränken, haben sich nicht etabliert. Meist werden Touristen im Kilt sogar positiv aufgenommen. Erhöhte Sensibilität bei spezifischen Clan-Tartans, die Familienzugehörigkeit markieren, ist aber angebracht. Ob im Ursprungsland oder anderswo: Entscheidend ist der wertschätzende Umgang.