Ein Winter wie damals: Das Skigebiet Wurzeralm-Hinterstoder

Ein Winter wie anno dazumal? Ja, den kann man hier erleben, die Pisten sind nicht überlaufen, die Hütten urig und Schnee gibt es auch genug. Die Urlaubsregion Pyhrn-Priel ist ein Geheimtipp für alle, die ein abwechslungsreiches Programm suchen. Das gesamte Skigebiet ist ein ruhiges Paradies für Wintersportler, bietet neben anspruchsvollen Pisten auch familienfreundliche Abfahrten, präparierte Schneeschuh- und Tourentrails, Erlebnispisten und Kids-Parks. Die zwei Skigebiete im Herzen Österreichs machen Lust auf glitzerndes Pisten-Feeling in Hinterstoder und kulinarischen Genuss auf der gemütlichen Wurzeralm.

Gemütliche Abfahrt oder rasante Piste? Im Skigebiet Hinterstoder-Wurzeralm gibt es beides. Im Bild oben eine Familienabfahrt auf der Wurzeralm ©Markus Kohlmayr

Immer mehr Frühaufsteher buchen auch gerne das 1st-Line-Skiabenteuer: Mit dem Skiguide geht’s bei Sonnenaufgang zum Almfrühstück auf das Frauenkar oder die Wurzeralm-Berghütte. Geübte Pistenflitzer carven auch gerne bei morgendlichen Minusgraden die weiten Pisten der 10er-Hössbahn in Hinterstoder Downhill, mit Blick auf die Höss-Station, die wie ein Schiff am Berg zu schweben scheint. Und nach einem Frühstück im Höss-Salettl führt der Einkehrschwung meist zum Mittagessen auf die Lögerhütte. Um danach die 40 Pistenkilometer mit der legendären Hannes-Trinkl-Weltcupabfahrt, der 7,4 Kilometer langen Höss-Totale über 1.400 Höhenmeter, abzufahren oder um vom 2000er-Lift den Blick auf die schroffen Gipfel des Toten Gebirges zu genießen.

Traumhafte Abfahrten im Skigebiet Pyhrn-Priel ©Markus Kohlmayr

Während man in Hinterstoder zwar etwas quirligen Weltcup-Flair erleben kann, ist es auf der Wurzeralm ruhiger. Dort, wo die „Bergmanderl Sagenwelt“ zu Hause ist, zieht es auch immer mehr Tourengeher hin, die sich auf der Hütte von „Bergmanderln und Alpengeistern“ erzählen lassen.

Mit der Gondel auf die Höss ©TVB Pyhrn-Priel / Markus Kohlmayr

Neue Technik, alte Sagen Etwa von Hotelier und Autor Gottfried Ramsebner. Der frühere Stockerwirt aus Vorderstoder ist hier ein beliebter Gast und Märchenerzähler. Denn die Wurzeralm ist ein Gegenpart zum hektischen Skialltag. Auf den sonnigen 22 Pistenkilometern trifft man Familien und Genießer. Die Abfahrten sind kurz, die Hütten gemütlich. Und wer hätte gedacht, dass die schnellste Standseilbahn Europas genau ins Freeride-Paradies auf der Wurzeralm führt? Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10 Metern pro Sekunde, einer Fahrzeit von 5,2 Minuten auf einer Strecke von 1.400 Metern und einer Steigung von 110 Prozent ist sie die steilste der Welt.

Pistenglück auf der Höss in Hinterstoder ©TVB Pyhrn-Priel / Markus Kohlmayr

Denn trotz Slow-Tourismus blickt man hier in die Zukunft des Tourismus. Die Hinterstoder-Wurzeralm-Bergbahnen investieren bis 2030 rund 40 Millionen Euro in die Infrastruktur, von neuen Beschneiungsanlagen am Frauenkar, über ein 16.500 m2 großes Kinderskiland, in über 120 Loipenkilometern, rund 100 Kilometer Winterwanderwege, bis zu neuen Gastronomie-Konzepten.

Auf manchen der stillen Schneeschuhwanderwege im Nationalpark Kalkalpen kann man auf den Spuren von Gerlinde Kaltenbrunner wandeln.

Das Gerlinde Kaltenbrunner Museum ©360 Perspektive GmbH

Der Bergsportlerin ist auch ein Museum in Pyhrn-Priel gewidmet. Oder man unternimmt warm eingepackt eine romantische Pferdekutschenfahrt zum Schiederweiher in Hinterstoder, der 2018 zum „schönsten Platz Österreichs“ gewählt wurde – mit Jausen-Pause im nahen Polsterstüberl. Tipps für die Urlaubsregion Pyhrn-Priel

©Grafik