46-221397748
Reise

Ein Winter wie damals: Das Skigebiet Wurzeralm-Hinterstoder

Will man dieses Skigebiet mit seinen traumhaften Bergkulissen erkunden, startet man am besten direkt auf der Höss, der legendären Weltcup-Piste. Die Region Pyhrn-Priel punktet weiters mit Kids-Parks, Wanderwegen und Almhütten.

Florentina Welley

von Florentina Welley

17.01.26

Ein Winter wie anno dazumal? Ja, den kann man hier erleben, die Pisten sind nicht überlaufen, die Hütten urig und  Schnee gibt es auch genug. Die Urlaubsregion Pyhrn-Priel ist ein Geheimtipp für alle, die ein abwechslungsreiches Programm suchen. Das gesamte Skigebiet ist ein ruhiges Paradies für Wintersportler, bietet neben anspruchsvollen Pisten auch familienfreundliche Abfahrten, präparierte Schneeschuh- und Tourentrails, Erlebnispisten und Kids-Parks. Die zwei Skigebiete im Herzen Österreichs machen Lust auf glitzerndes Pisten-Feeling in Hinterstoder und kulinarischen Genuss auf der gemütlichen Wurzeralm. 

46-220373884

Gemütliche Abfahrt oder rasante Piste? Im Skigebiet Hinterstoder-Wurzeralm gibt es beides. Im Bild oben eine Familienabfahrt auf der Wurzeralm

©Markus Kohlmayr

Immer mehr Frühaufsteher buchen auch gerne das 1st-Line-Skiabenteuer: Mit dem Skiguide geht’s bei Sonnenaufgang zum Almfrühstück auf das Frauenkar oder die Wurzeralm-Berghütte. Geübte Pistenflitzer  carven auch gerne bei morgendlichen Minusgraden die weiten Pisten der 10er-Hössbahn in Hinterstoder Downhill, mit Blick auf die Höss-Station, die wie ein Schiff am Berg zu schweben scheint. Und nach einem Frühstück im Höss-Salettl führt der Einkehrschwung meist zum Mittagessen auf die Lögerhütte. Um danach  die 40 Pistenkilometer mit der legendären Hannes-Trinkl-Weltcupabfahrt, der 7,4 Kilometer langen Höss-Totale über 1.400 Höhenmeter, abzufahren oder um vom 2000er-Lift den Blick auf die schroffen Gipfel des Toten Gebirges zu genießen. 

46-220931194

Traumhafte Abfahrten im Skigebiet Pyhrn-Priel 

©Markus Kohlmayr

Während man in Hinterstoder zwar etwas quirligen Weltcup-Flair erleben kann, ist es auf der Wurzeralm ruhiger. Dort, wo die „Bergmanderl Sagenwelt“ zu Hause ist, zieht es auch immer mehr Tourengeher hin, die sich auf der Hütte von „Bergmanderln und Alpengeistern“ erzählen lassen.

46-220373744

Mit der Gondel auf die Höss 

©TVB Pyhrn-Priel / Markus Kohlmayr

Neue Technik, alte Sagen

Etwa von Hotelier und Autor Gottfried Ramsebner. Der frühere Stockerwirt  aus Vorderstoder ist hier ein beliebter Gast und Märchenerzähler. Denn die Wurzeralm ist ein Gegenpart zum hektischen Skialltag. Auf den sonnigen 22 Pistenkilometern trifft man  Familien und Genießer. Die Abfahrten sind kurz, die Hütten gemütlich. Und wer hätte gedacht, dass die schnellste Standseilbahn Europas genau  ins Freeride-Paradies  auf der Wurzeralm führt? Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10 Metern pro Sekunde, einer Fahrzeit von 5,2 Minuten auf einer Strecke von 1.400 Metern und einer Steigung von 110 Prozent ist sie die steilste der Welt.

46-220373880

Pistenglück auf der Höss in Hinterstoder

©TVB Pyhrn-Priel / Markus Kohlmayr

Denn trotz Slow-Tourismus blickt man hier in die Zukunft des Tourismus. Die Hinterstoder-Wurzeralm-Bergbahnen investieren bis 2030 rund 40 Millionen Euro in die Infrastruktur, von neuen Beschneiungsanlagen am Frauenkar, über ein 16.500 m2 großes Kinderskiland, in über 120 Loipenkilometern, rund 100 Kilometer Winterwanderwege, bis zu neuen Gastronomie-Konzepten.
Auf manchen der stillen Schneeschuhwanderwege im Nationalpark Kalkalpen kann man auf den Spuren von Gerlinde Kaltenbrunner wandeln.

46-221294322

Das Gerlinde Kaltenbrunner Museum

©360 Perspektive GmbH

Der Bergsportlerin ist auch ein Museum in Pyhrn-Priel gewidmet. Oder man unternimmt warm eingepackt eine romantische Pferdekutschenfahrt zum Schiederweiher in Hinterstoder, der   2018 zum „schönsten Platz Österreichs“ gewählt wurde – mit Jausen-Pause im nahen Polsterstüberl.  

 

Tipps für die Urlaubsregion Pyhrn-Priel

46-221403259
©Grafik

Aktuelle Angebote
Urlaubsregion Pyhrn-Priel: 1 St Line Skierlebnis auf der Wurzeralm

Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen: FIS-Weltcup-Austragungsort, 10er Höss-Zubringerbahn, Hannes-Trinkl-Weltcup-Piste, Panoramaschlepplifte auf 2.000 Meter, Sunny Kids Park, präparierte Aufstiegsspur zur Wurzeralm für Tourengeher

Geschenkter Skitag in Pyhrn-Priel:  Zwischen 16. März und 6. April gibt es ab drei Nächtigungen, einen Ski-Tagespass gratis dazu. 
Buchtipp: Gottfried Ramsebner „Sagen und Märchen aus der Pyhrn-Priel-Region,“ bei Thalia 
Kulinarik Winterparty: in Hinterstoder am 28. Februar mit Familienprogramm, Livemusik und Genussgipfeln am 14. März, https://urlaubsregion-pyhrn-priel.at

(freizeit.at, fw)  |  Stand:
Florentina Welley

Über Florentina Welley

Mag. Florentina Welley schreibt seit 2006 als Lifestyle-Autorin über ihre Lieblingsthemen: Mode, Reise, Design und Kunst. Darüber hinaus konzipiert sie Shootings, kuratiert auch Kunst- und Designevents. Auch Film-Erfahrung hat sie, etwa als Co-Produzentin für den Spielfilm „Die toten Fische“, darüber hinaus ist sie in Werbung und Medien bekannt für Konzepte, Textierungen jeden Genres und Modeproduktionen samt Styling, Regieassistenz, Ausstattung und Kostümbild.

Mehr von Florentina

Kommentare