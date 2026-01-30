Vom Feriengast zum Skilehrer-Star: So wurde Hanson zu Hansi

Ist man mit Skilehrer Hansi auf den Pisten von Alpendorf und Wagrain unterwegs, bleibt man nicht unbemerkt. Ob beim Anstellen an der Liftstation, auf der Piste oder in der Skihütte: Der fesche Niederländer wird von allen sofort erkannt und herzlich begrüßt.

Seine nordische Herkunft erkennt man nicht gleich, denn seine Schützlinge begrüßt er mit einem „Servus“ im besten Pongauer Dialekt. Und Hansi, der eigentlich Hanson van der Hoeff heißt, ist eng mit St. Johann/Alpendorf verbunden. Mit seiner Familie hat er im Pongauer Skiort regelmäßig seinen Winterurlaub verbracht und hat hier als Dreijähriger in der „Skischule Rot Weiss Rot“ das Skifahren erlernt. Sein Skilehrer war Helmut Kreidenhuber, heute ist er sein Chef. Von ihm bekam Hanson auch seinen Spitznamen: „Hansi versteht bei uns jeder“, so Helmut.

Bester Pongauer Dialekt

Der 24-Jährige kommt bei den Einheimischen wie bei den Gästen gut an. Er hat immer ein breites Grinsen im Gesicht, kann sogar gut Witze auf Deutsch erzählen, aber auch ganz ernst werden, wenn etwa Skifahrer ohne schauen im hohen Tempo die Piste queren. Da gibt es von ihm schon einen Ordnungsruf. Im Fall des Falles auch gleich mehrsprachig: niederländisch, englisch, friesisch, dänisch oder französisch.

Bevor er sich in das Abenteuer Skilehrer gestürzt hat, hat er die Ausbildung zum Physiotherapeuten in seiner Heimat abgeschlossen. Mittlerweile ist Hansi die vierte Saison als Skilehrer tätig.