St. Wolfgang: Ein Touristenort hält Winterschlaf

Das chinesische Pärchen mit der kleinen, dick vermummten Tochter wirkt verloren in den leeren Gassen. Fotografiert wird trotzdem fleißig – wann sonst bekommt man die Kirche von St. Wolfgang quasi touristenfrei vor die Linse? In der Kirche selbst ist die Stimmung an diesem kalten Wintertag magisch: Das Licht fällt durch das Südfenster auf den berühmten Hochaltar, der häufig als der schönste unter allen gotischen Flügelaltären bezeichnet wird.

Das muss man sich einmal vorstellen: 1471 bekam der Südtiroler Schnitzer und Maler Michael Pacher vom Abt des Klosters Mondsee, dem St. Wolfgang unterstand, den Auftrag, für die neu erbaute Wallfahrtskirche einen Hochaltar anzufertigen. Nur zehn Jahre später stand das zwölf Meter hohe Meisterwerk bereits am heutigen Aufstellungsort, nachdem es per Schiff und auf Wägen von Bruneck an den Wolfgangsee (der damals Abersee hieß) gebracht und von Pacher selbst aufgestellt worden war. Seit mehr als 550 Jahren steht der Altar an derselben Stelle, und das mehr oder weniger im Originalzustand. Denn: Die plastischen Figuren sind aus dem Holz der Zirbelkiefer gefertigt, einer besonders widerstandsfähigen Holzart – eine grundlegende Restaurierung war bis dato nicht nötig.